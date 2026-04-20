คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 20 – 26 เมษายน 2569 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
การงานรุดหน้าดี ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ได้กองหนุนหรือกำลังเสริมโดยที่มิต้องร้องขอเกิดจากความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทำให้ใครๆก็เต็มใจอยากที่จะเข้ามาช่วย มีผลงานที่การันตีคุณภาพฝีมือจึงทำให้ได้รับการติดต่อทาบทามโดยผ่านมาทางผู้ใหญ่สำหรับงานพิเศษ บางท่านอาจจะเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนหรือเจอสถานการณ์ที่ทำให้มีมุมมองความคิดที่โตขึ้นหรืออย่างน้อยก็ฉุกคิดอะไรๆได้ไวขึ้นไม่ประมาทในการใช้เวลาเหมือนอย่างเคย มีต้นทุนความพร้อมดีกว่าคนอื่นควรนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ จะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจภายในเสี้ยววินาที จะได้ข้อยุติหรือบทสรุปกับปัญหาบางอย่างที่เรื้อรังมานาน มีเกณฑ์เดินทางกะทันหันหรือมีเหตุเร่งด่วนที่ต้องรีบจัดการ มีความเป็นไปได้ที่จะได้ก้าวไปนั่งในตำแหน่งที่สูงขึ้น
ด้านการเงิน สภาพคล่องดีขึ้น ทำมาค้าขึ้นเห็นผลกำไร ได้ผลประโยชน์ที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ต้องบริหารจัดการให้ดีกว่าเดิม อย่าได้คิดทำอะไรที่เป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำล่ะ อย่าเชื่อคนง่าย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนที่โดนใจ มาช้ายังดีกว่าไม่มาอ่ะนะ ส่วนคนมีคู่ มีปัญหาตามประสาลิ้นกับฟัน
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
การงานก้าวหน้าและมีพัฒนาการที่ดีโดยลำดับ จะมีสิ่งต่างๆเข้ามาให้จัดการเยอะจนแทบจะหาเวลาว่างไม่ค่อยจะได้แต่ก็จะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีสามารถทำหน้าที่แทนกันได้ชั่วคราวโดยเฉพาะในตอนที่ติดธุระหรือเกิดเหตุขัดข้องบางประการ มีแนวโน้มว่าจะได้เซ็นสัญญาข้อตกลงหรือผู้ใหญ่ให้โอกาสแก้ตัวในเรื่องที่เคยทำพลาด บางท่านอาจจะมีเรื่องให้เครียดหรือเป็นกังวลเนื่องจากผลงานที่สู้อุตส่าห์ลงทุนทำด้วยความทุ่มเทต้องถูกเปรียบเทียบแบบที่ไม่ค่อยจะแฟร์นัก สถานการณ์เอื้อต่อการที่จะพูดคุยหรือเจรจาต่อรอง เหมาะแก่การปรับเปลี่ยนอะไรๆให้มาเข้าทางหรือเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ เพื่อนเก่าจะขอความช่วยเหลือหรือขอแรงสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องบางอย่างที่คุณมีประสบการณ์ตรง สำหรับการขยับขยายหรือริเริ่มในสิ่งใหม่ควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่า
