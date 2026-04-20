รวมน้ำใจผู้หญิงแถวหน้าช่วยผู้ลี้ภัย

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ร่วมกับ HiSoParty สานต่อโครงการ “กองทุนเพื่อผู้ลี้ภัยหญิงทั่วโลก (Leading Women Fund)” ปีที่ 5 ผ่านงานน้ำชาการกุศลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมเชิญชวนเครือข่ายผู้หญิงแถวหน้าของเมืองไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ลี้ภัยหญิงทั่วโลก โดยมี อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ร่วมบรรยายหัวข้อ “การทอผ้า สัญลักษณ์แห่งมรดกทางวัฒนธรรม ความเข้มแข็ง และความหวัง จากประวัติศาสตร์ไทยสู่ผู้ลี้ภัยหญิงทั่วโลก” และร่วมประมูลผ้าจากหลากหลายประเทศอันทรงคุณค่า จากอาจารย์เผ่าทอง, เสื้อแจ็กเกตสุดรักจาก ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา ผู้สนับสนุนที่มีชื่อเสียงของ UNHCR และกระเป๋า Judith Leiber จาก Beauty Gems รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยหญิงทั่วโลก
งานนี้มี ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงาน พร้อมสมาชิกกิตติมศักดิ์กองทุนเพื่อผู้ลี้ภัยหญิงทั่วโลก อาทิ ปรียามล ธนวิสุทธิ์, ดร. แคทลีน มาลีนนท์, ดร.ดาริณ พันธุศักดิ์, อรวรรณ คราประยูร, พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ, สุภาภรณ์ ถวิลเติมทรัพย์, สิริญญา เหล่าจินดา, สุณี หวังวณิชกุล, อนันดา หวังวณิชกุล, วาณา ธารีรัตนาวิบูลย์, พงศภัค ธารีรัตนาวิบูลย์ และอีกหลายท่านที่มาร่วมเป็นกระบอกเสียงและพลังสำคัญในการขับเคลื่อนกองทุน โดยมี อรุณี อัชชะกุลวิสุทธิ์ จาก UNHCR ให้การต้อนรับ ณ ร้านอาหารบ้านสุริยาศัย One Bangkok