เซเลบตระเวนชิม “ข้าวแช่” อิ่มใจคลายร้อนแบบชาววัง

เมนูคลายร้อนในช่วงที่อุณหภูมิบ้านเราสูงปรี๊ดขณะนี้ ย่อมหนีไม่พ้น “ข้าวแช่” โดยเฉพาะ ตำรับชาววัง ที่ไม่เพียงมีเครื่องเคียงหลากหลายแล้ว ยังมีการตกแต่งอย่างประณีตวิจิตรบรรจง แถมเสิร์ฟมาในภาชนะที่สวยงามในแบบไทยๆ อร่อยลิ้นแล้วยังชื่นอกชื่นใจ และได้คอนเทนต์โพสต์ลงโซเชียลมีเดียตามสมัยนิยม ไม่เพียงความอร่อย แต่การจัดชุดข้าวแช่พร้อมเสิร์ฟในร้าน ยังต้องประดิดประดอยให้ลูกค้าเห็นแล้วต้องอยากกลับมาซ้ำ แล้วใครที่ซื้อกลับบ้านแต่ละร้านยังสร้างสรรค์แพกเกจจิ้งให้ดึงดูดใจอีกด้วย ปัจจุบันข้าวแช่เป็นที่รู้จักและนิยมกินกันมากขึ้น เพราะเหมาะกับทุกเพศทุกวัย วันนี้ เซเลบออนไลน์จะพาไปตามคนดัง ว่าได้ลิ้มลองข้าวแช่ที่ไหนกันบ้าง?
ก่อนอื่นขอพาไปดูว่า เหตุไฉนเจ้าแม่ธุรกิจอาหาร “ปลา-อัจฉรา บุรารักษ์” แห่ง iBerry Group ที่เปิดร้านอาหารมาทุกรูปแบบแต่เพิ่งจะมาขายข้าวแช่ในร้าน Bura Marie ซึ่งทำร่วมกับ เชฟป๊อป-พิชชากร รามบุตร Executive Chef ผู้ก่อตั้งร้าน ADHOC
สาวปลาเล่าว่า “ตลอดเวลากว่า 20 ปีที่ปลาทำร้านอาหารในไอเบอร์รี่กรุ๊ป เราไม่เคยขายข้าวแช่เลย แต่ปีนี้เชฟน้องป๊อปทำให้ปลาเปลี่ยนใจ เพราะรสชาติข้าวแช่ของป๊อปมีความพิเศษ กลมกล่อมลงตัวในทุกมิติ สำหรับคนที่ไม่เคยปลื้มข้าวแช่แบบปลา กลับกลายเป็นเอ็นจอย กินหมดทุกอย่าง และอยากแชร์ความอร่อยนี้ให้ลูกค้าของเราได้ลอง สิ่งที่ปลาชอบมากที่สุดคือ ความหอมละมุนของน้ำแช่ข้าว ที่มีกลิ่นหอมจากดอกไม้และใบเตยแบบธรรมชาติจริงๆ ตัวข้าวเรียงเม็ดสวย หนึบกำลังดี ทานแล้วสดชื่นมาก เหมาะกับช่วงซัมเมอร์นี้
เครื่องที่ปลาชอบมากที่สุดคือ ลูกกะปิผสมกระชายหอม กินเท่าไหร่ก็ไม่พอ ส่วนพริกแห้งยัดไส้พริกขิงปลาดุกฟู หอมกรอบ เค็มหวานกำลังดี อร่อยมาก☺️ชอบมากค่ะ”