ด้านการเงิน รายได้ส่วนใหญ่มาจากน้ำพักน้ำแรง ต้องใช้จ่ายอย่างมีสติ จะได้เงินที่ติดค้างอยู่กลับคืน แต่จะมีเหตุให้ต้องเสียเงินด้วยเรื่องของสุขภาพ ที่สำคัญคือระวังอย่าให้ต้องชักเนื้อล่ะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะมีคนพยายามเข้ามาตีซี้สนิทสนม ตัวเลือกเยอะตามประสาของคนหน้าตาดี ส่วนคนมีคู่ ต้องหนักแน่นไว้ ปัญหาต่างๆยังพอที่จะเคลียร์กันได้อยู่
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
มีบางภารกิจที่ต้องซุ่มทำหรือจัดการในทางลับเพื่อหาข้อพิสูจน์หรือหาคำตอบในเรื่องราวบางอย่าง จะโดนทวงคำมั่นสัญญาหรือมีเหตุที่ทำให้ต้องออกรับหน้าแทนผู้ใหญ่ ด้วยข้อมูลที่แน่นและการอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลก็ทำให้ใครๆมิอาจโต้แย้งคุณได้ มีความจำเป็นที่ทำให้ต้องแบกภาระรับผิดชอบเพิ่มโดยที่ไม่สามารถจะปฏิเสธได้ จะได้รับข้อเสนอหรือข้อแลกเปลี่ยนที่คิดแล้วเกินคุ้ม เมื่อจังหวะและโอกาสมาถึงก็คงต้องรีบคว้าเอาไว้ ระวังพวกที่ทำเป็นหวังดีแต่ที่จริงประสงค์ร้ายประเภทปากปราศรัยน้ำใจเชือดคออะไรทำนองนั้นไว้ด้วย พยายามทำความคุ้นชินกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ยิ่งปรับตัวได้เร็วก็ยิ่งดี ด้วยท่าทีที่ประนีประนอมทำให้คุณได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปเป็นตัวกลางเพื่อคลี่คลายปัญหาหรือความขัดแย้งเพื่อเป็นการปลดแอกความล่าช้าในการดำเนินงาน
ด้านการเงิน ไม่คล่องตัวนัก ต้องจับแพะชนแกะ ภาระที่รับอยู่มิใช่ย่อยๆ เด็กเล็กในปกครองทำให้เงินในกระเป๋าพร่องไปเยอะ มีสิทธิ์ที่จะต้องควักเนื้อ แต่ก็ยังพอที่จะมีลาภปากอยู่บ้าง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คนที่คบหาเป็นเพียงผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ส่วนคนมีคู่ หวานอมขมกลืน
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
ต้องสับเปลี่ยนตารางงานกันให้วุ่นวายไปหมดเพราะโอกาสที่ผ่านเข้ามามิอาจที่ละเลยไปได้ ทำผลงานได้ดีมีสิทธิ์ได้แจ้งเกิด มีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางแบบปุบปับฉับพลัน จะมีอุปสรรคเข้ามาท้าทายสมองและฝีมืออยู่ตลอด อย่าได้มองอะไรๆเพียงแค่ผิวเผิน ข้อตกลงบางอย่างอาจต้องพูดคุยเป็นการส่วนตัวจะดีกว่า ในบางเรื่องที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ก็อย่าเพิ่งหัวเสียยังพอมีทางแก้ไข บางเรื่องมีความเป็นไปได้เฉพาะแค่ในทางทฤษฎีเท่านั้นแต่ในทางปฏิบัติจะต่างกันคนละเรื่องเลย มักจะได้เจอกับอะไรที่เหนือความคาดหมายอยู่เรื่อย เป็นจังหวะที่จะได้ทำอะไรทะลุกรอบหรือข้อจำกัดของตน แต่ก็อย่าออกตัวแรงนักล่ะ อาศัยความเรียบง่ายไว้จะปลอดภัยกว่าแม้ว่าจะต้องทำแข่งกับเวลาก็ตาม อย่าได้งัดข้อกับใครโดยไม่จำเป็น
ด้านการเงิน รับมาจ่ายไป เงินทองมักจะถือในมือได้ไม่นาน เสียเปรียบในสัญญาข้อตกลงผลตอบแทนที่ได้ดูเหมือนว่าจะไม่คุ้มสักเท่าไหร่ มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ต้องหยิบยืมคนใกล้ชิด
