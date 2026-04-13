ฉลองเทศกาลสงกรานต์ กับบุฟเฟต์นานาชาติสุดพิเศษ

ห้องอาหาร โกจิ คิทเช่น + บาร์ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ชวนคุณร่วมเฉลิมฉลองสองเทศกาลสุดพิเศษในเดือนเมษายนนี้ กับบุฟเฟต์นานาชาติที่ผสานบรรยากาศแห่งความสุขได้อย่างลงตัว
ในวัน “Songkran Feast” ระหว่างวันที่ 13–15 เมษายน จำลองบรรยากาศตลาดน้ำแบบไทย พร้อมเมนูสตรีทฟู้ดต้นตำรับ เช่น ส้มตำทะเล ซีฟู้ดหมักหม่าล่าย่าง ผัดไทยกุ้งแม่น้ำ หอยทอด ขนมผักกาด ขนมครก และแจ่วฮ้อน เสิร์ฟครบทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ
นอกจากนี้ ยังมี สเตชันข้าวแช่ ให้บริการระหว่างวันที่ 10–15 เมษายน นำเสนอ “ข้าวแช่” เมนูคลายร้อนแบบไทยดั้งเดิม ข้าวหอมมะลิเย็นอบควันเทียน เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่ปรุงอย่างพิถีพิถัน สะท้อนเอกลักษณ์อาหารไทยในฤดูร้อน
แขกทุกท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับไลน์บุฟเฟต์นานาชาติที่หลากหลาย ทั้งซีฟู้ดออนไอซ์ หอยนางรม ซูชิ ซาชิมิ พาร์ริลลากริลล์ ติ่มซำ สเตชันพาสต้า และอีกมากมาย ก่อนปิดท้ายด้วยของหวานและขนมไทย อาทิ ขนมเบื้อง ทองม้วนสด บัวลอยไข่หวาน และกล้วยบวชชีน้ำกะทิ
รายละเอียดโปรโมชั่น
Songkran Feast
วันที่ 13–15 เมษายน 2569
มื้อกลางวัน 12.00 – 14.30 น. | มื้อค่ำ 17.30 – 22.00 น.
ราคา 2,599++ บาท ต่อท่าน
สเตชันข้าวแช่
ให้บริการมื้อค่ำระหว่างวันที่ 10–15 เมษายน และมื้อกลางวันระหว่างวันที่ 11–15 เมษายน
สมาชิก Marriott Bonvoy รับส่วนลดตามเงื่อนไข
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง กรุณาโทร +66 (0) 2 059 5999 อีเมล restaurant-reservations.bkkqp@marriotthotels.com หรือสำรองผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับสงกรานต์ที่ https://sevn.ly/xG9ZMGOD