ปิดฉากยิ่งใหญ่ "Young Grow ได้อีก Contest" ทัพนักศึกษา ม.รังสิต คว้าแชมป์สุดยอดนักการตลาดดิจิทัล!

จบลงไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเวทีประลองไอเดียของคนรุ่นใหม่ ในพิธีปิดและประกาศผลการประกวดโครงการ "Young Grow ได้อีก Contest นวัตกรรมดี แข่งทำคลิปก็แค่เรื่องสิวสิว" ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2569 ณ.ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต
แคมเปญสุดยิ่งใหญ่นี้เป็นการจับมือกันครั้งสำคัญระหว่าง สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.), แบรนด์ DragKooler (เจลเย็นลูกพรุนแต้มสิว) และ โครงการทุน Erasmus+ ที่มุ่งส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการสีเขียวในประเทศไทย โดยเปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาได้มาประลองไอเดีย ปั้นคลิปวิดีโอเด็ดๆ เพื่อสร้างยอดขายจริง และเรียนรู้การก้าวสู่การเป็นนักการตลาดดิจิทัลแบบมืออาชีพ
การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 145 ทีม จาก 40 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนเหลือ 12 ทีมสุดท้ายที่ได้มาโชว์ศักยภาพบนเวทีระดับประเทศ เพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท
ผลการตัดสินรางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1: ทีม PONY จากมหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2: ทีม MEOWW จากมหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3: ทีม 3 ประสานแนวรุก จากมหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลพิเศษ Best Engagement: ทีม แมลงสาป
รางวัลพิเศษ Most Creative: ทีม MEOWW
คุณดำเกิง ทองซ้อนกลีบ CEO & Co-Founder บริษัท เกรทอินดีด จำกัด เจ้าของแบรนด์ DragKooler ได้กล่าวบนเวทีเพื่อส่งต่อพลังใจและวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมให้กับน้องๆ นักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริงว่า:
“ในโลกธุรกิจยุคนี้ ใบปริญญาคือพาสปอร์ตเบิกทาง แต่ ‘คอนเทนต์’ และ ‘การลงมือทำจริง’ คือตั๋วเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสที่จะพาน้องๆ ไปสู่ความสำเร็จ โครงการ Young Grow ไม่ได้สอนให้คุณแค่ทำคลิปส่งอาจารย์ แต่เราโยนคุณลงไปในสนามรบจริงของ Digital Marketing คุณได้เจอลูกค้าจริง ยอดวิวร่วงจริง และยอดขายที่พุ่งขึ้นจริง
พี่อยากบอก Gen Z ทุกคนที่กำลังจะเรียนจบว่า อย่ากลัวที่จะคิดต่าง อย่ากลัวที่ไอเดียแรกมันจะพัง เพราะนวัตกรรมและการตลาดที่ยิ่งใหญ่ ล้วนเกิดจากการกล้าลองผิดลองถูก จงใช้ความ 'ได้อีก' ในตัวพวกคุณให้เป็นประโยชน์ ในวันที่โลกหมุนไว คนที่ปรับตัวเร็วและกล้าที่จะสื่อสารความจริงใจผ่านคอนเทนต์ คือผู้ชนะ และสำหรับDragKooler อุปสรรคใดๆ ในโลกธุรกิจ ถ้าเราสู้และเข้าใจมัน... มันก็กลายเป็นแค่เรื่อง ‘สิวสิว’ เท่านั้นเองครับ ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมครับ"
ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขึ้นกล่าวต้อนรับ รวมถึง ผศ.ดร.จิรวุฒิ หลอมประโคน ประธาน สสอท. และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันที่มาร่วมเป็นสักขีพยานและมอบรางวัลให้กับสุดยอดครีเอเตอร์สายเลือดใหม่
ความสำเร็จของโครงการ "Young Grow ได้อีก Contest" ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการการศึกษาและการตลาดดิจิทัลไทย ที่สามารถผสานโลกวิชาการเข้ากับโลกธุรกิจได้อย่างไร้รอยต่อ สร้างบุคลากรคุณภาพที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป