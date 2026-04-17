“INFINITE LEISURE” ฤดูร้อนที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยสไตล์

ลิน อินฟินิท (LYN INFINTE) คอลเลกชันแอกเซสซอรี่สุดพิเศษจาก LYN เปิดตัวไอเทมใหม่ต้อนรับฤดูกาลแฟชั่น Summer 2026 “INFINITE LEISURE” ถ่ายทอดเรื่องราวของช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนอันเป็นส่วนตัวในช่วงฤดูร้อนที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยสไตล์ สะท้อนตัวตนของผู้หญิงและผู้ชาย ที่ให้คุณค่ากับช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายผ่านดีไซน์ของไอเทมที่โดดเด่นด้วยซิลลูเอตอันประณีตและเท็กซ์เจอร์ที่ให้ความรู้สึกเอ็กซ์คลูซีฟในแบบร่วมสมัย
เริ่มที่ INFINITE COAST กระเป๋าที่สะท้อนความผ่อนคลายของฤดูร้อนและความคล่องตัวของการเดินทาง อย่าง Matty กระเป๋าทรงดัฟเฟิลดีไซน์เรียบเท่ พร้อมดีเทลชาร์มรูปกระบองเพชร, Osmo กระเป๋าทรงดัฟเฟิลผสานความสปอร์ตกับความร่วมสมัย พร้อมชาร์มรูปกระบองเพชร และ Luke กระเป๋าทรง Messenger โทนสีน้ำตาลนูทรัลเพื่อผู้ชายที่ต้องการลุคเท่ คล่องตัว
ต่อมา INFINITE VOYAGE ได้แรงบันดาลใจจากการเดินทางและการสำรวจโลก ถ่ายทอดผ่านรูปแบบร่วมสมัยผสานโมโนแกรม Infinite กับ 2 รุ่น Perona ลวดลายโมโนแกรมและดีเทลแท็กสัญลักษณ์การเดินทางหลายรูปแบบ และ Breeze กระเป๋าที่ต่อยอดแรงบันดาลใจเดียวกันสำหรับไลน์ผู้ชาย ถ่ายทอดผ่านซิลลูเอตที่หลากหลาย ทั้ง Tote Bag, Crossbody และ Backpack
สุดท้าย INFINITE CRAFT ถ่ายทอดเสน่ห์งานดีไซน์ผ่านรายละเอียดเชิงศิลป์กับ 2 รุ่น Palma กระเป๋าทรง Bucket เย็บขอบกระเป๋าด้วยเส้นด้ายตัดสี และ Kokoro ที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะการพับกระดาษออริกามิ ถ่ายทอดดีไซน์ที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว
เริ่มที่ INFINITE COAST กระเป๋าที่สะท้อนความผ่อนคลายของฤดูร้อนและความคล่องตัวของการเดินทาง อย่าง Matty กระเป๋าทรงดัฟเฟิลดีไซน์เรียบเท่ พร้อมดีเทลชาร์มรูปกระบองเพชร, Osmo กระเป๋าทรงดัฟเฟิลผสานความสปอร์ตกับความร่วมสมัย พร้อมชาร์มรูปกระบองเพชร และ Luke กระเป๋าทรง Messenger โทนสีน้ำตาลนูทรัลเพื่อผู้ชายที่ต้องการลุคเท่ คล่องตัว
ต่อมา INFINITE VOYAGE ได้แรงบันดาลใจจากการเดินทางและการสำรวจโลก ถ่ายทอดผ่านรูปแบบร่วมสมัยผสานโมโนแกรม Infinite กับ 2 รุ่น Perona ลวดลายโมโนแกรมและดีเทลแท็กสัญลักษณ์การเดินทางหลายรูปแบบ และ Breeze กระเป๋าที่ต่อยอดแรงบันดาลใจเดียวกันสำหรับไลน์ผู้ชาย ถ่ายทอดผ่านซิลลูเอตที่หลากหลาย ทั้ง Tote Bag, Crossbody และ Backpack
สุดท้าย INFINITE CRAFT ถ่ายทอดเสน่ห์งานดีไซน์ผ่านรายละเอียดเชิงศิลป์กับ 2 รุ่น Palma กระเป๋าทรง Bucket เย็บขอบกระเป๋าด้วยเส้นด้ายตัดสี และ Kokoro ที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะการพับกระดาษออริกามิ ถ่ายทอดดีไซน์ที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว