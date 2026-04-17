xs
xsm
sm
md
lg

คาร์เทียร์หลากรูปทรงกับหัตถศิลป์ชั้นสูง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คาร์เทียร์ (Cartier) เนรมิตผลงานใหม่ในงาน Watches & Wonders 2026 ผสานรูปทรงและหัตถศิลป์ชั้นสูงหลายแขนงไว้ด้วยกัน ตั้งแต่ Santos-Dumont มรดกแห่งนวัตกรรมสุดคลาสสิก ที่มาพร้อมหน้าปัดออบซิเดียนเคลือบทอง และสายข้อมือโลหะแบบตาข่าย, Roadster จากแรงบันดาลใจแห่งโลกยานยนต์ ที่หวนคืนพร้อมเอกลักษณ์ด้านความเพรียวบาง และเส้นสายให้เฉียบคมยิ่งขึ้น

Baignoire ประดับลวดลายหมุดClou de Paris ขับเน้นมิติและความงามเชิงสถาปัตยกรรม, Myst de Cartier ที่ใช้เวลากว่า 112 ชั่วโมง ในการสร้างสรรค์จนได้งานดีไซน์ที่หลอมรวมอัญมณีอย่างวิจิตร ส่วน Cartier Privé อย่าง Crash เวอร์ชันสเกเลตันเผยให้เห็นโครงสร้างกลไกกว่า 142 ชิ้น สะท้อนการผสานศิลปะและวิศวกรรมได้อย่างลงตัว

อีกทั้ง เรือนเวลา Tortue กลับมาอีกครั้งด้วยสัดส่วนใหม่ที่กลมมนยิ่งขึ้น รายละเอียดหน้าปัดถูกปรับให้ร่วมสมัย ทั้งลายประทับนูน เส้นสเกลแบบจุด และลายเซ็นลับ ทั้งยังมี Tortue Panthère Métiers d’Art ที่นำเสนอเสือแพนเตอร์ผ่านศิลปะอีนาเมลแบบ ฌอมป์เลอเว สร้างมิติระหว่างตัวเสือและม่านฝนอย่างประณีต ใช้โทนสีกว่า 15 เฉด ตกแต่งด้วยอัญมณี มีทั้งเวอร์ชั่นไวท์โกลด์ดวงตามรกต และเยลโลโกลด์ดวงตาซาวอไรต์


Santos-Dumont


Santos-Dumont


Roadster


Baignoire


Baignoire


Baignoire


Myst de Cartier


Myst de Cartier


Myst de Cartier


Cartier Privé


Tortue


Tortue


Tortue Panthère Métiers d’Art

คาร์เทียร์หลากรูปทรงกับหัตถศิลป์ชั้นสูง
คาร์เทียร์หลากรูปทรงกับหัตถศิลป์ชั้นสูง
คาร์เทียร์หลากรูปทรงกับหัตถศิลป์ชั้นสูง
คาร์เทียร์หลากรูปทรงกับหัตถศิลป์ชั้นสูง
คาร์เทียร์หลากรูปทรงกับหัตถศิลป์ชั้นสูง
+10