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนที่ถูกใจแต่คงต้องคบหากันไปแบบเงียบๆก่อนรอเวลาเปิดตัว ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องกินใจกันเบาๆ แต่ก็ต้องน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกนะ
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
อย่าได้ด่วนสรุปเร็วจนเกินไป การจัดการงานต่างๆในตอนนี้มิได้ง่ายราวกับพลิกฝ่ามือ แต่เงื่อนไขสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะใจกว้างและให้โอกาสในการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับผู้ที่มีประสบการณ์โชกโชนทำให้ได้รับความรู้ต่างๆกมายหลายอย่างหรือได้ติดสอยห้อยตามเจ้านายเข้าสังคมทำให้ได้ประโยชน์หลายต่อหลายอย่าง มีงานป้อนเข้ามาให้ทำมิได้ขาด ต้องจัดสรรเวลาให้ดีเพราะนอกจากจะต้องลุยงานของตัวแล้วยังจะมีสารพัดเรื่องเข้ามาให้ช่วยคิดอีกโดยที่อาจจะมิได้รู้ล่วงหน้ามาก่อนอีกด้วย แต่ระวังการทำอะไรแบบพวกมากลากไปโดยที่ยังมิทันได้ไตร่ตรองเนื่องจากผลเสียที่ตามมาคงจะไม่คุ้มค่านัก ด้วยความชำนาญการบางอย่างจึงทำให้ภารกิจส่วนใหญ่ต้องมาตกหนักอยู่ที่คุณก็เป็นได้
ด้านการเงิน คล่องตัว มีไหลเข้ากระเป๋ามิได้ขาด มีเข้ามาให้ต่อทุนอยู่เรื่อยๆ แต่ต้องระวังความใจใหญ่ของตนไว้บ้าง คนจ้องเอาเปรียบมีอยู่จริง ทรัพย์สินอาจสูญหายโดยไม่รู้ตัวจากความเผลอเรอของตนเองโดยแท้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนที่ทำให้ใจเต้นไม่เป็นระส่ำ คงจะปล่อยให้ผ่านไปเฉยๆมิได้ซะแล้วล่ะ ส่วนคนมีคู่ จะเจอคำพูดที่ทำให้ถึงกับเถียงไม่ออกเลยที่เดียว ไว้หน้ากันบ้างก็ดีนะ
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
โจทย์ยากกว่าที่คิด หลายสิ่งมิได้เป็นไปในแบบที่ต้องการจะให้เป็น เพราะความจำเป็นบางประการทำให้ต้องตอบรับข้อแม้ทั้งๆที่รู้ว่าจะต้องได้อย่างเสียอย่างก็ตามที เป็นช่วงเวลาที่ต้องการการตัดสินใจที่เด็ดขาด การถกเถียงใดๆต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล บางท่านอาจจะถูกกดดันหรือด้วยสถานการณ์บังคับให้ต้องขึ้นขี่หลังเสือ ในเมื่อกล้าที่จะต่างก็ควรที่จะต้องยอมรับในผลที่จะได้ด้วย การที่ได้ทำงานร่วมกับผู้คนมากหน้าหลายตาหรือต่างสาขาอาชีพนอกจากจะทำให้คุณเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแล้วยังจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดระยะยาวด้วย มีเหตุที่ทำให้ต้องสละสิทธิ์ในเรื่องที่อยากทำเพื่อบางสิ่งที่สำคัญกว่าหรือถูกผู้ใหญ่ขอร้องมา โครงการที่เคยนำเสนอไว้จะได้ถูกนำกลับมาปัดฝุ่นพิจารณาใหม่อีกครั้ง
ด้านการเงิน คล่องตัวดี มีรายได้จากหลายแหล่ง ยิ่งขยันยิ่งรวย เป็นโอกาสที่จะเก็บออมได้ ใช้จ่ายและแบ่งปันอย่างมีลิมิต แต่ปัญหาเก่าจะมาดึงเงินออกจากกระเป๋า มีเรื่องให้ต้องใช้เงินเพื่อหน้าตาทางสังคม
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด อย่าถลำใจให้ใครเร็วเกินไป คนที่ใช่บังเอิญให้มีเจ้าของแล้วน่ะซิ ส่วนคนมีคู่ ระวังคำพูดที่ผิดหูแต่แทงใจดำ จะทำให้มีเรื่อง
