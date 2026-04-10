ช้อปดีลฉ่ำใจ ฉลองใหญ่รับสงกรานต์ กับ “CENTRAL SONGKRAN FEST”

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่กับแคมเปญ “CENTRAL SONGKRAN FEST” ตั้งแต่วันที่ 7–29 เมษายน 2569 ชวนช้อปดีลฉ่ำใจรับส่วนลดจากห้างฯ และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รวมสูงสุด 50% และพันธมิตรร่วมมอบสิทธิพิเศษเอาใจนักช้อปสายบิวตี้กับแคมเปญ “CENTRAL BEAUTY COLOR” วันที่ 1 – 30 เมษายน 2569 และอัปเดตเทรนด์แฟชั่นยีนส์สุดฮอตในแคมเปญ “CENTRAL DENIM WEEK” วันที่ 19 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2569 อัดแน่นด้วยกิจกรรมพิเศษแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ
“CENTRAL SONGKRAN FEST” ช้อปดีลฉ่ำใจกับโปรโมชันสุดคุ้ม และสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นี้ ห้างเซ็นทรัลนำเสนอประสบการณ์การช้อปกับแคมเปญ “CENTRAL SONGKRAN FEST” ตั้งแต่วันที่ 7–29 เมษายน 2569 ผสานความหลากหลายของสินค้า คอลเลกชันใหม่รับหน้าร้อนจากแบรนด์ดัง อาทิ Crocs, Fitflop, Fred Perry, Giordano, GQ, Hoka, Hush Puppies, Nike, Oakley, Puma, Ray-Ban, Ripcurl, Takeo Kikuchi, Tommy Hilfiger, Versace
ข้อเสนอพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และสิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิต และคูปองส่วนลดเพิ่มเติม มอบความสุขช่วงเทศกาลให้พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าทั่วประเทศ ได้แก่
+ รับส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
+ รับฟรี! CENTRAL HANDY FAN พัดลมมือถือคลายร้อนคู่ใจดีไซน์เก๋ มูลค่า 1,290 บาท เมื่อช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป / วัน
+ รับ Digital Coupon หรือคูปองแทนเงินสดจากห้างฯ, เครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และคูปองส่วนลดเพิ่มจาก เซ็นทรัลแอป รวมสูงสุด 13%*
+ ร่วมประสบการณ์สุดพิเศษกับ VISA EXCLUSIVE EXPERIENCE สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต วีซ่า (VISA) สะสมสูงสุด 2 ท่าน จากห้างเซ็นทรัล - ห้างโรบินสัน และเซ็นทรัลออนไลน์ รับประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟ ณ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา รวม 5 วัน 4 คืน สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับ ทั้งดินเนอร์ระดับโลกที่ ELEVEN MADISON PARK เข้าชมพิพิธภัณฑ์ MOMA และชมการแข่งขัน FIFA WORLD CUP 2026 รอบแบ่งกลุ่มระหว่าง ฝรั่งเศส และ เซเนกัล
+ พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ สมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 25,000 บาท* และรับคะแนนเดอะวันพิเศษ 30,000 คะแนน* เมื่อช้อปตามเงื่อนไข, สมาชิกบัตรเครดิต CardX และ SCB ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 22%*, สมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย รับคืนรวมสูงสุด 19%*, สมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี รับคืนรวมสูงสุด 20%* เมื่อช้อปตามเงื่อนไข และช้อป 5,000 รับ Central gift voucher 500 บาท* จากบัตรเครดิตทีทีบี (ttb) ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี สำหรับวงเงินบัตรเครดิต และ 25% สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล
อัปเดตเทรนด์บิวตี้รับหน้าร้อนกับ CENTRAL BEAUTY COLOR
เพิ่มดีกรีความสุข ด้วยแคมเปญสุดพิเศษ เอาใจลูกค้าสายบิวตี้ที่ห้างเซ็นทรัลออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในช่วงซัมเมอร์และเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะ กับแคมเปญ “CENTRAL BEAUTY COLOR” ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2569 ที่ชวนมาแต่งแต้มลุครับสงกรานต์อย่างสดใส ชวนช้อปผลิตภัณฑ์ความงามและการดูแลตัวเองที่เหมาะกับช่วงฤดูร้อน อาทิ ผลิตภัณฑ์กันแดด, เมกอัพ และมอยส์เจอไรเซอร์สำหรับดูแลผิวหลังเผชิญแดด จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Benefit, Clarins, Clinique, Shiseido, La Mer, YSL พร้อมกิจกรรมและบริการพิเศษที่ช่วยเติมความมั่นใจให้กับสายบิวตี้ เปล่งประกายความสวยสดใสได้ตลอดสงกรานต์ ได้แก่