ด้านเซเลบสาวเจ้าของร้านอาหาร “นารา ไทย คูซีน” (Nara Thai Cuisine) นำทีมโดย คุณแม่ยูกิ-นราวดี ศรีกาญจนา พร้อมลูกสาวสุดสวย พิมพ์พยัพ ศรีกาญจนา ผู้บริหาร และอภินรา กับพลอยพยัพ ต่างปลื้มปริ่มยินดีที่เหล่าเซเลบคนดังให้ความสนใจมาลิ้มลอง “ข้าวแช่นารา 2569” ซึ่งจำหน่ายเพียงปีละ 1 ครั้ง กันคับคั่ง อาทิ ม.ล. รดีเทพ เทวกุล, ม.ล. อรดิศ สนิทวงศ์, แหม่ม-คัทลียา แมคอินทอช, ก้อย-ฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์ และเพื่อนๆ นอกจากนี้ ยังมีสามสาว Sretsis (พิมพ์ดาว-มทินา-คล้ายเดือน), พัชทรี ภักดีบุตร แห่งแบรนด์ “เอิบ” และชูชัย ชัยฤทธิเลิศ กับเพื่อน
ปีนี้เปิดขายจนถึงวันที่15 พ.ค. 69 เท่านั้น โดยได้นำ “ใหม่–ดาวิกา โฮร์เน่” มาร่วมถ่ายทอดเสน่ห์สำรับฤดูร้อนตำรับชาววัง ทั้งยังช่วยเหลือเกษตรกร ร่วมกับ กรมการค้าข้าวภายใน นำ “ข้าวประณีต พันธุ์ กข 43” ปลอดสารเคมีและดัชนีน้ำตาลต่ำ มาใช้ทานคู่กับเครื่องเคียง 14 อย่าง อาทิ เมี่ยงลาวทอง (เมนูเปิดสำรับ) พริกหยวกยัดไส้หมูสับ ลูกกะปิคลองโคน ปลายี่สนเมืองเพชรฯ ผัดหวาน พริกแห้งทอดสอดไส้ปลาช่อน กระเจี๊ยบเขียวยัดไส้ปลากุเลา ปลาสลิดฉาบบางบ่อ ไข่เค็มมุกมณีไชยา กุ้งหวานน้ำตาลโตนดเมืองเพชรฯ ไชโป๊วผัดไข่ หอมแดงยัดไส้ปลาช่อน หมูหวานฝอย ไชโป๊วแผ่นหน้าหมู และแตงโมปลาแห้ง (เมนูปิดสำรับ)
ด้าน “สู่ขวัญ บูลกุล” ที่ก่อนหน้านี้จูงมือคุณสามีแห่งฟาร์มโชคชัย “โชค บูลกุล” ไปคลายร้อนกับเมนู “ข้าวแช่” ที่ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ ยังไม่หนำใจ จึงพากันไปจัดชุดใหญ่ที่ ร้านนารา ไทย คูซีน อีกรอบ พร้อมกล่าวว่า “ละลานตากับข้าวแช่นารา ทั้งสวย ทั้งอร่อย ปีนี้ปรบมือให้เลยค่ะ เครื่องเคียง 14 อย่าง ชื่นชมๆ ค่ะ”
ส่วน “มาดามตวง-อุบลรัตน์ ช่อธีระพฤกษ์” ฝ่าแสงแดดไปอร่อยกับ ข้าวแช่น้ำแร่ชาววัง ฝีมือเชฟชุมพล แจ้งไพร ที่ร้าน R-HAAN (อาหาร) ชื่นใจกับ ข้าวหอมมะลิ พร้อมน้ำแร่ลอยดอกไม้ อบควันเทียน กับ⭐️เครื่องเคียง ลูกกะปิ หอมแดงสอดไส้ปลาช่อน ไชโป๊วหวานผัด หมูฝอย พริกหยวกสอดไส้กุ้งและหมูห่อไข่ และของหวานโบราณ ส้มฉุนมะยงชิต
“แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ” ก็ไปคลายร้อนกับข้าวแช่สูตรโบราณ ตามแบบฉบับของร้านขนมไทย Khamwhan545
สำหรับคู่แฝดลูกครึ่งสวยหวาน “นิโคล และคามิลล่า กิตติวัฒน์” ก็ได้รับประทานข้าวแช่มื้อสาย ในเวิร์กช็อปของ 'AMR DE SAISON' อย่างอิ่มเอมใจ
