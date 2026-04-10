ปักหมุดความสนุก ฉลองสงกรานต์ทั่วไทย กับแคมเปญ “Let’s Celebrate Songkran Fest”

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำแนวคิด “Central to Life” ศูนย์กลางชีวิตของทุกคน ชวนมาสาดความสุข รับความฉ่ำ สดชื่น ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ เดือนแห่งความอบอุ่นของครอบครัว ไปกับแคมเปญพิเศษ “Let’s Celebrate Songkran Fest” ที่พร้อมเปลี่ยนทุกสาขาทั่วประเทศให้กลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งการเฉลิมฉลองสงกรานต์ ตลอดเดือนเมษายน 2569 ผ่านหลากหลายกิจกรรมที่คัดสรรมาให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งอิเวนต์สงกรานต์ กิจกรรมสำหรับครอบครัว ความบันเทิง การช้อปปิ้ง อาหาร และอิเวนต์พิเศษของแต่ละพื้นที่ ให้ทุกคนได้ออกมาใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความหมาย สร้างโมเมนต์แห่งความสุข สนุกสดใส และเติมเต็มบรรยากาศปีใหม่ไทยให้คึกคักน่าจดจำได้ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศ
สาดความสุข รับความสดชื่น และใช้ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองร่วมกันในบรรยากาศของเทศกาลสงกรานต์ที่เต็มไปด้วยสีสันและรอยยิ้ม ไปกับอิเวนต์กว่า 170 งาน ได้แก่
โรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี
1 เม.ย. 69 – 20 เม.ย. 69ชวนซึมซับเสน่ห์ท้องถิ่นในงานสรงน้ำพระคู่เมือง เพชรบุรี สุขใจไปกับประเพณี วัฒนธรรม วิถีชุมชนเมืองเพชรบุรี ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์อันงดงามของจังหวัด
11 เม.ย. 69ร่วมส่งแรงเชียร์ให้น้อง ๆ บนเวทีประกวดหนูน้อย นุ่งโจง ห่มสไบ การประกวดหนูน้อยมหาสงกรานต์ของน้องๆ อายุ 7–12 ปี ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความน่ารัก ปลูกจิตสำนึกให้เด็กๆ รู้จักประเพณีไทย
11 เม.ย. 69 – 13 เม.ย. 69มาสาดความสุขรับปีใหม่ไทยกับSUMMER FEST มหาสงกรานต์ สาดสุข สนุกกับอุโมงค์น้ำ และบ่อปาร์ตี้โฟม ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัด มันส์เต็มที่ไปกับการแสดงสดตลอด 3 วันเต็ม และสนุกช้อปกับร้านค้ามากมาย
23 เม.ย. 69 – 25 เม.ย. 69สนุกกันไม่ยั้งไปกับงานไหลมาสาดงานวันไหลสงกรานต์ของเพชรบุรี พบกับศิลปินชื่อดังอย่างJoey Boy,ก้อง ห้วยไร่ และ หนุ่ม กะลา พร้อมสนุกสุดมันส์กับDJชั้นนำ แสงสีเสียงจัดเต็ม พร้อมรถน้ำ เติมชุ่มฉ่ำตลอดคืน
25 เม.ย. 69 - 25 เม.ย. 69สัมผัสพลังและความมุ่งมั่นในงานวิถีเพชร เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 8 เปิดสนามให้เยาวชนระดับภาคกลางตอนบนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
27 เม.ย. 69 – 4 พ.ค. 69ปิดท้ายเดือนด้วยความอร่อยในงานอร่อยติดแอร์ รวมร้านเด็ด ร้านดัง และเมนูน่าลองมากมาย ให้ทุกคนได้เดินกินฟิน ๆ เพลิดเพลินในแอร์เย็นฉ่ำ คลายร้อน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี
