สดชื่นคลายร้อนอย่างไทยแท้ด้วยสำรับข้าวแช่สูตรชาววัง

สำหรับเดือนเมษายนนี้ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ขอชวนแขกทุกท่านมาคลายร้อน พร้อมเติมความสดชื่นตามวิถีคนโบราณด้วยข้าวแช่ที่ห้องอาหารแบงค็อก เบกกิ้ง คอมพานี (บีบีโค) สืบทอดความอร่อยต่อกันมาตั้งแต่สมัยที่ยังนิยมรับประทานแค่ในหมู่ชาววังและมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ข้าวแช่ถือเป็นเมนูที่มอบความหอมชื่นใจช่วยดับร้อนและต้องอาศัยความละเมียดมะไมในการจัดเตรียม
เชฟแตง ธนันท์ธร บุนนาค เชฟอาหารไทยประจำห้องอาหารแบงค็อก เบกกิ้ง คอมพานี (บีบีโค) นำเสนอความอร่อยของข้าวแช่ด้วยการใช้เทคนิคตามแบบโบราณ เริ่มด้วยข้าวหอมมะลิที่นำไปหุงและเสิร์ฟแบบเย็นในน้ำลอยดอกมะลิ ช่วยเพิ่มความหอมชื่นใจเมื่อรับประทานข้าวแช่ในทุกคำ
เครื่องเคียงสำหรับรับประทานคู่ข้าวแช่มีทั้งหมด 9 อย่าง เริ่มด้วยเครื่องเคียงแบบคาวอย่างลูกกะปิ พริกหยวกยัดไส้หมูสับและกุ้ง หอมแดงยัดไส้ และลูกไข่เค็ม ตัดรสด้วยเครื่องเคียงแบบหวานอย่างหมูฝอย เนื้อฝอย ไชโป๊หวาน ปลาสลิดเคลือบหวาน และปลายี่สนผัดหวาน ปิดท้ายด้วยของหวานแบบโบราณอย่างส้มฉุน เสิร์ฟคู่กับชาอัญชันมะนาวช่วยเพิ่มเติมความสดชื่น
พร้อมให้บริการข้าวแช่ทุกวันที่ห้องอาหารแบงค็อก เบกกิ้ง คอมพานี (บีบีโค) ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2569 ในราคา 850 บาทสุทธิ ต่อสำรับ สำหรับการรับประทานที่ห้องอาหาร (ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 15.00 น.) และสำหรับการสั่งซื้อกลับบ้าน ในราคา 1,350 บาทสุทธิ ต่อสำรับ นอกจากนี้ห้องอาหารเจดับบลิว คาเฟ่ ยังให้บริการข้าวแช่ในบุฟเฟ่ต์นานาชาติ มื้อกลางวัน ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 เมษายน 2569 ในราคา 1,972 บาทสุทธิ ต่อท่าน และให้บริการตลอดเดือนเมษายนในบุฟเฟ่ต์นานาชาติ มื้อสายวันอาทิตย์ ในราคา 3,149 บาทสุทธิ ต่อท่าน (ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น.)
ห้องอาหารแบงค็อก เบกกิ้ง คอมพานี (บีบีโค) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00 – 21.00 น. และห้องอาหารเจดับบลิว คาเฟ่ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00 – 10.30 น. (มื้อเช้า) เวลา 12.00 – 15.00 น. (มื้อกลางวัน) และเวลา 17.30 – 22.00 น. (มื้อค่ำ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 02.656.7700 หรืออีเมล mibangkokfb.rst.rsvn@marriotthotels.com