+ บริการพิเศษ Songkran Waterproof Touch Up และ UV & Heat Skin Check เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผิว และเมกอัพรับอากาศร้อนและกิจกรรมสงกรานต์ เพียงแสดงใบเสร็จจากการช้อปสินค้าบิวตี้
+ รับฟรี! เครื่องดื่ม Singha Watermelon Soda เติมความสดชื่น เมื่อช้อปสินค้าบิวตี้ที่แผนกบิวตี้แกเลอรี ห้างเซ็นทรัล
+ รับฟรี! Voucher ที่พักจาก Club Med Lijiang มูลค่า 31,000 บาท จำนวน 1 รางวัล สำหรับ Beauty Top Spender
ชวนสายแฟอัปเดตลุคใหม่กับ CENTRAL DENIM WEEK
ทันกระแสแฟชั่นเดนิมที่ยังคงเป็น Must-Have ไอเทมตลอดกาลในแคมเปญ “CENTRAL DENIM WEEK” ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2569 ในคอนเซ็ปต์ “Your Style in Denim” ชวนค้นหาลุคเดนิมที่ใช่ ผ่านคอลเลกชันใหม่จากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Levi’s, Lee, Wrangler, Mc และ CK และแบรนด์ใหม่ที่น่าจับตา อาทิ SARAN, NYJ และ GQ JEANS ซึ่งสำหรับฤดูกาลแฟชั่นนี้ตอบโจทย์ทั้งความสบายและความคล่องตัวในชีวิตประจำวัน ทั้งซิลูเอตที่ดูสบาย และสวมใส่ได้หลายโอกาส กับทรงยอดนิยม คือ Oversized Fit, Wide Sleeves, Dropped Shoulders และ Wide-Leg Shapes นำเสนอในโทนสีเด่นของฤดูกาล เช่น Summer Wash, Light-Blue และ Grey Denim เป็นต้น
นอกจากแฟชั่นเดนิมที่มีให้เลือกสรรหลากหลายสไตล์แล้ว ยังมอบสิทธิประโยชน์มากมายเอาใจสาวกเดนิม ได้แก่
+ ส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับสินค้าใหม่และคอลเลกชันที่ร่วมรายการ รวมไปถึงส่วนลดเพิ่มสูงสุด 30% จาก The 1 และการแลกคะแนนผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการอีกด้วย
+ รับฟรี! Breeze Quick Wash ขนาด 450 มิลลิลิตร มูลค่า 100 บาท เมื่อช้อปสินค้าในหมวดเดนิมครบ 1,800 บาทขึ้นไป ที่ห้างเซ็นทรัลทั้ง 29 สาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นห้างเซ็นทรัลชิดลม)
+ สัมผัสประสบการณ์พิเศษกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากแบรนด์ต่างๆ ได้แก่ กิจกรรม “Custom Your Own Denim Service” จากแบรนด์ Pronto และ Selvedgework ที่ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว ในวันที่ 25 เมษายน 2569 และงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่จากแบรนด์ SARAN พบกับนักแสดงหนุ่มรุ่นใหม่ ตี๋ตี๋-วันพิชิต นิมิตภาคภูมิ และ ป๋อ-ศุภการ จิรโชติกุล ที่ห้างเซ็นทรัลพระราม 9 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2569
ฉลองใหญ่รับสงกรานต์ ที่ห้างเซ็นทรัลทั่วประเทศ
เติมเต็มบรรยากาศความสดชื่นแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยให้คึกคักไปกับกิจกรรมในแคมเปญ “CENTRAL SONGKRAN FEST” ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ ชวนสัมผัสเสน่ห์ของเทศกาลสงกรานต์ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งคลายร้อนด้วยไอศกรีมแสนอร่อย, เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง, เมนูพิเศษต้อนรับฤดูร้อน, กิจกรรมเสริมสิริมงคล และความบันเทิงที่สะท้อนสีสันของวัฒนธรรมไทย ได้แก่
+ “กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป” ระหว่างวันที่ 4–15 เมษายน 2569 ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทย และเสริมความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย
+ รับฟรี! Popsicle Stick ไอศกรีมแท่งคาแรกเตอร์ช้างแสนน่ารัก เพียงแสดงใบเสร็จ (ไม่มีจำนวนขั้นต่ำ) ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา (ยกเว้นเซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์ และสมุย) ช่วยเพิ่มความสนุกและเติมพลังความสดชื่น