3 เม.ย. 69 – 5 เม.ย. 69สนุกไปกับงานลานมันส์ เมืองกาญจน์ เทศกาลดนตรีแห่งสายน้ำ ไลน์อัปศิลปินขวัญใจแฟนเพลงที่ขนทัพมาสร้างสีสันแบบจัดเต็ม นำโดย Klear, Paper Planes, Bank Preeti, Dax Rock Rider, Zeal และ Paradox
3 เม.ย. 69 – 18 เม.ย. 69ต้อนรับซัมเมอร์ด้วยความสนุกในงานสงกรานต์ สราญใจ ที่ชวนทุกคนมาคลายร้อน เล่นน้ำ และเพลิดเพลินกับบรรยากาศสดชื่นตลอดวัน
4 เม.ย. 69 – 5 เม.ย. 69ร่วมประลองไหวพริบในA-MATH CROSSWORD การแข่งขันเกมกีฬาวิชาการที่เปิดเวทีให้เยาวชนประชันคำศัพท์ ชิงความเป็นเลิศระดับจังหวัดกาญจนบุรี
16 เม.ย. 69 – 18 เม.ย. 69มาสนุกต่อเนื่องปิดท้ายสงกรานต์กับTHAI REMIX LAST SONGKRAN WATER PARTY ปาร์ตี้น้ำและคอนเสิร์ตเปียกฉ่ำสุดมันส์ที่ชวนวัยรุ่นมาสาดความสนุก ไปกับ DJ คนดัง
17 เม.ย. 69 – 19 เม.ย. 69เปิดโลกใต้ท้องทะเลในงานSUMMER FEST AQUA WORLD ตื่นตาตื่นใจกับสัตว์น้ำทะเลและสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์ พร้อมชมปลาหายากอย่างใกล้ชิด
24 เม.ย. 69 – 26 เม.ย. 69ชวนเลือกช้อปของดีในงานSOFT POWER FAIR สามบุรี กิน เที่ยว ช้อปจุใจ กับสินค้าชุมชนกว่า 120 ร้านค้า ที่มาให้เลือกสรรอย่างครบครัน
25 เม.ย. 69 – 27 เม.ย. 69พาเด็ก ๆ มาเปิดประสบการณ์เป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยในงานKID’S MARKET พื้นที่แห่งการเรียนรู้ ฝึกคิด ฝึกขาย และสร้างสรรค์ ที่อบอวลด้วยบรรยากาศแห่งความสุขทั้งครอบครัว
โรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด
27 มี.ค. 69 – 4 เม.ย. 69สัมผัสยนตรกรรมแห่งโลกอนาคตในงานMOTOR & EV EXPO 2026 งานรวมรถยนต์และรถ EV สุดล้ำแห่งปี มีรถค่ายดังมาให้เลือกชมอย่างครบครัน พร้อมโปรโมชันแรงจัดเต็ม
2 เม.ย. 69ร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้ในกิจกรรมรวมพลังทำดี บริจาคโลหิต ชวนทุกคนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
4 เม.ย. 69ร่วมส่งแรงเชียร์เยาวชนในงานประกวดหนูน้อยสงกรานต์ 2569 เวทีแสดงความน่ารัก สดใสในชุดไทยโจงกระเบน พร้อมประชันความสามารถของน้อง ๆ ทั้งมารยาทไทย และไหวพริบบนเวที
4 เม.ย. 69ปาร์ตี้สุดมันส์ไปกับงานWATERFIGHT MAESOT เทศกาลดนตรีท่ามกลางสายน้ำและเสียงเพลงที่สนุกและมันส์ที่สุดของแม่สอด เสิร์ฟแนวเพลงสไตล์ EDM ตลอดคืนโดยDJ Maysaa และJay Schema เปียกให้สุด โยกกันให้เต็มที่ไปกับทุกจังหวะบีทเพลง
6 เม.ย. 69 – 16 เม.ย. 69ชวนคนรักสัตว์มาเพลิดเพลินในงานCARNIVAL PET PARTY สนุกกับกิจกรรม โซนถ่ายภาพ ช้อปของกินของใช้ให้กับเพื่อนรักสี่ขา
7 เม.ย. 69 – 16 เม.ย. 69คลายร้อนกันต่อในงานสงกรานต์เฟสติวัล WATER PARTY สนุกกับปาร์ตี้สาดน้ำสุดมันส์และโฟมปาร์ตี้ พร้อมสร้างความสนุกสุดเหวี่ยงตลอดงาน
13 เม.ย. 69 – 15 เม.ย. 69มาสาดความมันส์รับสงกรานต์กับมหาสงกรานต์นครแม่สอด ปิดถนนเล่นน้ำกันอย่างเต็มที่บริเวณด้านหน้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด สนุกกับกิจกรรม ดนตรี และความบันเทิงที่สร้างสีสันตลอดทั้งงาน
14 เม.ย. 69ร่วมสืบสานประเพณีไทยในงานประเพณีรดน้ำดำหัว สรงน้ำขอพรผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่อบอุ่นและเป็นสิริมงคล
