Le Du Kaan ชวนสัมผัส 4 เมนูใหม่ เติมอรรถรสแห่งฤดูร้อน

ร้านฤดูกาล ร้านอาหารไทยบนรูฟทอปแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร บนชั้น 56 ของ เอ-ญ่า รูฟทอป แอท ดิ เอ็มไพร์ (EA Rooftop at The Empire) เปิดประสบการณ์แห่งฤดูร้อนเหนือเส้นขอบฟ้าผ่าน 4 เมนูใหม่ ถ่ายทอดเสน่ห์ของวันที่สดใส อบอุ่น และเปี่ยมชีวิตชีวา สะท้อนเอกลักษณ์ของฤดูกาลที่หลายคนเฝ้ารอ
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2569 ร้านฤดูกาล นำเสนอเมนูประจำฤดูร้อน ปลุกความสดชื่นด้วยวัตุดิบสดใหม่จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ของ เชฟต้น ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร ผู้นำแห่งวงการอาหารไทยร่วมสมัยดีกรีมิชลินสตาร์ นำทีมเชฟรังสรรค์ 4 จานพิเศษที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ผสานเข้ากับเทคนิคการปรุงระดับสากลอันประณีต เมนูใหม่นี้ไม่เพียงแต่จะกระตุ้นจินตนาการด้านรสชาติ แต่ยังเชื่อมโยงความรู้สึกของแขกผู้มาเยือนเข้ากับรากเหง้าของไทยได้อย่างลึกซึ้ง
เมนูฤดูร้อน: นิยามใหม่แห่งความสดชื่น
ยำแตงกวา (620 บาท) กุ้งลายเสืออันดามันสดใหม่เสิร์ฟพร้อมสมุนไพรพื้นบ้านและแตงกวาหลากสัมผัส ช่วยลดอุณหภูมิร่างกายและเติมความสดชื่นได้อย่างลงตัว
แหนมคอหมู (590 บาท) ผสานรสเปรี้ยวจัดจ้านของหมูหมักสูตรพิเศษ เข้ากับผักดองและซอสมะขามกระตุ้นต่อมรับรสได้อย่างดี
เนื้อย่างกะทิ (1,890 บาท) ยกระดับด้วยซี่โครงจากวัวไทยทาจิมะคุณภาพเยี่ยม ย่างกับกะทิหอมมัน ตัดรสด้วยชะอมมอบสัมผัสที่กลมกล่อมและซับซ้อน
ข้าวแช่ (390 บาท) มรดกอาหารไทยโบราณที่ได้รับการตีความใหม่ในรูปแบบของหวานร่วมสมัย ประกอบด้วยไอศกรีมน้ำนมข้าว ครัมเบิลกะปิ ไข่เค็มไส้ถั่วเขียว และมะม่วงดอง มอบอรรถรสแห่งอดีตในรูปลักษณ์ใหม่ที่น่าประทับใจ
เมนูฤดูร้อนพร้อมให้บริการตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2569 โดยเมนูบางรายการจะถูกรวมอยู่ในชุดอาหารกลางวัน ให้บริการระหว่างเวลา 11.30–14.30 น. และสามารถสัมผัสรสชาติครบทั้ง 4 จานได้ในมื้อค่ำ ระหว่างเวลา 17.00–22.30 น. การเดินทางไปที่ร้านฤดูกาลสามารถเดินทางได้สะดวกโดยใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสและลงที่สถานีช่องนนทรี ทางออก 5 สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ https://tinyurl.com/LDK7XPR