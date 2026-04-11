อิสสระ นพร จัดพิธีลงเสาเอก โครงการ ศรีพันวา ลากูน ภูเก็ต

บริษัท อิสสระ นพร จำกัด จัดพิธีลงเสาเอกงานก่อสร้าง โครงการศรีพันวา ลากูน ภูเก็ต (Sri panwa Lagoon Phuket)โดยมี นายสงกรานต์ อิสสระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ นายดิฐวัฒน์ อิสสระ นางสาวคล้ายเดือน พานิชชีวะ นางสาวเหมือนจันทร์ พานิชชีวะ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ตัวแทนฝ่ายขาย และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล อันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างอย่างเป็นทางการ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการคุณภาพ เพื่อมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยระดับพรีเมียมในระยะยาว
สำหรับโครงการศรีพันวา ลากูน ภูเก็ต “The New Legacy Begins” เป็นโครงการ Mixed-use ตั้งอยู่ทำเลศักยภาพย่านบางเทา – เชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต โดยในเฟสแรกได้เปิดตัว Sri panwa Lagoon Residence 2 รูปแบบ Sri panwa Lagoon Waterfront Pool Villa พูลวิลล่าลักชัวรี่ติดริมลากูน เพียง 16 หลัง ขนาด 3 – 6 ห้องนอน พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวทุกหลัง มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 268.24 – 1,029.91 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 43.8 – 182 ล้านบาท และ Sri panwa Lagoon Multi-Flex House ออกแบบเป็น Multifunction สามารถใช้เป็นที่พักอาศัย ร้านค้า หรือปรับให้เป็นสำนักงานของบริษัท เป็นอาคาร 3 ชั้น บนทำเลติดถนนหลักขนาด 20 เมตร เพียง 14 หลังเท่านั้น ราคาเริ่มต้น 39.8 – 72.8 ล้านบาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.093-338-9988 หรือ LINE OA: https://bit.ly/4mSDYN5