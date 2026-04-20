75 ปี “จิม ทอมป์สัน” รวมบุคคลสำคัญจากทุกวงการ

จิม ทอมป์สัน จัดงานฉลองครบรอบ 75 ปี ณ Moonlight Hall ในพื้นที่ของ จิม ทอมป์สัน เฮอริเทจ ควอเตอร์ โดยมีคนสำคัญ 75 ท่านจากหลากหลายวงการ ร่วมพบปะพูดคุย บริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน เพื่อดื่มด่ำประวัติศาสตร์ของแบรนด์ ที่สะท้อนความสัมพันธ์กับบุคคลชั้นนำ และพันธมิตรจากหลากหลายวงการ ทั้งการทูต การท่องเที่ยว การบริการ ดีไซน์ และรีเทล โดยมีเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยจากหลากหลายประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส อิตาลี สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น แคนาดา เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยพาร์ตเนอร์ที่ร่วมงานกันมาอย่างยาวนาน อาทิ คิง เพาเวอร์ สยามพิวรรธน์ และวัน แบงค็อก รวมถึงบริษัทออกแบบชื่อดังและลูกค้าคนสำคัญของแบรนด์
ไฮไลต์ของค่ำคืนคือการเปิดทีเซอร์เกี่ยวกับโปรเจกต์ Jim and I: The Weaver's Stories ที่เล่าเรื่องราวผ่านการบอกเล่าจาก 12 บุคคลที่มีส่วนร่วมในการหล่อหลอมแบรนด์ สะท้อนมุมมองด้านหัตถศิลป์ ความคิดสร้างสรรค์ และการสืบทอดตำนาน ตอกย้ำแนวคิดที่ว่าจิม ทอมป์สัน ไม่ใช่ผลงานของใครคนเดียว แต่คือมรดกที่ทอขึ้นจากผู้คนมากมายตลอด 75 ปีที่ผ่านมา