20 เม.ย. 69 – 29 เม.ย. 69ชวนอิ่มฟินกับเทศกาลอาหารรวมของอร่อยหลากหลายร้านดัง ในงานพุงกางเสน่ห์ไทย ฟู้ดแฟร์ ครบครันความสนุก ทั้ง กิน เที่ยว ช้อป และบรรยากาศงานเฟสติวัลสุดคึกคัก
24 เม.ย. 69 – 26 เม.ย. 69เปิดโลกใต้ทะเลในงานSUMMER FEST AQUA WORLD พบสัตว์ทะเล สัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์ และปลาหายากกว่า 100 ชนิด
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชบุรี
30 มี.ค. 69 – 10 เม.ย. 69ร่วมซาบซึ้งในงานพู่กันบันทึกแผ่นดินถ่ายทอดเรื่องราวแห่งพระเมตตาและความผูกพันที่ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ผู้ร่วมงานอย่างงดงาม
1 เม.ย. 69 – 15 เม.ย. 69ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ในงานSONGKRAN FESTIVAL ร่วมชมการแสดงรำกลองยาวสุดตระการตา สรงน้ำพระ พร้อมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เสริมสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย
11 เม.ย. 69 – 15 เม.ย. 69สาดความมันส์ตลอดเทศกาลในมหาสงกรานต์มาม่วนกัน สนุกกับ 4 เทศกาลดนตรี ปาร์ตี้แห่งสายน้ำ และความคึกคักที่ชวนทุกคนมาร่วมเปียกฉ่ำสนุกไปด้วยกัน
21 เม.ย. 69ร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้ในกิจกรรมรวมพลังทำดี บริจาคโลหิต ชวนทุกคนมาร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างมีความหมาย
24 เม.ย. 69 – 2 พ.ค. 69ชวนอิ่มอร่อยกับเมนูหลากหลายในงาน จานเด็ด ร้านดัง พบความอร่อยสุดฟินจากอาหารชื่อดังมากมายในบรรยากาศชิล ๆ ที่ชวนเดินเพลินได้ทั้งวัน
25 เม.ย. 69ร่วมเปิดเวทีความสามารถในงานประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กับการเฟ้นหาเสียงคุณภาพ ชิงถ้วยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ บุรีรัมย์
4 เม.ย. 69 – 6 เม.ย. 69ชวนเรียนรู้และเลือกช้อปในงานYOUNG SMART FARMER MARKET พบกับเกษตรกรรุ่นใหม่ พร้อมสินค้าสดใหม่ ส่งตรงจากสวน และความรู้ที่เป็นประโยชน์
9 เม.ย. 69 – 20 เม.ย. 69ร่วมสืบสานประเพณีไทยในกิจกรรมสรงน้ำพระ ร่วมทำบุญต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย
10 เม.ย. 69 – 11 เม.ย. 69พาเด็ก ๆ มาสนุกกันในKIDS SPLASH PARTY ที่ช่วยเติมสีสันสนุก ปล่อยพลังความสดชื่นรับซัมเมอร์ได้อย่างเพลิดเพลิน
12 เม.ย. 69ร่วมเปิดเวทีประชันความสามารถในงานประกวดก่อเจดีย์ทราย สนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สะท้อนเสน่ห์ประเพณีสงกรานต์อย่างน่าประทับใจ
17 เม.ย. 69 – 19 เม.ย. 69ชวนสนุกคลายร้อน แอคทีฟรับซัมเมอร์ ในงานSUMMER FEST SUMMER ACTIVEปล่อยพลังความมันส์กลางสระน้ำทั้ง Speedy Jetski เจ็ทสกีไฟฟ้าสุดซิ่ง และ Water Ball ลูกบอลมนุษย์ตื่นเต้นเร้าใจ
24 เม.ย. 69ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันในกิจกรรมรวมพลังทำดี บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และส่งต่อพลังแห่งน้ำใจ
25 เม.ย. 69 – 26 เม.ย. 69เตรียมประชันกลยุทธ์ในการแข่งขันCARD GAME พบกับรอบ Pokémon & One Piece Card Game, Battle of Talinchang & Vanguard ชิงรางวัลกว่า 20,000 บาท
