รวมน้ำใจผู้หญิงแถวหน้าช่วยผู้ลี้ภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ร่วมกับ HiSoParty สานต่อโครงการ “กองทุนเพื่อผู้ลี้ภัยหญิงทั่วโลก (Leading Women Fund)” ปีที่ 5 ผ่านงานน้ำชาการกุศลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมเชิญชวนเครือข่ายผู้หญิงแถวหน้าของเมืองไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ลี้ภัยหญิงทั่วโลก โดยมี อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ร่วมบรรยายหัวข้อ “การทอผ้า สัญลักษณ์แห่งมรดกทางวัฒนธรรม ความเข้มแข็ง และความหวัง จากประวัติศาสตร์ไทยสู่ผู้ลี้ภัยหญิงทั่วโลก” และร่วมประมูลผ้าจากหลากหลายประเทศอันทรงคุณค่า จากอาจารย์เผ่าทอง, เสื้อแจ็กเกตสุดรักจาก ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา ผู้สนับสนุนที่มีชื่อเสียงของ UNHCR และกระเป๋า Judith Leiber จาก Beauty Gems รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยหญิงทั่วโลก

อรุณี อัชชะกุลวิสุทธิ์
งานนี้มี ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงาน พร้อมสมาชิกกิตติมศักดิ์กองทุนเพื่อผู้ลี้ภัยหญิงทั่วโลก อาทิ ปรียามล ธนวิสุทธิ์, ดร. แคทลีน มาลีนนท์, ดร.ดาริณ พันธุศักดิ์, อรวรรณ คราประยูร, พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ, สุภาภรณ์ ถวิลเติมทรัพย์, สิริญญา เหล่าจินดา, สุณี หวังวณิชกุล, อนันดา หวังวณิชกุล, วาณา ธารีรัตนาวิบูลย์, พงศภัค ธารีรัตนาวิบูลย์ และอีกหลายท่านที่มาร่วมเป็นกระบอกเสียงและพลังสำคัญในการขับเคลื่อนกองทุน โดยมี อรุณี อัชชะกุลวิสุทธิ์ จาก UNHCR ให้การต้อนรับ ณ ร้านอาหารบ้านสุริยาศัย One Bangkok

อ.เผ่าทอง ทองเจือ

ซาบีดา ไทยเศรษฐ์

พงศภัค ธารีรัตนาวิบูลย์, นันทมาลี ภิรมย์ภักดี, อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ, วาณา ธารีรัตนาวิบูลย์, ปรียามล ธนวิสุทธิ์ และอรุณี อัชชะกุลวิสุทธิ์

พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล, สิริญญา เหล่าจินดา, พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ และภาณุมาศ จิราธิวัฒน์

อมรพิมล วีรวรรณ, อรวรรณ คราประยูร และรักษพรรณ พลไพศาล

อรุณี อัชชะกุลวิสุทธิ์, สิริญญา เหล่าจินดา, พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล, ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ, ปรียามล ธนวิสุทธิ์, รุ้งเพชร ลิ้มสวัสดิ์วงศ์, ดร. แคทลีน มาลีนนท์, ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา และจุฬาลักษณ์ ผลภิภม

แพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา และสิริน ศรีอรทัยกุล

สุณี หวังวณิชกุล และอนันดา หวังวณิชกุล







รวมน้ำใจผู้หญิงแถวหน้าช่วยผู้ลี้ภัย
อรุณี อัชชะกุลวิสุทธิ์
อ.เผ่าทอง ทองเจือ
ซาบีดา ไทยเศรษฐ์
พงศภัค ธารีรัตนาวิบูลย์, นันทมาลี ภิรมย์ภักดี, อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ, วาณา ธารีรัตนาวิบูลย์, ปรียามล ธนวิสุทธิ์ และอรุณี อัชชะกุลวิสุทธิ์
