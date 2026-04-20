“มาริษา เจียรวนนท์” ใช้ศิลปะเพื่อการเยียวยา นำทีมจัดประมูลระดมทุน

บางกอก คุนส์ฮาเลอ (Bangkok Kunsthalle) และ เขาใหญ่ อาร์ต ฟอเรสต์ (Khao Yai Art Forest) ร่วมกันจัดงานกาล่าระดมทุน “A Night in the Healing Forest : A Fundraising Gala Evening” ณ บางกอก คุนส์ฮาเลอ เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของ วิสาหกิจเพื่อสังคม เขาใหญ่ อาร์ท และ มูลนิธิ อาร์ท ฟอเรสท์ ในการใช้ศิลปะหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและเยียวยาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พร้อมเชื่อมโยงศิลปิน ชุมชน และธรรมชาติเข้าด้วยกัน
พร้อมเนรมิตย่านเยาวราชให้เป็นภูมิทัศน์ป่าจำลอง ต้อนรับผู้มาเยือนจากทุกมุมโลก โดยมีไฮไลต์อยู่ที่ การประมูลระดมทุน นำโดยผู้ดำเนินรายการประมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนหลักจาก ธนาคารยูโอบี และความเอื้อเฟื้อจาก ซินดี เชา ดิ อาร์ท จิวเวล (CINDY CHAO The Art Jewel) ในการมอบผลงานอัญมณีเพื่อร่วมประมูล
ภายในงานมีเหล่าคนดังจาก 15 ประเทศ อาทิ สุภกิต เจียรวนนท์, ซินดี เชา, ชฎาทิพ จูตระกูล, ดร. ดิสพล จันศิริ, ประภาวดี โสภณพนิช, สาระ ล่ำซำ และ นวลพรรณ ล่ำซำ ร่วมงาน อีกทั้ง ฟ่าน ปิงปิง นักแสดงหญิงผู้ทรงอิทธิพล และ อี จอง-แจ เจ้าของรางวัล Emmy Award จากซีรีส์ Squid Game มาร่วมสร้างสีสัน