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
เป็นช่วงที่ต้องการความร่วมมือของหลายฝ่าย ลำพังคุณคนเดียวคงจะทำอะไรได้ไม่มากนัก ความยากของแต่ละขั้นตอนดูหมือนว่าจะยกระดับขึ้น อิงผู้ใหญ่ไว้น่าจะปลอดภัยสุด การสื่อสารที่ผิดพลาดสามารถส่งผลกระทบไปอย่างทั่วถึงกันดังนั้นพึงต้องระมัดระวังให้มากด้วย อย่ามองอะไรเพียงแค่ตื้นๆ มิควรทำอะไรที่เกินกว่าบทบาทหน้าที่ตน การที่ต้องทำอะไรๆหลายอย่างไปพร้อมๆกันก็มีสิทธิ์ที่จะพลาดได้ จะมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกห่วงหน้าพะวงหลังหรือสองจิตสองใจจนกระทั่งเก็บอาการไว้ไม่อยู่ และหากว่าไม่มีสมาธิมากพอก็มีความเป็นไปได้ที่จะประเมินสถานการณ์ผิดไปด้วย จะเกิดเหตุสุดวิสัยที่จำเป็นต้องเข้าไปแก้ไขให้ทันท่วงที ทำการใดควรต้องมีความถูกต้องและโปร่งใสเป็นสำคัญเพื่อที่จะได้ไม่ต้องวุ่นวายใจถ้าจะต้องโดนเช็คบิล
ด้านการเงิน มีสภาพคล่อง มีโชคลาภ แต่ระวังอาการจมไม่ลงจะกำเริบด้วยล่ะ มิควรหาเรื่องให้ต้องเปลืองเงินทองโดยไม่จำเป็น ระวังขโมยขึ้นบ้านหรือทุบรถ ปลายสัปดาห์มีเรื่องให้เสียเงินก้อนโตพอสมควร
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีแววว่าจะหายเหงา เจอคนที่ตาถึงเข้าแล้ว ส่วนคนมีคู่ หวานแบบไม่แคร์สื่อ ทำเอาใครต่อใครต้องตาร้อนไปตามๆกัน
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
การงานยังคงมีความคืบหน้าให้เห็นเป็นระยะ แม้บางเรื่องจะถูกทักท้วงอยู่บ้างแต่ก็จะสามารถเคลียร์ได้ในที่สุด การที่มีทักษะเฉพาะตัวที่โดดเด่นทำให้เป็นที่ยอมรับนับถือและเชื่อในฝีมือ แต่อาจจะมีผู้ที่มิปรารถนาดีขุดคุ้ยรื่องเก่าที่เคยพลาดมาโจมตี คงต้องรับมือกับทุกปัญหาอย่างมีสติด้วย บางทีเวลาจะช่วยให้สิ่งต่างๆคลี่คลายไปเองหรือคนที่ให้ร้ายก็จะแพ้ภัยตนเอง คุณมิอาจที่จะควบคุมอะไรให้เป็นไปดั่งใจได้ทั้งหมด แต่การแสดงออกถึงความเอาจริงเอาจังและดูแลรับผิดชอบในหน้าที่อย่างเต็มที่ก็เพียงพอต่อความไว้วางใจที่ผู้ใหญ่มีให้ แต่ก็ยังคงต้องพัฒนาศักยภาพของตนอย่างสม่ำเสมอด้วย หากมีคนเข้ามาขอคำชี้แนะก็อย่าได้หวงวิชาเพราะสิ่งที่ได้คืนกลับมาจะมากกว่าเป็นหลายเท่า สมุนบริวารจะก่อเหตุที่ทำให้คุณถึงกับกลืนไม่เข้าคายไม่ออก บางท่านอาจจะมีบทบาทหน้าที่เปลี่ยนไปเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ด้านการเงิน มีรายรับหลายทาง แต่ดูเหมือนว่าจะมือเติบไปหน่อย ต้องคำนวณให้ดีด้วย มิควรสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น ต้องละเอียดรอบคอบให้มากขึ้น สิ่งที่รู้ว่าขาดหายหรืออะไรที่ถูกยืมไปถ้าไม่ทวงก็ไม่มีทางที่จะได้คืน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบรักกับคนใกล้ตัว เพื่อนขอเลื่อนสถานะขึ้นมาอีกระดับ ส่วนคนมีคู่ เทคแคร์กันดี ใครเห็นเป็นต้องอิจฉา
