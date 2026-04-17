ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน ชวนสัมผัสกลิ่นหอมใหม่รับซัมเมอร์

Antidotes (แอนติโดทส์) แบรนด์เครื่องหอมสัญชาติไทยที่นิยามกลิ่นหอมให้เป็น “ยาถอนพิษจากความเหนื่อยล้า” ประกาศก้าวสำคัญสู่การเป็น Premium Lifestyle Perfume and Scented Body Care อย่างเต็มตัวในปี 2026 เชื่อมศาสตร์ของกลิ่นเข้ากับการดูแลผิวและการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมสร้างปรากฏการณ์ความหอมสะกดใจในงาน “Antidotes X Phuwin – Beautiful Scent, Irresistible Skin ผิวหอมสะกดทุกสัมผัส” เพื่อเปิดตัวคอลเลกชันฤดูร้อนล่าสุด ‘Sol & Marine’ และเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
จากแบรนด์เครื่องหอม สู่การสร้างประสบการณ์ดูแลตัวเองเหนือระดับ
วุฒินันท์ ปฐมภควันต์ กรรมการผู้จัดการ ส่วนงานการขายและการตลาด บริษัท แอนติโดทส์ แอนด์ โค จำกัด เผยถึงทิศทางของแบรนด์ว่า “ผู้บริโภควันนี้ไม่ได้มองหาสินค้าที่หอมเพียงอย่างเดียว แต่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับไลฟ์สไตล์และตอบโจทย์ทั้ง texture, mood, skin feel และความรู้สึกที่แบรนด์มอบให้ เราจึงมอง Body Care เป็นอีกแกนสำคัญที่ทำให้ Antidotes เติบโตไปเป็น Premium Lifestyle Fragrance Brand ได้อย่างชัดเจนขึ้น และคอลเลกชันซัมเมอร์นี้ก็สะท้อนแนวคิดนั้นอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านทั้งกลิ่นที่มีคาแรกเตอร์และประสบการณ์การใช้ที่ละเมียดละไมมากขึ้น”
Sol & Marine: มหัศจรรย์แห่งแสงแดดและเกลือทะเล (Summer Hero Scent)
หัวใจหลักของซัมเมอร์นี้คือ Summer Collection 2026 ที่ยกให้ “Sol & Marine” เป็น Summer Hero Scent ในรูปแบบ Eau de Parfum และ Soft Touch Body Oil ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากบรรยากาศของทะเลและแสงแดดในโทน Woody Fresh ที่ให้ความรู้สึกสะอาด โปร่งเบา สดชื่น แต่ยังคงความหรูหราและนุ่มลึกแนบชิดผิว รองรับทั้งการใช้งานเดี่ยวและการทำ Scent Layering โดยโน้ตกลิ่นประกอบด้วย:
Top Notes: Aldehydic, Salt Water Scent (เทคโนโลยีสกัดโมเลกุลจากเกลือทะเล)
Middle Notes: Iris, Muguet, Orange Flower
Base Notes: Akigalawood, Dry Amber, Musk
สัมผัสผิวหอมละมุนราวกับผ้าซาติน ด้วย ‘Soft Touch Technology’
Antidotes พร้อมแก้ Pain Point ของผู้บริโภคที่กังวลเรื่องความเหนอะหนะ ด้วย Soft Touch Technology นวัตกรรมเอกสิทธิ์ที่วิจัยสัดส่วนน้ำมันธรรมชาติกว่า 10 ชนิด อาทิ น้ำมันคาเคย์ (Cacay Oil) จากป่าอะเมซอนที่อุดมด้วยวิตามิน A, E และ F มอบเนื้อสัมผัสบางเบา ซึมซาบไว ล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวเนียนนุ่มราวกับเคลือบด้วยผ้าซาติน โดยปราศจากซิลิโคน แอลกอฮอล์ และสารกันเสีย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอากาศร้อนชื้น
‘ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน’ ตัวแทนของความใส่ใจและการดูแลตัวเอง
การปรากฏตัวของ ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน ในฐานะ Brand Ambassador สร้างความคึกคักให้กับงานเป็นอย่างมาก โดย คุณทรัพย์กุลธร อุทัยไพศาลวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ส่วนงานด้านพันธมิตรทางธุรกิจ กล่าวถึงความร่วมมือนี้ว่า “การเลือกคุณภูวินทร์มาเป็น Brand Ambassador คนแรก เป็นเพราะเจ้าตัวเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริง และมีคาแรกเตอร์ที่สอดคล้องกับแบรนด์คือความช่างเลือกและใส่ใจรายละเอียด ซึ่งช่วยให้แบรนด์เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างเป็นธรรมชาติ”
ด้าน ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน ได้เผยความรู้สึกและแชร์ความประทับใจว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับเพราะผมเป็นคนที่ชอบเรื่องกลิ่นของ Antidotes อยู่แล้ว ปกติผมเป็นคนแอคทีฟ กลิ่นที่ผมชอบจึงต้องมีความสดชื่นและสะอาด ซึ่ง Sol & Marine ตอบโจทย์มาก ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเหมือนอยู่ริมทะเลจริงๆ ทริคของผมคือการลง Body Oil หลังอาบน้ำทันทีเพื่อให้กลิ่นติดผิวและบำรุงลึก แล้วเลเยอร์ด้วยน้ำหอมทับอีกครั้ง อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสด้วยกันครับ”
ณกัญญารัตน์ อาจชน กรรมการผู้จัดการ ส่วนงานการกลยุทธ์สินค้าและปฏิบัติการ กล่าวปิดท้ายว่า “เป้าหมายของ Antidotes ในปี 2026 เราวางแผนผลักดันยอดขายให้เติบโตขึ้น 5 เท่า โดยเป้าหมายระยะสั้นคือการสร้าง Brand Awareness ภายใต้กลยุทธ์ ‘Lifestyle Integration’ เพื่อหลอมรวมประสบการณ์ความหอมให้อยู่ในทุกจังหวะชีวิต โดยเตรียมเปิด Flagship Store แห่งใหม่ในย่านคลาสสิกที่เปี่ยมมนต์เสน่ห์อย่าง 'ทรงวาด' เพื่อเป็นพื้นที่ถ่ายทอดและสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่ลึกซึ้ง (Deep Brand Experience) และยังคงเดินหน้าปักหมุดขยายสาขาให้ครอบคลุมแลนด์มาร์กและห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิ CentralWorld, ICONSIAM, Siam Discovery และ Dusit Central Park ตลอดจนการช้อปสะดวกบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทาง ทั้งทั้ง LINE Shopping, Official Website และแพลตฟอร์ม e-Commerce ชั้นนำ ”
ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของซัมเมอร์และเปิดประสบการณ์ดูแลผิวด้วยกลิ่นหอมระดับ Fine Fragrance จาก Antidotes Summer Collection 2026 ‘Sol & Marine’ ได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และทุกช่องทางออนไลน์ของแบรนด์