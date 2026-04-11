ดื่มด่ำรสชาติแห่งฤดูร้อนกับชุดข้าวแช่ ณ ห้องอาหาร เดอะ สยาม ที รูมท์

ห้องอาหาร เดอะ สยาม ที รูมท์ ห้องอาหารไทยแท้และคาเฟ่อันเป็นเอกลักษณ์ ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสรสชาติแห่งฤดูร้อนของไทยกับเมนู “ข้าวแช่” อันทรงคุณค่า ถ่ายทอดเสน่ห์แห่งมรดกวัฒนธรรมไทย ผสานศิลปะการปรุงอาหารอย่างประณีตในทุกองค์ประกอบ
ตลอดเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมนี้ ดื่มด่ำกับชุดข้าวแช่ตำรับเฉพาะของห้องอาหาร เดอะ สยาม ที รูมท์ เริ่มต้นด้วยเครื่องดื่มคลายร้อนอย่าง น้ำแตงโมมะกรูดโซดา และกระท้อนเสวย โรยหมูฝอยและส้มซ่า เพิ่มความสดชื่นอย่างลงตัว ก่อนเข้าสู่สำรับข้าวแช่ในน้ำลอยดอกไม้ อบควันเทียนหอมละมุน มอบความหอมเย็นสดชื่นในทุกคำ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงตำรับดั้งเดิมหลากหลายชนิด รังสรรค์อย่างพิถีพิถันตามเทคนิคโบราณ สะท้อนความงดงามแห่งภูมิปัญญาอาหารไทย ได้แก่ ลูกกะปิชุบแป้งทอดไส้หมูและกุ้ง หอมแดงสอดไส้ปลา เนื้อฝอยหวาน หมูฝอยหวาน ปลายี่สนผัดหวาน หมูเปีย อัญชันสอดไส้หมูและกุ้ง หัวไชโป๊วผัดหวาน ไข่แดงเค็มทอด และพริกหยวกสอดไส้ เสิร์ฟคู่ผักสดนานาชนิด จัดเรียงอย่างประณีตในสำรับสีทองงดงาม
ชุดเมนูข้าวแช่พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:00 – 17:00 น. ราคา 1,048 บาทสุทธิต่อชุด (รับประทานที่ร้าน) หรือ 1,299 บาทสุทธิ (สั่งกลับบ้าน) ณ ห้องอาหารเดอะ สยาม ที รูมท์ สาขาสุขุมวิท 22 ชั้น ล็อบบี้ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค สมาชิกแมริออท บอนวอยรับส่วนลดพิเศษ
สำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร. +66 (0) 2 059 5999 อีเมล restaurant-reservations.bkkqp@marriott hotels.com หรือจองผ่าน https://sevn.ly/xGOm6fcB