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
มักจะถูกขัดจังหวะอยู่เรื่อยทำให้ต้องเบรกสิ่งที่ทำอยู่เป็นระยะ ต้องเข้าไปรับช่วงต่องานที่คนอื่นทำค้างไว้หรือต้องรับผิดชอบงานเพิ่มเนื่องจากขาดคนหรือบางทีก็ฝีมือไม่ถึงขั้นที่จะจัดการให้ลุล่วงได้ จัดว่าเป็นงานแบบไฟลท์บังคับก็ว่าได้ และจะมีคนจ้องที่จะชุบมือเปิบในผลงานหรือหาเรื่องดิสเครดิตคุณ เหนื่อยใจกับคนประเภทมือไม่พายหรือชอบกวนน้ำให้ขุ่น แต่นับว่ายังดีที่ผู้ใหญ่ยังยืนอยู่ข้างคุณและยุติธรรมพอจึงมิควรเสียเวลาไปต่อความยาวสาวความยืด สิ่งที่ได้มามักจะไม่ใช่อะไรที่คาดคิดคาดฝันมาก่อน การลงนามในสัญญาข้อตกลงคงต้องดูข้อผูกพันต่างๆให้ดีก่อนเพราะอาจกลายเป็นการตัดโอกาสตนเองในอนาคตได้ บทเรียนจากความผิดพลาดที่ผ่านมาน่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาบ้างไม่มากก็น้อย อย่าใจเร็วด่วนได้ มองให้ลึกกว่าที่เห็นด้วยสายตา
ด้านการเงิน คล่องตัวดี ไหลเวียนสะดวก ได้โชคลาภจากผู้ใหญ่ แต่ก็จะมีคนที่คอยมาตอดเล็กตอดน้อยตลอด ต้องเสียเงินเพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมไม่บ้านก็รถและระวังว่างบจะบานปลายด้วยล่ะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนที่มีรสนิยมคล้ายๆกัน คุยถูกคอ รอการพัฒนาความสัมพันธ์ขั้นต่อไป ส่วนคนมีคู่ แฟนคุณจะจับพิรุธบ้างอย่างได้ นอกลู่นอกทางเมื่อไหร่รู้ตลอด แค่ว่าจะพูดรึเปล่าเท่านั้นเอง
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
ปัญหาจุกๆจิกๆเต็มไปหมด ไม่อาจปล่อยวางได้สักเรื่อง ขาดแคลนคนที่จะไว้ใจได้อย่างแท้จริง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าจะไม่น่าปลื้มสักเท่าไหร่ แต่อุปสรรคที่ต้องเผชิญก็คงไม่แตกต่างจากเดิมที่เคยผ่านมานักหรอก การพูดคุยหรือเจรจาความใดๆควรเป็นไปแบบนอกรอบก่อนจะดีกว่าเพื่อดูทิศทางและแนวโน้ม เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ประสบการณ์และการสังเกตมากเป็นพิเศษ อย่ารีบร้อนหรือตัดสินอะไรต่อมิอะไรเร็วจนเกินไป ในบางสถานการณ์ก็มิอาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้จำเป็นที่จะต้องคิดไปทำไป มิควรเพิ่มประเด็นความขัดแย้งให้มากขึ้น เรื่องหยุมหยิมบางอย่างหากมองข้ามได้ก็ควรทำ มีวาทศิลป์เพิ่มขึ้นอีกนิดก็คงดี อย่าทำความลำบากใจให้กับคนที่หนุนคุณอยู่ กับหุ้นส่วนก็จะมีเหตุที่ทำให้ต้องผิดใจกัน ระวังปัญหาสุขภาพด้วยล่ะ
ด้านการเงิน สภาพคล่องดี อย่ามือเติบนักก็แล้วกัน รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือภาพลักษณ์สูงพอสมควร มีเหตุให้ต้องโยกย้ายถ่ายโอนเพื่อผลประโยชน์ที่คุ้มค่ามากกว่า
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ความรักไม่สดใส เหมือนกับว่าต้องหลบๆซ่อนๆไม่ให้ใครรู้ ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องให้ต้องทะเลาะจนได้ โดยเฉพาะเมื่อเรื่องที่ปกปิดไว้เกิดแดงขึ้นมา
