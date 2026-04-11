คลายร้อน เย็นฉ่ำชื่นใจ กับข้าวแช่โบราณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

รับลมร้อนเมษายนนี้ ระหว่างวันที่ 9–19 เมษายน 2569 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมกับร้านบ้านย่า ร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมิชลินไกด์ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2569 และเมนูอาหารจานเด่นประจำร้านบ้านย่าที่ขึ้นชื่อคือข้าวแช่ อาหารไทยโบราณ เราภูมิใจนำเสนอเมนูเสน่ห์แห่งความอร่อยคลายร้อนกับเมนูข้าวแช่โบราณ ณ ห้องอาหารเวนติซี ชั้น 24 และ ที แอนด์ ทิปเปิ้ล ชั้น 23 เมนูอาหารที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านาน ที่หารับประทานได้แค่ปีละครั้ง และต้องอาศัยความประณีตและความละเอียดในการรังสรรค์ เริ่มจากการคัดสรรเมล็ดข้าวไปจนถึงการเตรียมน้ำอบควันเทียน เสิร์ฟพร้อมดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมสดชื่น ทานคู่กับเครื่องเคียงอย่าง ลูกกะปิทอด หมูฝอย หัวไชโป๊วผัดหวาน ปลาแห้งผัดหวาน หอมแดงทอด พริกหยวกสอดไส้ มะม่วงเขียวเสวย และผักเคียง เป็นต้น สามารถสั่งเป็นอะลาคาร์ท (A la carte) ได้ในราคา 590 บาท++ ต่อท่าน
ให้ช่วงเวลาวันหยุดยาวเป็นวันพักผ่อนที่ครบจบในที่เดียวด้วยมื้ออาหารนานาชาติมื้อกลางวัน และมื้อค่ำ สุดตระการตาเต็มเปี่ยมด้วยรายการอาหารรสเลิศและหลากหลายรสชาติจากทั่วทุกมุมโลก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทยปีนี้ (พร้อมลิ้มรสเมนูข้าวแช่ ที่พร้อมเสิร์ฟในไลน์บุฟเฟ่ต์ เพิ่มความสดชื่นในมื้อกลางวัน และมื้อค่ำ) บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติมื้อกลางวัน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 15.00 น. ราคาเพียง 1,455 บาท++ ต่อท่าน (ไม่รวมเครื่องดื่ม) และ บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติมื้อค่ำทุกวันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์ ราคา 2,490 บาท++ รวมเครื่องดื่ม ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 22.30 น. (ปิดไลน์อาหาร 22.00 น.)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-100-6255 หรืออีเมล์: diningcgcw@chr.co.th