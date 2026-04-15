ฤดูแห่งดอกไม้บานสะพรั่ง คนดังแห่ชมซากุระ

สีสันหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัว ก็คือเหล่าบรรดาต้นไม้ ดอกไม้ พร้อมใจกันผลิดอก เปลี่ยนสีสันของธรรมชาติ ให้ดูสวยงาม เป็นสัญลักษณ์ว่าฤดูร้อนกำลังจะมาแล้ว และส่วนใหญ่ดอกไม้จะให้ชมความงามได้เป็นระยะเวลาสั้นๆ เพียง 1-2 สัปดาห์เท่านั้น ช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่สายเที่ยวรักธรรมชาติ รีบพากันไปชมความงามของดอกซากุระ ไม่ว่าจะเป็นที่ ญี่ปุ่น เกาหลี หรือที่ใดก็ตามที่ Cherry Blossom กำลังบานสะพรั่ง ก็จะมีนักท่องเที่ยวไปเก็บความสวยงามเป็นที่ระลึกและแบ่งปันเผื่อชาวโซเชียล
ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต : พักนี้พาลูกๆ เที่ยวช่วงปิดเทอมบ่อย แม่ชมก็เลยแวะไปถ่ายรูปกับดอกพ็อตกต (Beotkkot) ที่เกาหลีบ้าง แถมมาในธีมเดรสโค้ทที่เข้ากับสีสันของต้นไม้ดอกไม้ในช่วงนี้ อย่าง โทนชมพู และน้ำตาล
กิ๋ง-นภมณี ไกรฤกษ์ : อีกหนึ่งสาวที่เปลี่ยนบรรยากาศจากญี่ปุ่นไปชมดอกพ็อตกตที่โซล ประเทศเกาหลีใต้ ดูบ้าง นอกจากดอกไม้จะสวยแล้วยังเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ไปกันครบ 3 พี่น้อง ตัว ก. กิ๊บ-กิ๋ง-เก้า แห่งบ้านไกรฤกษ์
โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร และน้องไบรท์-พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ : คู่รักที่สวีทเสมอทุกฤดูกาล ล่าสุด ช่วง Spring ควงกันไปชมดอกซากุระบานท่ามกลางอากาศเย็นๆ ที่ประเทศญี่ปุ่น
จินนี่-เอมษิกา โชติวิจิตร : โพสท่าสวยใต้ต้นซากุระสีขาวที่บานสะพรั่งเต็มที่ ดูกลมกลืนเข้ากับเสื้อผ้าซาตินสีขาว และผิวขาวๆ ของสาวจินนี่ เด่นสุดคงเป็นกระเป็าเบอร์กิ้นสีชมพูช็อกกิ้งพิงค์
แตงกวา-จุฑาวรรณ ไกรฤกษ์ : ไปแฟมิลี่ทริปกับครอบครัวช่วงดอกไม้บาน นอกจากชมความสวยงามแล้ว ก็ยังคัดเลือกดอกร่วงๆ ที่สภาพดีมาโพสใกล้ๆ กับท่าเฟียซๆ ในแบบตัวแม่
เต้ง-พิชัย จิราธิวัฒน์ : ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มเซ็นทรัล และเจ้าของค่ายเพลง SPICYDISC ก็ออกไปเดินรับลมเย็นๆ ท่ามกลางต้นซากุระที่เรียงเป็นแถว อย่างเพลินใจสบายอารมณ์
คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส : นางเอกสาวชื่อดังของเมืองไทย กับบทนักท่องเที่ยวท่านหนึ่ง ที่ขอเก็บภาพความสวยงามของตัวเอง คู่กับธรรมชาติที่แปลกตาจากเมืองไทย
นุส-นุสบา ปุณณกันต์ : ถือโอกาสในช่วงที่ไปดูแลลูกชายย้ายหอพัก แม่นุสจึงแวะไปถ่ายภาพดอกไม้ Cherry Bloossom ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซีแอตเทิล ที่กำลังบานสะพรั่งจนกลายเป็นจุดเช็กอินแห่งหนึ่งของที่นี่
แป้ง-อัชฌา เจริญรัศมีเกียรติ : ความสนุกของการเดินทางคือการได้ไปเที่ยวกับเพื่อน และพากันไปนั่งปิกนิกในสวนสาธารณะ พร้อมชมซากุระที่กำลังบานสะพรั่งกับเพื่อนสาว-บัว นลินทิพย์
ไอซ์-อภิษฎา เครือคงคา : ขณะพาลูกๆ ไปเที่ยวเกียวโต แม่ไอซ์เจอเข้ากับช่วงซากุระบานพอดี นอกจากจะขอเก็บภาพตัวเองคู่ดอกไม้แล้ว ยังถ่ายภาพสวยๆ ของซากุระและทิวทัศน์เก็บลงมือถืออีกรัวๆ