xs
xsm
sm
md
lg

EBBE Bangkok เปิดตัวเมนูฤดูกาลใหม่ พร้อม “Discovery Menu”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



EBBE Bangkok (เอ็บเบ้ แบงค็อก) นำเสนอเมนูฤดูกาลใหม่ ควบคู่กับการเปิดตัว “Discovery Menu” ครั้งแรกกับคอร์สใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่อยากสัมผัสอาหารระดับโลก สามารถเริ่มต้นได้ในรูปแบบที่กระชับและเข้าถึงง่ายขึ้น โดยยังคงคุณภาพและตัวตนของร้านไว้อย่างครบถ้วน


ร้านนำโดยเชฟ Ebbe Vollmer (เชฟเอ็บเบ้ โวลเมอร์) เชฟชาวสวีเดนผู้มีประสบการณ์จากร้านอาหารระดับ 2 ดาว มิชลินในยุโรป และเคยร่วมงานกับเชฟระดับโลกอย่าง Marco Pierre White และ Gordon Ramsay ปัจจุบันได้ย้ายมาใช้ชีวิตและดูแลทิศทางของครัวที่ EBBE Bangkok อย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยทีมงานหลัก รวมถึงซอมเมอลิเยร์ที่ย้ายมาจากประเทศสวีเดนเช่นเดียวกัน สะท้อนแนวทางการทำงานที่ถ่ายทอดจากต้นแบบของร้านอย่างครบถ้วน


นับเป็นโอกาสที่หาได้ยากสำหรับนักชิมในประเทศไทย ที่จะได้สัมผัสประสบการณ์อาหารจากเชฟระดับนี้อย่างใกล้ชิด โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งเมนูฤดูกาลใหม่นี้ยังคงยึดแนวทางที่เรียบง่าย โดยเน้นการเลือกใช้วัตถุดิบตามช่วงเวลา ถ่ายทอดรสชาติออกมาอย่างชัดเจนและสมดุล เพื่อให้แต่ละจานสะท้อนคุณภาพของวัตถุดิบได้อย่างเป็นธรรมชาติ


และครั้งแรกกับ “Discovery Menu” ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากเมนูหลักของร้าน โดยคัดเลือกองค์ประกอบและจานสำคัญบางส่วนจาก Prestige Menu มานำเสนอในรูปแบบที่สั้นลง เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด หรือผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำความรู้จักกับแนวทางของร้าน ขณะที่ Prestige Menu ยังคงนำเสนอประสบการณ์ที่เต็มรูปแบบและลึกยิ่งขึ้น


EBBE Bangkok ให้บริการในรูปแบบ Chef’s Counter ที่เปิดให้แขกได้นั่งใกล้ชิดกับครัว พร้อมชมการทำงานของทีมอย่างละเอียด โดยมีที่นั่งแบบเคาน์เตอร์ 18 ที่นั่ง และห้องส่วนตัว 8 ที่นั่ง เพื่อรักษาความต่อเนื่องและบรรยากาศของประสบการณ์ในแต่ละมื้อ


EBBE Bangkok เปิดให้บริการทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 17.00 - 22.00 น. ณ ชั้น LG อาคารเอราวัณ แบงค็อก โดย Discovery Menu และ Prestige Menu ประจำฤดูกาลใหม่ พร้อมให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้ ในราคาคอร์สละ 3,800++ บาท และ 5,500++ บาท ตามลำดับ สามารถสำรองที่นั่งผ่าน TableCheck หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-022-0200























+12