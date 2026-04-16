มูลนิธิรามาธิบดีฯ เอาใจแฟน “มารอนครีม” กับของที่ระลึกการกุศลคอลเลกชันใหม่

มูลนิธิรามาธิบดีฯ เปิดตัวคอลเลกชันของที่ระลึกการกุศลล่าสุดที่อบอวลไปด้วยความหอมหวานและกลิ่นอายความคลาสสิก ชวนทุกคนย้อนเวลาไปสู่กรุงปารีสในวันวาน ผ่านคาแรกเตอร์ในตำนานอย่าง มารอนครีม กระต่ายน้อยแสนละมุนจาก ซานริโอ ที่ครองใจแฟนคลับมาอย่างยาวนาน พร้อมถ่ายทอดความอบอุ่นในรูปแบบของแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ไอเทมที่ทั้งสวยงามน่าสะสมและเปี่ยมด้วยความหมาย
การนำมารอนครีมมาร่วมสร้างสรรค์เป็นของที่ระลึกในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองความน่ารักของคาแรกเตอร์ระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกหนึ่งพลังของการให้ โดยรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจำหน่ายจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เปลี่ยนทุกการเลือกซื้อให้กลายเป็นการส่งต่อความห่วงใยอย่างแท้จริง
พรรณสิริ คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวถึงเหตุผลในการนำเสนอคาแรกเตอร์นี้ว่า “มารอนครีมเป็นตัวแทนของความอ่อนโยนและการดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นความชอบในการทำขนม งานฝีมือ หรือการดูแลบ้าน ที่สะท้อนความตั้งใจในการมอบความห่วงใยให้กับคนรอบข้าง เชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพันธกิจของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ที่มุ่งดูแลและเยียวยาผู้ป่วย ของที่ระลึกในคอลเลกชันนี้จึงเปรียบเสมือนของขวัญที่ถ่ายทอดความอบอุ่นและพลังแห่งการให้จากผู้ส่งมอบไปถึงผู้รับได้อย่างแท้จริง”
มารอนครีม (Marroncream) เป็นหนึ่งในคาแรกเตอร์คลาสสิกของซานริโอที่เปิดตัวครั้งแรกในปี 1985 ในฐานะกระต่ายน้อยชาวปารีเซียงผู้หลงใหลในขนมหวาน โดยเฉพาะขนมเกาลัดตามชื่อ Marron ที่แปลว่าเกาลัดในภาษาฝรั่งเศส เธอใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความละเมียดละไมและสวยงามแบบยุโรป ชอบอบขนม อ่านหนังสือ และใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างมีความสุข เสน่ห์ของมารอนครีมอยู่ที่ความอ่อนโยน นุ่มนวล และกลิ่นอายวินเทจต่างไปจากคาแรกเตอร์ซานริโอรุ่นใหม่ๆ เธอเคยได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงปลายยุค 80 และ 90 ก่อนจะเป็นที่สนใจอีกครั้งในกลุ่มแฟนๆ ที่หลงใหลความคลาสสิก ทำให้การกลับมาครั้งนี้ไม่เพียงปลุกความทรงจำวัยเด็ก แต่ยังสะท้อนรสนิยมวินเทจเหนือกาลเวลาที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยได้อย่างลงตัว
คอลเลกชันนี้ถ่ายทอดเสน่ห์ของมารอนครีมอย่างเต็มเปี่ยม ผ่านลวดลายดอกไม้สไตล์วินเทจและโทนสีพาสเทลที่ชวนให้นึกถึงปารีสในวันวาน ทุกชิ้นถูกออกแบบมาให้ทั้งใช้งานได้จริงและเปี่ยมด้วยรายละเอียดที่แฟนๆ จะต้องหลงรัก ตั้งแต่ความนุ่มนวลของเนื้อผ้า ไปจนถึงดีเทลเล็กๆ ที่สะท้อนโลกแสนละมุนของกระต่ายน้อยตัวนี้
