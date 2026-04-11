“สปอนเซอร์ สดชื่น สู้ร้อน” ปีที่ 3 ส่งต่อความสดชื่นให้คนไทยสู้ร้อนตลอดซัมเมอร์

กลุ่มธุรกิจ TCP ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย “สปอนเซอร์” เครื่องดื่มสปอร์ตดริงก์อันดับหนึ่งในไทย สานต่อแคมเปญ “สปอนเซอร์ สดชื่น สู้ร้อน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ร่วมดูแลสุขภาพคนไทยในช่วงหน้าร้อนด้วยการสนับสนุนเครื่องดื่มสปอนเซอร์รวมกว่า 60,000 ขวด เดินสายแจกจ่ายให้ผู้บริโภคทั่วประเทศ เริ่มกิจกรรมแรกในพื้นที่กรุงเทพฯ จับมือ “กรุงเทพมหานคร” สนับสนุนเครื่องดื่มสปอนเซอร์ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องลงพื้นที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาใช้บริการโครงการ “ห้องหลบร้อน (BKK Cooling Center)” พร้อมจัดทำสื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองในช่วงอากาศร้อน ก่อนเตรียมยกขบวนคาราวานรถ “Ambuร้อน หน่วยกู้ร้อน” เดินสายแจกเครื่องดื่มสปอนเซอร์ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ส่งต่อความสดชื่นให้คนไทยสู้ร้อนตลอดเดือนเมษายน–พฤษภาคม 2569
นางมัลลิกา เหลืองนิมิตรมาศ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดประเทศไทย กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “ท่ามกลางสถานการณ์คลื่นความร้อน (Heat Wave) และอุณหภูมิที่สูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงนี้ การดูแลร่างกายให้สดชื่นและรักษาสมดุลของเกลือแร่จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเมื่อร่างกายต้องเผชิญอากาศร้อนเป็นเวลานาน เหงื่อที่สูญเสียไปย่อมทำให้เกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกายลดลงด้วย ในฐานะแบรนด์เครื่องดื่มสปอร์ตดริงก์อันดับหนึ่งของไทย สปอนเซอร์เข้าใจและห่วงใยสุขภาพของคนไทย จึงได้สานต่อแคมเปญ ‘สปอนเซอร์ สดชื่น สู้ร้อน’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อช่วยเติมความสดชื่นและชดเชยเกลือแร่ที่สูญเสียจากเหงื่อ ให้คนไทยพร้อมลุยกิจกรรมต่าง ๆ ได้ต่อเนื่องแม้ในวันที่อากาศร้อนจัด โดยเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการจับมือกับ ‘กรุงเทพมหานคร’ สนับสนุนโครงการ ‘ห้องหลบร้อน (BKK Colling Center)’ ของ กทม. ก่อนเดินสายคาราวานรถ “Ambuร้อน หน่วยกู้ร้อน” สู่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อความสดชื่นให้คนไทยสู้ร้อนไปด้วยกันตลอดช่วงซัมเมอร์นี้”
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่สถานการณ์ความร้อนมีแนวโน้มรุนแรงและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนเมืองมากขึ้น จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ฤดูร้อนของประเทศไทยในปี 2569 จะต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยเราได้สำรวจพบจุดเสี่ยงความร้อนเมืองรวม 379 จุด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เปิดโล่งและพื้นที่สาธารณะที่มีประชาชนใช้ชีวิตหรือประกอบอาชีพเป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยล่าสุด กทม. จัดโครงการ ‘ห้องหลบร้อน (BKK Colling Center)’ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกที่ กทม. มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพประชาชนควบคู่กับการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดความร้อนเมืองอย่างยั่งยืน ความร่วมมือภายใต้แคมเปญ ‘สปอนเซอร์ สดชื่น สู้ร้อน’ จึงเป็นการผสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนกรุงเทพฯ โดยเน้นการลดผลกระทบจากอากาศร้อนด้วยมาตรการป้องกันและดูแลสุขภาพในระยะยาว”
“สปอนเซอร์” ได้ส่งมอบเครื่องดื่มสปอนเซอร์จำนวนราว 22,000 ขวด ให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานท่ามกลางสภาพอากาศร้อน พร้อมนำเครื่องดื่มเข้าไปสนับสนุนใน “ห้องหลบร้อน (BKK Cooling Center)” จำนวน 42 จุดทั่วกรุงเทพฯ เพื่อช่วยเติมความสดชื่นให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ
นอกจากนี้ สปอนเซอร์ยังได้จัดทำวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองและการรับมือกับสภาพอากาศร้อนเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของแบรนด์เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ประชาชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับอากาศร้อนและดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง สปอนเซอร์ยังเตรียมเดินหน้าส่งต่อความสดชื่นทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรม “Ambuร้อน หน่วยกู้ร้อน” พร้อมคาราวานสปอนเซอร์ที่จะลงพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตลอดช่วงเดือนเมษายน–พฤษภาคม 2569 เพื่อแจกเครื่องดื่มสปอนเซอร์ให้กับประชาชนในหลากหลายพื้นที่ ช่วยเติมความสดชื่นและบรรเทาผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนตลอดฤดูร้อนนี้