“ไทเกอร์ วู้ดส์” ตำนานนักกอล์ฟสุดฉาว เผชิญสารพัดวิกฤตแต่ชีวิตยังมั่งคั่ง

อดีตนักกอล์ฟวัย 50 ปีที่เก่งที่สุดในโลก “ไทเกอร์ วู้ด” ซึ่งมีข่าวเสียหายมานานนับสิบปี ทั้งการมีชู้ คดีหย่าร้าง ยาเสพติด อุบัติเหตุทางรถยนต์หลายครั้ง และกำลังตกเป็นข่าวฉาวอีกครั้ง จากการเมาแล้วขับจนทำให้เกิดอุบัติเหตุเมื่อปลายเดือนที่แล้ว โดยเขาปฏิเสธการตรวจปัสสาวะ ตามรายงานของตำรวจฟลอริดา วูดส์ให้การว่า ก่อนเกิดอุบัติเหตุไม่นาน เขาได้ดูโทรศัพท์มือถือและเปลี่ยนคลื่นสถานีวิทยุ ก่อนที่รถจะเฉี่ยวชนและพลิกคว่ำ จากวิดีโอกล้องติดตัวของตำรวจ เผยคลิปหลังเกิดอุบัติเหตุที่วู้ดส์กำลังพูดโทรศัพท์ “ขอบคุณครับ โอเค เข้าใจแล้ว ลาก่อน” ก่อนที่จะเผยภายหลังว่า สายนั้นคือ ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์
ไทเกอร์ วู้ดส์ กับทรัมป์ สนิทกันมานาน ไม่เพียงรักในกีฬากอล์ฟเหมือนกัน แต่วู้ดส์ยังคบหาอยู่กับอดีตลูกสะใภ้ของทรัมป์ “วาเนสซา” วัย 48 ปี ที่เคยแต่งงานกับ “โดนัลด์ ทรัมป์ จูเนียร์” และหย่าร้างกันในปี 2018 แถมเขายังเป็นคนติวกอล์ฟให้กับ “ไค” ลูกของวาเนสซาที่เป็นหลานโปรดของทรัมป์อีกด้วย
หลังเกิดอุบัติเหตุ เขาถูกตั้งหลายข้อหารวมถึงเมาแล้วขับ แต่วูดส์ปฏิเสธทุกข้อหา ต่อมาเขาประกาศว่าจะหยุดพักการแข่งขันกอล์ฟและเข้ารับการรักษา โดยจะมุ่งเน้นไปที่สุขภาพของตัวเอง
นี่เป็นอีกครั้งที่เขาต้องลาสนาม โดยก่อนหน้านี้เขาเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ร้ายแรงในลอสแองเจลิสเมื่อปี 2021 ขาหักหลายส่วน ต้องนอนโรงพยาบาลนานสามสัปดาห์ และพักฟื้นอีกกว่า 3 เดือน แม้ไม่ได้ประกาศเลิกเล่นกอล์ฟอาชีพ แต่การกลับมาอีกครั้งดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากมากขึ้น
ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังครองสถานะนักกีฬาร่ำรวย จากข้อมูลของนิตยสาร Forbes เมื่อปลายปี เขามีทรัพย์สิน 1.3 พันล้านดอลลาร์ จากเงินรางวัลสะสมจาก PGA Tour เพียง 121 ล้านดอลลาร์ ส่วนอีกกว่า 90% มาจากการเป็นพรีเซนเตอร์ให้ Nike, Rolex, Monster Energy และ Bridgestone นานหลายปี แถมยังมีธุรกิจอื่นๆ อย่าง TGR ที่ปรึกษาด้านการออกแบบสนามกอล์ฟ ร่วมก่อตั้ง TGL Golf League ลีกกอล์ฟอินดอร์ที่กำลังมาแรง และรายได้จากแบรนด์เครื่องกีฬา Sun Day Red ที่วู้ดส์ทำเอง หลังสิ้นสุดสัญญากับ NIKE เมื่อปี 2024
จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่มองว่า แม้เขาจะมีข่าวเสียหาย แต่ด้วยชื่อเสียงและฝีมือในอดีต ทำให้ธุรกิจอื่นๆ ของเขาที่เกี่ยวพันกับกอล์ฟ ยังได้รับการตอบรับที่ดี ทำให้เขาทำเงินได้ราวๆ ปีละ 70 ล้านเหรียญ หรือเกือบ 2,300 ล้านบาทเป็นอย่างน้อย