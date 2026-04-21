รวมลุคสุดปังในโคเชลล่าปีนี้ ศิลปินโชว์แฟชั่นแข่งกันแย่งซีน

จบลงไปแล้วสำหรับงานโคเชลล่าในปีนี้ ที่ต้องบอกเลยว่า สร้างความฮือฮาได้หลายเวที เพราะมีทั้งศิลปินดังที่กำลังอยู่ในกระแสมาโชว์เพลงใหม่ๆ แถมยังมีศิลปินรุ่นใหญ่ระดับตำนาน มาร่วมสร้างสีสัน รวมไปถึงการมีศิลปินจากฝั่งเอเชียไปร่วมโชว์ด้วยหลายราย ในงานนี้นอกจากดนตรีและการทำโชว์แล้ว อีกสิ่งที่คนให้ความสำคัญไม่แพ้กันคือ บรรดาแฟชั่น คอสตูมต่างๆ ที่ศิลปินสวมใส่ เหมือนอย่างชุดของลิซ่า ที่เป็นกลายเป็นไวรัลมีคนแต่งก๊อปปี้ลุค และวันนี้เราจะพาคุณไปดูกันว่าในโคเชลล่าปีนี้มีลุคไหนเด็ดๆ กันบ้าง
เริ่มที่ Sombr นักร้องหนุ่มที่เดบิวต์เวทีโคเชลล่าปีแรกได้แบบสุดปัง ปลุกวิญญาณความเป็นร็อกเกอร์ยุคใหม่ ด้วยชุดหนังจับคู่กับเสื้อข้างในที่เป็นลูกไม้ซีทรู
ต่อด้วย Ecca Vandal สาวพังค์ร็อกเชื้อสายอัฟกัน กับแฟชั่นแนวเคออส ที่ส่วนประกอบแต่ละอย่างดูไปคนละทาง แต่พอมารวมกันอยู่บนร่างเธอกลับเข้ากันได้แบบงงๆ
ส่วน Slayyyter นักร้องสาวชาวอเมริกัน บางคนอาจจะมองว่าคอสตูมเธอดูธรรมดา แต่ขอบอกเลยว่านี่แหละคือจิตวิญญาณของโคเชลล่า เป็นสไตล์ที่ทำให้แฟชั่นเฟสติวัลนี้โด่งดัง
ด้าน Sabrina Carpenter สตาร์ดังของงาน ในปีนี้เธอมาหลายลุค แต่ขอยกลุคนี้มาเป็นไฮไลต์ เพราะโชว์ความสวยจึ้งแถมสีทองกับผ้าคลุมฟุ้งๆ แลดูประหนึ่งเทพธิดากรีก
สำหรับ Maria Zardoya นักร้องนำวงร็อกสไตล์ละติน ที่ขโมยซีนทุกคนด้วยชุดจัดเต็มจากแบรนด์อเล็กซานเดอร์ แมคควีน ที่ได้แรงบันดาลใจจากหงส์ขาว Swan lake
สุดท้ายที่ Becky G เปรี้ยวแซ่บแบบสุดๆ กับชุดที่โชว์ความเป็นสาวละตินแบบออริจินัล เรียกได้ว่าใส่ชุดนี้ไปร่วมพาเหรดคาร์นิวัลได้เลย