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
อยู่ในระยะของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของหลายสิ่งหลายอย่าง ต้องตามสถานการณ์ให้ทันด้วย มีเรื่องให้ต้องตามลุ้นหรือรอฟังข่าวอย่างใจจดใจจ่อ ต้องวางใจเป็นกลางและฟังเสียงส่วนใหญ่จะเอาแต่ความคิดตนเท่านั้นไม่ได้ ระวังการทำอะไรที่เป็นการหักด้ามพร้าด้วยเข่าหรือแก้เผ็ดคนอื่น ไม่คุ้มหากว่าต้องเอาชื่อเสียงไปเสี่ยง อย่าได้ริทำอะไรที่แหกกฎเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะย่อมหนีไม่พ้นปัญหาและความขัดแย้งควรต้องลดทิฐิส่วนตนลงบ้าง เป็นช่วงของน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า การทำเพียงลำพังหวังความสำเร็จได้ยาก มีความจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำบางอย่างจากเพื่อนเก่า จะทำการสิ่งใดมิสามารถจัดการได้แบบรวดเดียวจบ นัดหมายถูกเลื่อนอย่างฉุกละหุก ระวังการกล่าวคำพูดที่พาดพิงคนอื่นด้วย
ด้านการเงิน หมุนคล่อง มีโชคลาภ แต่ก็ค่อนข้างที่จะใช้เงินเก่ง ซื้อแหลกโดยเฉพาะเมื่อเจออะไรที่ถูกใจเป็นไม่พลาด ระวังทรัพย์สินสูญหายจากความสะเพร่าหรือถูกหยิบยืม เสียเงินซ่อมข้าวของเครื่องใช้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีความหวังเล็กๆที่จะหายเหงาสักที เจอคนที่เคมีเข้ากันได้พอดิบพอดี ส่วนคนมีคู่ ทัศนคติขัดกันในบางเรื่อง ดังนั้นก็ควรเว้นไว้ในฐานที่เข้าใจว่ามิควรเข้าไปแตะ
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
ผลงานคลอดยากอันเนื่องมาจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจ ถูกเบรคหรือมีเหตุให้ต้องชะลออยู่เรื่อย การโต้แย้งหรือคัดง้างใดๆควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลมิใช่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้ง ที่สำคัญคืออย่าขัดขากันเองล่ะ แผนการต่างๆควรจะต้องมีความยืดหยุ่น จะมีบางสิ่งที่เข้ามาจุดประกายความหวังขึ้นมาอีกครั้งหรือทำให้มีแรงที่จะฮึดสู้เพื่อไปให้ถึงซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้ บทบาทแม้จะไม่โดดเด่นเช่นใครๆแต่ก็ใช่ว่าจะขาดคุณไปได้ซะที่ไหนกัน จะเจอคนที่เป็นเผด็จการทางความคิดทำให้แสดงความเห็นอะไรออกไปได้ไม่ถนัดนัก แว่บแรกของการตัดสินใจมักจะถูกเสมอเหมือนมีบางสิ่งช่วยดลใจ บางท่านอาจต้องไปคุมงานต่างถิ่นต่างที่ ควรระวังเรื่องของการสื่อสารที่ทำให้เข้าใจไปคนละเรื่องซึ่งจะยิ่งเพิ่มความยุ่งเหยิงให้มากขึ้นไปอีก
ด้านการเงิน คล่องตัวพอสมควร มีลู่ทางหารายได้เสริม แต่ต้องควบคุมรายจ่ายให้ดี อย่าใจแตก ใช้เท่าที่จำเป็น ไม่ต้องเกรงว่าจะเสียหน้า แต่จะได้ครอบครองของเก่าหรือได้ส่วนแบ่งในกองมรดก
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนเข้ามากุ๊กกิ๊กบ้างแต่อาจจะยังไม่ใช่คนที่โดนใจ ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องไม่พอใจกันบ้างแต่ก็ยังพอคุยกันได้ ถนอมน้ำใจกันไว้แหละดี