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี
3 เม.ย. 69 – 6 เม.ย. 69ชวนสายกินมาอิ่มฟินในงานSARABURI STREET FOOD รวมอาหารมากกว่า 130 ร้านค้า ให้เลือกชิมอย่างจุใจในบรรยากาศคึกคัก
5 เม.ย. 69เตรียมพบการแข่งขันสุดเข้มข้นในBEYBLADE X กับการประลองความมันส์เพื่อเฟ้นหาตัวแทนโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี
8 เม.ย. 69 – 21 เม.ย. 69สนุกสุดหรรษากับงานKID’S UNIVERSE มหกรรมของเล่นต้อนรับหน้าร้อนที่ทุกคนรอคอย พลาดไม่ได้! กับของเล่นราคา 100 บาททุกชิ้น เพื่อเติมเต็มจินตนาการของน้องๆ หนูๆ
12 เม.ย. 69 – 15 เม.ย. 69ร่วมสืบสานประเพณีไทยในงานรำ 4 ภาค การแสดงโชว์ร่วมสมัยที่ชวนสัมผัสบรรยากาศสงกรานต์ที่งดงาม พร้อมร่วมรับพรและสัมผัสเสน่ห์วิถีไทย
18 เม.ย. 69สนุกกับเวทีความสามารถในKIDS SUMMER FASHION SHOW 2026 การประกวดแฟชั่นโชว์ของน้องๆ หนูๆ ในธีมซัมเมอร์คลายร้อน
21 เม.ย. 69 – 27 เม.ย. 69ชวนอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารไทยรับสงกรานต์ในงานเพลินรัตนโกสินทร์ กับมหกรรมรวมอาหารไทยเจ้าดัง เมนูอร่อย ให้เดินชิมอย่างเพลิดเพลิน
25 เม.ย. 69ร่วมลุ้นและส่งแรงเชียร์ในประกวดบาสโลบ ครั้งที่ 3 เวทีประชันความสามารถในการเต้นเข้าจังหวะแบบสนุกสนาน เพื่อชิงถ้วยรางวัลและรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท
26 เม.ย. 69ชวนคอเกมมาร่วมสนุกในCARD GAME กับการแข่งขันการ์ดเกมยอดนิยมที่เปิดพื้นที่ให้ปล่อยพลังและประชันกลยุทธ์กันเต็มที่
30 เม.ย. 69 – 4 พ.ค. 69ปิดท้ายเดือนด้วยความอร่อยในงานSARABURI TRENDY TASTES กับเทศกาลอาหารสุดยิ่งใหญ่ที่ชวนทุกคนมาเช็กอินความฟิน และเดินชิมเพลิดเพลินได้ทุกเมนู
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
27 มี.ค. 69 – 12 เม.ย. 69ชวนผจญภัยบุกโลกดึกดำบรรพ์ในงานJURASSIC MANIA พบไดโนเสาร์ขยับได้เสมือนจริงกว่า 50 ตัว และโชว์จาก Mascot ไดโนเสาร์ที่เดินมาให้สัมผัสอย่างใกล้ชิดได้ทุกวัน ชมฟรี!
1 เม.ย. 69 – 9 เม.ย. 69ชวนสายกินมาอิ่มอร่อยในงานSONGKRAN FOOD FESTIVAL เทศกาลอาหารของคนรัก สตรีทฟู้ด ที่รวมเมนูอร่อยคลายร้อน น่าชิมลิ้มลองไว้มากมาย
4 เม.ย. 69ร่วมส่งแรงเชียร์น้อง ๆ ในประกวดหนูน้อยสงกรานต์เมืองกรุง ๒๕๖๙ เวทีประชันความสามารถและความน่ารักสดใสของหนูน้อย พร้อมร่วมสืบสานประเพณีไทย
11 เม.ย. 69ร่วมสืบสานเสน่ห์ประเพณีไทยในประกวดหนูน้อยสงกรานต์ราชพฤกษ์๒๕๖๙ สำหรับน้องๆ อายุ 3 - 12 ปี ที่มาในธีมชุดไทย ไม่จำกัดแบบ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น ด้วยเสียงเชียร์จากรอบเวที
15 เม.ย. 69 – 16 เม.ย. 69พบกับความสนุกจากศิลปินขวัญใจคนรุ่นใหม่ในงานYENTEX SONGKRAN FESTIVAL ได้แก่ Three Man Down, URBOYTJ และ DJ Bossflynn ที่พร้อมยกทั้งความมันส์และเสน่ห์ของแสดงสด มาสร้างบรรยากาศการเฉลิมฉลองให้เต็มไปด้วยสีสันและพลังความบันเทิง
25 เม.ย. 69 – 26 เม.ย. 69พาเด็ก ๆ มาเปิดประสบการณ์ในKID’S MARKET ตลาดนัดพ่อค้าแม่ค้าตัวจิ๋ว ที่รวมของน่ารักกว่า 300 ร้านค้า ชวนลูกค้าให้อุดหนุน สร้างกำลังใจและการเรียนรู้ให้น้องๆ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน
