ปังมากแม่! เลดี้ปราง – ก้อย – มารีญา เฉิดฉายบนพรมแดง กระทบไหล่ไอคอนระดับตำนาน

นับเป็นโมเมนต์ระดับอินเตอร์ที่ทำเอาแฟน ๆ ชาวไทยต้องร้องว้าว เมื่อ 3 สาวตัวแทนประเทศไทย เลดี้ปราง-กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล, ก้อย-อรัชพร โภคินภากร และ มารีญา พูลเลิศลาภ แท็กทีมกันไปประกาศความปังบนพรมแดงงาน The Devil Wears Prada 2 Red Carpet Event in Tokyo ฉลองการกลับมาของภาพยนตร์ระดับตำนานที่คนทั้งโลกตั้งตารอ งานนี้นอกจากจะกระทบไหล่ตัวแม่แห่งฮอลลีวูด บอกเลยว่าทั้ง 3 สาวยังสวยเริดจนเรียกเสียงแฟลชและสะกดสายตาสื่อทั่วโลก สมฐานะตัวแทนไทยที่ได้ร่วมต้อนรับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ระดับโลก “The Devil Wears Prada 2 นางมารสวมปราด้า 2” ซึ่งกำลังจะกลับมาสร้างปรากฏการณ์แฟชั่นแห่งยุคอีกครั้ง 30 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
บรรยากาศภายในงานเรียกได้ว่าเริ่ดตั้งแต่ก้าวแรก เพราะนอกจากจะรวมตัวแม่จากทั่วโลกมาไว้ในงานเดียว ยังมีไฮไลต์สุดพิเศษกับการปรากฏตัวของสองไอคอนระดับตำนานอย่าง Meryl Streep (ผู้รับบทเป็น Miranda Priestly) และ Anne Hathaway (ผู้รับบทเป็น Andy Sachs) ที่มาร่วมอวดโฉมบนพรมแดง พร้อมทักทายแฟน ๆ อย่างเป็นกันเอง ก่อนขึ้นเวทีเผยเรื่องราวความสนุกเบื้องหลังการทำงานของ “The Devil Wears Prada 2 นางมารสวมปราด้า 2” ที่ต้องไปดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นถึงจะได้ฟีลตัวแม่ตัวมัมแบบถึงใจ
และหนึ่งในความพิเศษของงานนี้คือการที่สองสาวจากประเทศไทย ก้อย อรัชพร และ มารีญา ได้รับโอกาสสุดเอ็กซ์คลูซีฟในการสัมภาษณ์สองตัวมัมแบบใกล้ชิด ขอแอบกระซิบบอกว่า บรรยากาศการพูดคุยของสาว ๆ อบอุ่นและประทับใจสุด ๆ ส่วนเรื่องที่คุยจะสนุกหรือมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้าง เตรียมรอชมคลิปสัมภาษณ์พิเศษจากก้อยและมารีญาได้ เร็ว ๆ นี้
สำหรับ 3 สาวตัวแทนจากประเทศไทยที่ได้ร่วมเดินพรมแดงงาน The Devil Wears Prada 2 Red Carpet Event in Tokyo แต่ละคนต่างมาในลุคสุดเริด สะท้อนตัวตนของผู้หญิงในหลากหลายมิติได้อย่างน่าสนใจ
เริ่มที่ เลดี้ปราง ปรากฏตัวในลุคสวยเริด สมกับเป็น Brand Ambassador จาก TRESemmé Thailand พาร์ตเนอร์ระดับโลกของภาพยนตร์เรื่องนี้ โดยมาพร้อมภาพลักษณ์ผู้หญิงที่สะท้อนความเป็นธรรมชาติแต่ทรงพลังแบบผู้หญิงยุคใหม่ที่ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้ ด้าน ก้อย อรัชพร ตัวแทนจาก TRESemmé Thailand เผยเสน่ห์ความสวยเก่ง เต็มไปด้วยพลัง ที่กล้าเป็นตัวเอง ขณะที่ลุคของ มารีญา เปี่ยมด้วยความมั่นใจและการเป็นตัวเอง สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายในแบบของแฟชั่นยุคใหม่ และครั้งนี้เธอไม่เพียงไปร่วมงานในฐานะแฟชั่นไอคอน แต่ยังเป็นหนึ่งในทีมพากย์เสียงภาษาไทยของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย นับได้ว่าการปรากฏตัวบนพรมแดงงาน The Devil Wears Prada 2 Red Carpet Event in Tokyo ของ 3 สาวไทยในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนศักยภาพของคนไทยบนเวทีระดับโลก แต่ยังเป็นการตอกย้ำว่า “The Devil Wears Prada 2 นางมารสวมปราด้า 2” คือภาพยนตร์ที่สื่อให้เห็นถึงพลังของผู้หญิงในทุกมิติ
บอกเลยว่าพรมแดงยังปังขนาดนี้ ตัวหนังยิ่งเริดกว่าหลายเท่า 30 เมษายนนี้ เตรียมพบกับการกลับมาฟาดฟันในโลกแฟชั่นยุคดิจิทัลของเหล่าไอคอน ที่ไม่ใช่แค่เล่าเรื่องราวแบบภาคต่อ แต่คือการคัมแบ็กของตัวแม่ที่ทั้งโลกแฟชั่นและโลกภาพยนตร์ตั้งตารอ
หากใครเคยประทับใจกับภาพยนตร์ต้นฉบับ The Devil Wears Prada 20 ปีหลังจากฝากการแสดงอันเป็นตำนานในบท Miranda, Andy, Emily และ Nigel — Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt และ Stanley Tucci หวนคืนสู่ถนนสายแฟชั่นแห่งนครนิวยอร์ก และออฟฟิศสุดเฉียบของ Runway Magazine อีกครั้ง ในภาพยนตร์ภาคต่อที่ทั่วโลกรอคอย สานต่อปรากฏการณ์จากปี 2006 ที่เคยสร้างนิยามใหม่ให้กับทั้งเจเนอเรชันมาแล้ว โดย “The Devil Wears Prada 2 นางมารสวมปราด้า 2” เป็นการกลับมารวมตัวอีกครั้งของทีมงานจากภาคแรก ไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับ David Frankel และนักเขียนบท Aline Brosh McKenna อีกทั้งยังเสริมทัพด้วยนักแสดงชุดใหม่ที่จะมาสร้างมิติใหม่ให้กับรันเวย์ อาทิ Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak และ Conrad Ricamora พร้อมการกลับมาของ Tracie Thoms และ Tibor Feldman ในบท “Lily” และ “Irv” ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงความต่อเนื่องจากภาคแรก นอกจากนี้ยังได้ Wendy Finerman มาอำนวยการสร้าง และได้ Michael Bederman, Karen Rosenfelt และ Aline Brosh McKenna เป็นผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหาร
ไม่อยากตกเทรนด์ 30 เมษายนนี้ เตรียมชุดให้พร้อมแบบ “เริดเลยล่ะ” แล้วไปเช็กอินความปังพร้อมกันในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