เซเลบผุดรายการออนไลน์ไม่ง้อช่องทีวี โชว์ความสามารถในโลกโซเชียลมีเดีย

ช่วงกระแสขาลงของช่องโทรทัศน์ ที่พฤติกรรมการเสพสื่อของคนยุคนี้ เน้นการรับสารผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าจะนั่งดูทีวี แต่หันไปมองจอโทรศัพท์และจอคอมพิวเตอร์แทน หรือบางรายก็ใช้จอโทรทัศน์ไว้เข้าเน็ต ดูยูทูบ หรือดูแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆ การลดลงของจำนวนผู้ชม เรตติ้งที่ไม่เฟื่องฟู ทำให้ค่าโฆษณาถดถอยตามลงไปด้วย และช่องโทรทัศน์ไม่ได้ทรงอำนาจในการเป็นสื่อหลักเพียงหนึ่งเดียวอีกต่อไป บรรดาผู้คนในแวดวงโทรทัศน์ต้องปรับตัวกันเป็นการใหญ่
แต่นั่นก็หมายถึงโอกาสให้หลายๆ คนที่เปิดกว้างมากขึ้น สามารถมีรายการของตัวเอง ช่องของตัวเอง สื่อสารกับผู้ชมโดยไม่ต้องจ่ายค่าแอร์ไทม์ออกอากาศในราคาสูง สร้างคอนเทนต์ในสไตล์ของตัวเองได้แบบไม่ถูกจำกัด เราจึงเห็นว่าในยุคปัจจุบัน บรรดาเซเลบริตีทั้งหลายต่างหันมาทำรายการออนไลน์ เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียหรือช่องยูทูบของตัวเอง โชว์ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจของตนเองให้ผู้ชมได้ติดตามกันได้แบบฟรีๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไลฟ์สด พอดแคสต์ หรือจะถ่ายคลิปเป็นตอนๆ มีทั้งแบบนั่งพูดคุยสัมภาษณ์หัวข้อต่างๆ เป็นทั้งเล่าให้ฟัง ตอบปัญหา หรือพาไปตามติดไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจ จะมีรายการใดน่าสนใจบ้างลองไปดูกัน
“จอม-มนุญสินี ฟูตระกูล” จับมือกับ “แอน-ทวีรัตน์ จิรดิลก” ผู้ประกาศข่าวมืออาชีพ ทำรายการ “AnnandJom” วาไรตี้ทอล์กโชว์ แอน แอนด์ จอม พูดคุยกับผู้คนน่าสนใจจากหลากหลายวงการ เรียกได้ว่าเป็นรายการระดับมืออาชีพ ทั้งสถานที่ แสง เสียง มุมกล้อง และการตัดต่อ แทบไม่ต่างจากรายการทอล์กโชว์ตามช่องโทรทัศน์ต่างๆ แถมด้วยการเชิญแขกที่น่าสนใจ การตัดไฮไลต์ที่เลือกประเด็นได้โดนใจ ทำให้คลิปถูกแชร์เป็นไวรัลไปทั่ว
“มิ้นท์-พัศญา (อรรถวดี) จิรมณีกุล” สาวเก่งที่กลับมาสวมบทนักร้องตามที่ใจรักในรายการ “Mint’s Duet Station” โชว์เสียงใสๆ จับคู่ดูเอทกับนักร้องชายเสียงดี เป็นรายการที่ฟังเพลินๆ ทั้งเรื่องราวชีวิตของแต่ละคน ผสมผสานกับเสียงร้องของทั้งพิธีกรและแขกรับเชิญ ที่เข้ากันได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่าใครที่คิดถึงเสียงหวานๆ ของสาวมิ้นท์ ก็อย่าลืมไปกดติดตามชมกันได้ที่ช่องยูทูบ Y25 Music Space ตอนนี้มีให้ชมถึง 4 ตอนแล้ว
“ครี-พัสวีพิชญ์ ศรณ์อัครภา” เซเลบสาวที่หายหน้าไปนานจากงานสังคมกลับมาแบบบูมๆ ด้วยรายการ “Kree’s Talk ครีชวนคุย” พูดคุยสัมภาษณ์เหล่าบรรดาเพื่อนๆ ในวงการ ที่มีเรื่องมาเม้าท์มาแฉ มาแบ่งปันในแง่มุมต่างๆ ที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน และเน้นคอนเทนต์เรื่องความสัมพันธ์ เผยบทเรียนชีวิต การแก้ปัญหา และให้กำลังใจ เชื่อว่าฟังแล้วคุณจะได้แง่คิดไปปรับใช้กับชีวิตอย่างแน่นอน
“หลุยส์ เตชะอุบล” นักธุรกิจหญิงคนเก่งที่เพิ่งมาทำพอตแคสท์เป็นครั้งแรก ในรายการ “Louise talk podcast” และปล่อยอีพีแรกไปช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา เชิญกูรูด้านการเงิน “เป๊ป-สุพร วัธนเวคิน” มานั่งพูดคุยให้ความรู้กัน แถมเมื่อปลายปีที่แล้ว เธอก็เพิ่งเปิดแอคเคานต์ใน เสี่ยวหงซู แอปโซเชียลมีเดียของจีนไป เรียกว่าเดินหน้าลุยโซเชียลมีเดียเต็มตัว
“มิกกี้-นนท์ อัลภาชน์” หนุ่มสุดฟิตที่เป็นเทรนเนอร์ออนไลน์ สร้างแรงบันดาลใจแชร์เคล็ดลับการออกกำลังกายมาโดยตลอด ตอนนี้ได้มาเปิดช่องใหม่ใน Tiktok ทำรายการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ “The Healthy Diary บันทึกไม่ลับฉบับคนรักสุขภาพ” เป็นช่องพอดแคสต์ที่มีคอนเทนต์ดีๆ เกี่ยวกับการออกกำลังกาย ฟิตหุ่น รวมไปถึงความรู้ด้านสุขภาพในด้านต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ
“หนูดี-วนิษา เรซ” เจ้าของวลี “อัจฉริยะสร้างได้” สาวสมองดีที่ทำคลิปให้ความรู้ในโซเชียลมีเดียมานาน ตอนนี้ได้เปิดพอดแคสต์แชร์เรื่องราวน่ารู้ หยิบยกประเด็นข่าว หรือกระแสสังคมโลกมาอัปเดตให้ฟัง รวมไปถึงเกร็ดความรู้ด้านสุขภาพ การเรียน ฯลฯ มาไลฟ์ในช่อง Tiktok สมองดีกับหนูดี ทุก 8 โมง วันอังคาร
แถมท้ายด้วย “เฟย์-อรชุมา ดุรงค์เดช” ที่เตรียมตัวเป็นน้องใหม่ในแวดวงรายการออนไลน์ เพราะตอนนี้เธอกำลังสุ่มเตรียมถ่ายรายการทอล์กพูดคุยเกี่ยวกับ Longevity การดูแลสุขภาพแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เธอไปร่ำเรียนมาและกำลังอินมาก จะเริ่มปล่อยอีพีแรกในช่วงสิ้นเดือนนี้ โดยได้แขกรับเชิญสุดอินเทรนด์อย่าง แอนนาเบล คชนันทน์ กูรูด้านการเงินที่กำลังมาแรง ที่จะหยิบเรื่องสุขภาพการเงินกับสุขภาพร่างกายมาดีเบตกันแบบสนุกๆ