1 เม.ย. 69 – 15 เม.ย. 69ร่วมสืบสานประเพณีไทยในกิจกรรมสรงน้ำพระเทศกาลสงกรานต์ ต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์และปีใหม่ไทยอย่างเป็นสิริมงคล และเติมเต็มช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยความร่มเย็นตลอดเทศกาล
3 เม.ย. 69 – 5 เม.ย. 69เปิดโลกใต้ทะเลในงานSUMMER FEST AQUA WORLD พบสัตว์ทะเล สัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์ และปลาหายากกว่า 100 ชนิด ตอบโจทย์เด็ก ๆ และครอบครัวที่อยากใช้เวลาร่วมกันในกิจกรรมที่ทั้งสนุก เพลิดเพลิน และได้เปิดโลกจินตนาการไปพร้อมกัน
4 เม.ย. 69 – 6 เม.ย. 69เตรียมพบความมันส์เต็มสปีดในTAMIYA CHAMPIONSHIP 2026 กับการแข่งขัน Tamiya Mini4WD, Bey Blade และ Crush Gear ที่เปิดสนามให้ผู้ร่วมแข่งขันได้ประชันความเร็วและฝีมืออย่างเต็มที่ พร้อมชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัล
11 เม.ย. 69ร่วมส่งแรงเชียร์และชื่นชมความน่ารักสดใสในกิจกรรมหนูน้อยสงกรานต์ เทพบุตร–เทพธิดา เวทีสำหรับน้อง ๆ หนู ๆ และผู้ที่สนใจได้ร่วมประกวดหนูน้อยสงกรานต์ ชิงทุนการศึกษา มงกุฎ สายสะพาย และรางวัลลิขสิทธิ์ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขและรอยยิ้ม
12 เม.ย. 69ร่วมสัมผัสสีสันความคึกคักแห่งเทศกาลในกิจกรรมขบวนแห่กลองยาวต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ พบกับขบวนแห่กลองยาวพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขให้ทั้งครอบครัวได้ร่วมชมและเก็บภาพความประทับใจไปพร้อมกัน
19 เม.ย. 69เปิดเวทีให้ผู้ที่สนใจได้โชว์ความสามารถในCOVER DANCE CONTEST SEASON#2 การประกวดเต้นที่ชวนทุกคนมาปล่อยพลังและแสดงสเต็ปอย่างมั่นใจ พร้อมชิงทุนการศึกษาและรางวัลลิขสิทธิ์
21 เม.ย. 69ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ในกิจกรรมรวมพลังทำดี บริจาคโลหิต ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และส่งต่อพลังแห่งน้ำใจให้กับสังคม เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมทำบุญและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม
23 เม.ย. 69 – 24 เม.ย. 69ชวนร่วมชมผลงานสร้างสรรค์ในงานCREATIVE INNOVATION START-UP การจัดแสดงผลงานรายวิชาแผนธุรกิจ MGT424 สร้างอาชีพ ของมหาวิทยาลัยรังสิต เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเปิดมุมมองใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้ การสร้างอาชีพ และแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
26 เม.ย. 69พบกับความสนุกในกิจกรรมSUMMER FASHION SHOW & DANCE PARTY ขอเชิญร่วมชมแฟชั่นโชว์และการแสดงสุดคึกคัก พร้อมชิงเงินรางวัลและของรางวัลภายในงาน ท่ามกลางบรรยากาศซัมเมอร์ที่สดใสและเต็มไปด้วยพลังความสนุก
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร
3 เม.ย. 69 – 5 เม.ย. 69ชวนร่วมเชียร์การแข่งขันในBASKETBALL 3X3 กับศึกบาสเกตบอล 3x3 รอบคัดเลือก จังหวัดสกลนคร ที่เต็มไปด้วยพลังและความเร้าใจ ส่งเสริมความสามารถของเยาวชน