ในกลุ่มแฟชั่น คอลเลกชันนำเสนอไอเทมที่ทั้งสวมใส่ง่ายและมีคาแรกเตอร์โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดมารอนครีม โทนพาสเทลหวานละมุนในเฉดชมพู ครีม เขียว และเหลือง ที่มีให้เลือกทั้งไซส์ผู้ใหญ่และเด็ก (250 และ 199 บาท) ไปจนถึงเสื้อเชิ้ต (629 บาท) และเสื้อแจ็คเก็ตผ้าทวิล (899 บาท) ที่ให้ลุคเรียบแต่มีลูกเล่นแบบวินเทจ รวมถึงเสื้อกีฬาผ้าไมโครโพลีเอสเตอร์ (279 บาท) ที่ใส่สบายในทุกวัน นอกจากนี้ยังมีกางเกงขายาว (450 บาท) และชุดนอนหลากดีไซน์ ทั้งแบบชุดเสื้อและกางเกงขาสั้น (779 บาท) และแบบกระโปรง (650 บาท) ที่เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลายให้ดูน่ารักยิ่งขึ้น พร้อมแอคเซสซอรีอย่างผ้าคลุมให้นมผ้าซาตินเนื้อนุ่ม (750 บาท) หมวกปีกรอบที่ปรับสายได้ (399 บาท) ยางรัดผม (89 บาท) และผ้าพันคอ (499 บาท) ที่สามารถหยิบมามิกซ์แอนด์แมทช์ได้ในทุกลุค
กลุ่มกระเป๋าโดดเด่นด้วยดีไซน์คลาสสิกที่ผสานความใช้งานได้จริงเข้ากับความน่ารักอย่างลงตัว ตั้งแต่กระเป๋าผ้าไมโครสีชมพูและเขียวที่ให้ฟีลอ่อนหวาน (79 บาท) กระเป๋าช้อปปิ้งแบบพับเก็บได้ที่พร้อมพกพาในทุกวัน (159 บาท) กระเป๋าสะพายผ้าแคนวาส (559 บาท) ปรับสายได้ที่ใช้งานได้หลากหลาย ไปจนถึงกระเป๋าเก็บอุณหภูมิ (199 บาท) และกระเป๋าหูรูดผ้าโซลอนเนื้อหนา (129 บาท) ที่ทั้งทนทานและน่ารักสำหรับเก็บของจุกจิก รวมถึงกระเป๋าใส่เหรียญพวงกุญแจ (199 บาท) ที่ช่วยเพิ่มความละมุนทุกครั้งที่หยิบใช้
ขณะที่กลุ่มของใช้และไลฟ์สไตล์ เติมเต็มวันธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาน่ารักในแบบมารอนครีม ด้วยไอเทมที่ทั้งใช้งานได้จริงและชวนสะสม ไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำและกระติกน้ำเก็บอุณหภูมิจากสเตนเลสฟู้ดเกรดพิมพ์ลายยูวีรอบใบ (429 บาท) ร่มพับลายดอกไม้ (399 บาท) ที่ให้ความรู้สึกเหมือนเดินเล่นในสวนปารีส ผ้าเช็ดมือ (69 บาท) หมอนรองคอสำหรับวันเดินทาง (429 บาท) ม่านบังแดด (119 บาท) สมุดโน้ต (139 บาท) และแผ่นรองเมาส์ (99 บาท) ไปจนถึงกล่องใส่ยาพร้อมที่ตัดแบ่งยา (69 บาท) ที่ผสานความสะดวกเข้ากับความน่ารักได้อย่างลงตัว
มูลนิธิรามาธิบดีฯ ขอเชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อความอบอุ่นและพลังแห่งการให้ผ่านคอลเลกชันมารอนครีม ที่เปลี่ยนทุกการช้อปให้กลายเป็นการแบ่งปันอย่างมีความหมาย คอลเลกชันเริ่มวางจำหน่ายวันนี้ ณ จุดจำหน่ายของที่ระลึกมูลนิธิรามาธิบดีฯ (โรงพยาบาลรามาธิบดี และ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จ. สมุทรปราการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2201-2222 (ในวันและเวลาราชการ) ติดตามข่าวสารได้ที่ FB • IG • LINE @RAMAFOUNDATION ช่องทางออนไลน์ 🌐www.ramafoundation.or.th📱LINE @RAMAFOUNDATION 🛍️ LINE SHOPPING
“คำว่าให้…ไม่สิ้นสุด”