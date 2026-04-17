ดิสรา จ่างเจริญ เปิดงานมหกรรมของเล่นอาร์ตทอยนานาชาติ ครั้งที่ 2

ดิสรา จ่างเจริญ ผู้จัดการอาวุโสแผนกการตลาด ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน JUNGCEYLON PHUKET TOYTOPIA INTERNATIONAL ตอน MULTIVERSE OF TOYS มหกรรมของเล่นอาร์ตทอยนานาชาติ ครั้งที่ 2 ที่รวบรวมศิลปินและร้านค้าอาร์ตทอยชั้นนำกว่า 40 บูธ จาก 15 ประเทศทั่วโลก โดยมีสุกฤตยา สาธิตภิญโญ ,สรรเสริญ อัครพรอักษร ,Mr.Faza Meonk ,Mr.Wei Chen ตัวแทนศิลปินอาร์ตทอยให้เกียรติร่วมในงาน ณ ชั้นG โซนเดอะโบทานิก้า ฮอลล์1 ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต
***
***
สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน “อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ เดอะ จอย ออฟ ไทย ตะลุยสุข สนุกไทย” โดยมี เอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการอาวุโส, อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการบริหาร และ ดร. นิตินัย ศิริสมรรถการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นัทรียา ทวีวงศ์, ชัชชาติ สิทธิพันธุ์, ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์, และพล.ต.ท. ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ร่วมงาน ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ
***
นภพรรษ ฤดีสุนันท์ ให้การต้อนรับ ดร. นรเทพ ชูพูล ผอ.สำนักงานเขตปทุมวัน และ โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี MISS WORLD 2025 ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ในงาน “PEPSI Presents THAI LIZM 2026” สงกรานต์มหาบันเทิง ที่เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี อภิชาติ พูนตระกูลเกียรติ, ชนะศักดิ์ นิยะถิรกุล, พิชญ์สินี อัศวดิเรกกูล และทัตเทพ หัสขันธิ์เปี่ยมสุข ร่วมต้อนรับ ณ เซ็นทรัลเวิลด์
***
บุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าฯ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “Chiang Mai Water Festival 2026 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ปี 11 ภายใต้แนวคิด “สนุกสนาน สงกรานต์บ้านฉัน” โดยมี ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้แทน บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ร่วมด้วย ศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ อิทธิรัฐ สินารักษ์ ภาคภูมิ แพงจันทร์ พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ และณรงค์ คองประเสริฐ ร่วมงาน ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
***
คริสปี้ ครีม (Krispy Kreme) นำเสนอ “SUMMER VIBES” นำความหอมของผลไม้ไทยและเทศมารังสรรค์เป็นโดนัทโทนสีพาสเทล 3 รสชาติ เริ่มที่ มะยงชิด เมอแรงก์ (Mayongchid Meringue) โดนัทสอดไส้ครีมมะยงชิด เคลือบเยลโลว์ช็อกโกแลต ท็อปด้วยเนื้อมะยงชิดหั่นเต๋าและเมอแรงก์, จัสท์ พีชชี (Just Peachy) โดนัทเคลือบออเรนจ์ช็อกโกแลต สอดไส้ครีมพีชท็อปด้วยพีชสไลซ์และครัมเบิ้ล, เจลลี่ลิเชียส เคียวโฮ (Jellylicious Kyoho) โดนัทสอดไส้ครีมองุ่นเคียวโฮ เคลือบเพอร์เพิลช็อกโกแลต โรยสปริงเคิลรสองุ่น พร้อมเคียวโฮเจลลี่