+ ห้างเซ็นทรัลชิดลม ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ ชวนลูกค้าและนักท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับดนตรี, ช้อปแลกรับเมนูข้าวแช่คลายร้อน, เวิร์กช็อปสุดสร้างสรรค์ ตลอดจนกิจกรรมมอบประสบการณ์ความสนุกให้ครอบครัว อาทิ กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป,Live DJ, ลิ้มรสข้าวแช่เจ้าดัง, รับไอศกรีมแท่งรูปช้าง และกิจกรรม DIY Elephant Doll Workshop รวมถึงลิ้มลองเมนูหลากหลายจาก Summer Flavours รวบรวมเมนูร้านดังที่ Public Lane และ Public Market ชั้น 1 พิเศษลูกค้า CENFINITY กับกิจกรรมทำถุงหอมสมุนไพร, ลูกค้า Samsung Galaxy รับฟรี! Galaxy Spark Ice Cream
+ “Little Summer Fashion Show” ชมแฟชั่นโชว์สไตล์ “Modern Thai x Jeans” เอาใจหนูๆสายแฟรุ่นใหม่ วันที่ 4 เมษายน 2569 ที่ห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ และเซ็นทรัลภูเก็ตฟลอเรสต้า ในวันที่ 5 เมษายน 2569 ที่ห้างเซ็นทรัลขอนแก่น, เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่, เซ็นทรัลนครสวรรค์ และเซ็นทรัลอุดร วันที่ 9 เมษายน 2569 ที่ห้างเซ็นทรัลพระราม 9 และวันที่ 11 เมษายน 2569 ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, โคราช, เซ็นทรัลเวสวิลล์, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลแฟชั่นไอซ์แลนด์, เซ็นทรัลรังสิต และเซ็นทรัลพัทยา
+ เพลิดเพลินกับการแสดงสุดตระการตากับศิลปะร่วมสมัย ในวันที่ 11 เมษายน 2569 ที่ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พบกับวงคอรัส วงสวนพลู, เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัลเวสต์เกต, เซ็นทรัลพระราม 9, เซ็นทรัลอุดร, เซ็นทรัลโคราช, เซ็นทรัลขอนแก่น, เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า, เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ และเซ็นทรัลรังสิต และในวันที่ 12 เมษายน 2569 ที่ห้างเซ็นทรัลบางนา, เซ็นทรัลเมกาบางนา, เซ็นทรัลบางรัก, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ และเซ็นทรัลสมุย
+ ขณะที่ห้างเซ็นทรัลป่าตอง เนรมิตลานหน้าห้างมอบประสบการณ์สงกรานต์สุดมันส์เอาใจชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก กับกิจกรรม “CENTRAL SONGKRAN FEST WITH MASTERCARD” ระหว่างวันที่ 12–13 เมษายน 2569 ภายใต้บรรยากาศความสนุกแบบ Wet & Wild ชวนทุกคนออกมาปลดปล่อยพลังความสดชื่นแบบจัดเต็มไปกับ EDM Party ท่ามกลางสงครามสายน้ำสุดเร้าใจ โดยมีไฮไลต์จาก LIVE DJ Performance จากดีเจระดับอินเตอร์ตลอด 2 วัน 2 คืน พร้อมทั้งกิจกรรม Songkran Traditional Game สนุกๆ อย่าง สาวน้อยตกน้ำ และ Pop-up Bar by Singha ที่พร้อมเติมความสดชื่นตลอดทั้งวัน ตอกย้ำความเป็นแลนด์มาร์กแห่งการเฉลิมฉลองสงกรานต์ในเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างภูเก็ตอย่างเต็มรูปแบบ
และสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า Samsung Galaxy รับฟรี! Galaxy Spark Ice Cream (มูลค่า 115 บาท) ไอศกรีมรสชาติเอ็กซ์คลูซีฟจาก Samsung ไม่มีวางจำหน่ายที่ไหน รับสิทธิ์ Galaxy Gift ผ่านแอปพลิเคชัน Samsung Members จำนวนจำกัด 170 สิทธิ์/วัน เฉพาะวันที่ 11 – 15 เมษายน 2569 เวลา 11.00 – 20.00 น. ที่บริเวณ Public Market ชั้น 1
ชวนอัปเดตเทรนด์หน้าร้อนและสนุกกับการช้อปในแคมเปญ “CENTRAL SONGKRAN FEST” ตั้งแต่วันที่ 7–29 เมษายน 2569 ที่คัดสรรสินค้าใหม่ คอลเลกชันล่าสุด และไอเทมเด่นจากหมวดบิวตี้และแฟชั่น พร้อมข้อเสนอพิเศษตลอดแคมเปญ และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมสงกรานต์ที่ช่วยเติมบรรยากาศแห่งความสุขของทุกครอบครัว ได้ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา เซ็นทรัลแอป และทุกช่องทางการช้อป ทั้งเว็บไซต์ www.central.co.th, Central Chat & Shop ช้อปและแชตผ่านไลน์ @Centralofficial รวมถึงช้อปผ่านเฟซบุ๊กที่ Facebook page: Central Department Store