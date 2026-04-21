วริษฐา สงวนเสริมศรี ร่วมเปิดตัวศูนย์การค้า “โรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี” โฉมใหม่

วริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าฯ จ.กาญจนบุรี เป็นประธานเปิดตัวศูนย์การค้า “โรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี” โฉมใหม่ ภายใต้แนวคิด “กาญฯ ฟีลกู๊ด” (KAN FEEL GOOOOOOOOD) โดยมี นุจรีย์ มารัตนะฤกษ์ ผช.กก.ผจญ.อาวุโส ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ และคณะผู้บริหารโรบินสันไลฟ์สไตล์ให้การต้อนรับ เพื่อร่วมเสริมศักยภาพเมืองด้านการค้า การท่องเที่ยว และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรีให้เติบโตอย่างยั่งยืน
มนาเทศ อันนวัฒน์ เพรสซิเดนท์ บจก.ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด (TPC) จับมือภาครัฐและเอกชนจัดงาน “Thailand Privilege Appreciation Day” เพื่อขอบคุณพันธมิตรสำหรับความร่วมมือที่ผ่านมา พร้อมประกาศเดินหน้าส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติศักยภาพสูงสู่การขับเคลื่อนให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ในประเทศ ตั้งเป้ายกระดับประเทศไทยในการเป็น “จุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับการพำนักระยะยาว”
ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธาน บจก.เคเอฟยู ส่งพนักงานจิตอาสา จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมนำผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ในเครือ ได้แก่ โดนัทคริสปี้ ครีม, ซินนาบอน และพาย เฟสซ์ เพื่อมอบรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี จ.นครปฐม ทั้งยังมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจการของสถานสงเคราะห์ฯ โดยมี ฐิติพร งาสว่าง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