xs
xsm
sm
md
lg

ปิดฉากยิ่งใหญ่ "Young Grow ได้อีก Contest" ทัพนักศึกษา ม.รังสิต คว้าแชมป์สุดยอดนักการตลาดดิจิทัล!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จบลงไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเวทีประลองไอเดียของคนรุ่นใหม่ ในพิธีปิดและประกาศผลการประกวดโครงการ "Young Grow ได้อีก Contest นวัตกรรมดี แข่งทำคลิปก็แค่เรื่องสิวสิว" ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2569 ณ.ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต


แคมเปญสุดยิ่งใหญ่นี้เป็นการจับมือกันครั้งสำคัญระหว่าง สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.), แบรนด์ DragKooler (เจลเย็นลูกพรุนแต้มสิว) และ โครงการทุน Erasmus+ ที่มุ่งส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการสีเขียวในประเทศไทย โดยเปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาได้มาประลองไอเดีย ปั้นคลิปวิดีโอเด็ดๆ เพื่อสร้างยอดขายจริง และเรียนรู้การก้าวสู่การเป็นนักการตลาดดิจิทัลแบบมืออาชีพ

การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 145 ทีม จาก 40 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนเหลือ 12 ทีมสุดท้ายที่ได้มาโชว์ศักยภาพบนเวทีระดับประเทศ เพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท


ผลการตัดสินรางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1: ทีม PONY จากมหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2: ทีม MEOWW จากมหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3: ทีม 3 ประสานแนวรุก จากมหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลพิเศษ Best Engagement: ทีม แมลงสาป
รางวัลพิเศษ Most Creative: ทีม MEOWW


คุณดำเกิง ทองซ้อนกลีบ CEO & Co-Founder บริษัท เกรทอินดีด จำกัด เจ้าของแบรนด์ DragKooler ได้กล่าวบนเวทีเพื่อส่งต่อพลังใจและวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมให้กับน้องๆ นักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริงว่า:

“ในโลกธุรกิจยุคนี้ ใบปริญญาคือพาสปอร์ตเบิกทาง แต่ ‘คอนเทนต์’ และ ‘การลงมือทำจริง’ คือตั๋วเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสที่จะพาน้องๆ ไปสู่ความสำเร็จ โครงการ Young Grow ไม่ได้สอนให้คุณแค่ทำคลิปส่งอาจารย์ แต่เราโยนคุณลงไปในสนามรบจริงของ Digital Marketing คุณได้เจอลูกค้าจริง ยอดวิวร่วงจริง และยอดขายที่พุ่งขึ้นจริง

พี่อยากบอก Gen Z ทุกคนที่กำลังจะเรียนจบว่า อย่ากลัวที่จะคิดต่าง อย่ากลัวที่ไอเดียแรกมันจะพัง เพราะนวัตกรรมและการตลาดที่ยิ่งใหญ่ ล้วนเกิดจากการกล้าลองผิดลองถูก จงใช้ความ 'ได้อีก' ในตัวพวกคุณให้เป็นประโยชน์ ในวันที่โลกหมุนไว คนที่ปรับตัวเร็วและกล้าที่จะสื่อสารความจริงใจผ่านคอนเทนต์ คือผู้ชนะ และสำหรับDragKooler อุปสรรคใดๆ ในโลกธุรกิจ ถ้าเราสู้และเข้าใจมัน... มันก็กลายเป็นแค่เรื่อง ‘สิวสิว’ เท่านั้นเองครับ ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมครับ"


ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขึ้นกล่าวต้อนรับ รวมถึง ผศ.ดร.จิรวุฒิ หลอมประโคน ประธาน สสอท. และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันที่มาร่วมเป็นสักขีพยานและมอบรางวัลให้กับสุดยอดครีเอเตอร์สายเลือดใหม่

ความสำเร็จของโครงการ "Young Grow ได้อีก Contest" ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการการศึกษาและการตลาดดิจิทัลไทย ที่สามารถผสานโลกวิชาการเข้ากับโลกธุรกิจได้อย่างไร้รอยต่อ สร้างบุคลากรคุณภาพที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป











ปิดฉากยิ่งใหญ่ "Young Grow ได้อีก Contest" ทัพนักศึกษา ม.รังสิต คว้าแชมป์สุดยอดนักการตลาดดิจิทัล!
ปิดฉากยิ่งใหญ่ "Young Grow ได้อีก Contest" ทัพนักศึกษา ม.รังสิต คว้าแชมป์สุดยอดนักการตลาดดิจิทัล!
ปิดฉากยิ่งใหญ่ "Young Grow ได้อีก Contest" ทัพนักศึกษา ม.รังสิต คว้าแชมป์สุดยอดนักการตลาดดิจิทัล!
ปิดฉากยิ่งใหญ่ "Young Grow ได้อีก Contest" ทัพนักศึกษา ม.รังสิต คว้าแชมป์สุดยอดนักการตลาดดิจิทัล!
ปิดฉากยิ่งใหญ่ "Young Grow ได้อีก Contest" ทัพนักศึกษา ม.รังสิต คว้าแชมป์สุดยอดนักการตลาดดิจิทัล!
+5