7 เม.ย. 69 – 9 เม.ย. 69เปิดพื้นที่สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในกิจกรรมคัดเลือกทหารกองเกินประจำปี 2569 เชิญชวนชายไทยร่วมรับใช้ชาติ
8 เม.ย. 69 – 17 เม.ย. 69ชวนอิ่มอร่อยกับเมนูหลากหลายในงานเซฟ ชวน ชิม ออนทัวร์ ครั้งแรกของจังหวัดสกลนคร เปิดประสบการณ์ความอร่อยระดับพรีเมียมกับเชฟชื่อดัง ในบรรยากาศชวนลิ้มลอง
9 เม.ย. 69 – 15 เม.ย. 69มาสาดความสนุกฉ่ำรับปีใหม่ไทยในSONGKRAN SAKON สงกรานต์เมืองสกล พร้อมอุโมงค์น้ำ แสงสีเสียง และกิจกรรมหนุ่มสาวตกน้ำ
11 เม.ย. 69ร่วมส่งแรงเชียร์น้อง ๆ ในประกวดหนูน้อยสงกรานต์ เวทีประกวดความสามารถหนูน้อยอายุไม่เกิน 12 ปี ที่อบอวลด้วยความสดใสและรอยยิ้ม
12 เม.ย. 69พาเด็ก ๆ มาสนุกในKID'S SONG จากเด็กๆ บ้านดนตรี จ. สกลนคร พบเวทีสร้างสรรค์ ประสบการณ์ดี ๆ จากดนตรี และเสริมพัฒนาการอย่างเพลิดเพลินในวันหยุด
14 เม.ย. 69 – 17 เม.ย. 69ร่วมสรงน้ำขอพรในงานมหาสงกรานต์ บุญมหาชาติ กับกิจกรรมสรงน้ำพระ 9 องค์ เสริมสิริมงคลและสืบสานประเพณีไทยอย่างงดงาม
24 เม.ย. 69 – 28 เม.ย. 69อิ่มอร่อยไปกับงานJAPAN TASTIVAL เทศกาลอาหารญี่ปุ่น นานาชาติ ครั้งแรก ในจังหวัดสกลนคร เอาใจเจแปนฟู้ดเลิฟเวอร์
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ
4 เม.ย. 69ร่วมสัมผัสเวทีแห่งความฝันในกิจกรรมSATANG THAILAND SUPER MODEL 2026 จุดประกายเส้นทางสู่การเป็นซูเปอร์โมเดลตัวน้อย สำหรับผู้ที่มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ก้าวสู่ประสบการณ์ใหม่บนเวทีแห่งการประกวด
11 เม.ย. 69ร่วมส่งแรงเชียร์ให้กับน้อง ๆ ในกิจกรรมประกวดธิดาน้อยสงกรานต์ ศรีสยาม 2569 เวทีที่เปิดโอกาสให้หนูน้อยได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในชุดสวยงาม พร้อมชิงมงกุฎและเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท
13 เม.ย. 69 – 15 เม.ย. 69ชวนทุกคนมาสนุกให้สุดในงานSAMUTSONGKRAN สงกรานต์ เฟสสมุทรปราการ พบกับความยิ่งใหญ่ของเทศกาลสาดน้ำที่มาพร้อมไฮไลต์ The Cyber-Waterfall Splash สุดตื่นตา และคอนเสิร์ตจากศิลปินทุกวัน
19 เม.ย. 69ปิดเทอมนี้ชวนเด็ก ๆ มาร่วมสร้างสีสันในกิจกรรมSUMMER KID'S MUSIC SHOW พบกับการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีจากน้อง ๆ กว่า 50 คน ที่พร้อมขึ้นเวทีมอบรอยยิ้มและเสียงเพลงให้ทุกคนได้ร่วมชมและร่วมเชียร์
25 เม.ย. 69 – 26 เม.ย. 69ร่วมลุ้นและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันในกิจกรรม ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง หนุ่มสาวโรงงาน เวทีประชันพลังเสียงจากคนทำงานที่พร้อมถ่ายทอดเสน่ห์เพลงลูกทุ่งอย่างเต็มที่ ชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท
โรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร
1 เม.ย. 69 – 15 เม.ย. 69ชวนเดินช้อปและอิ่มอร่อยในงานคนกำแพง MARKET ตลาดนัดที่รวบรวมของดีและของอร่อยจากร้านค้าทั่วจังหวัดกำแพงเพชรกว่า 30 ร้านค้า มาให้เลือกสรรในบรรยากาศสบาย ๆ
4 เม.ย. 69ร่วมส่งแรงเชียร์ความสดใสของน้อง ๆ ในกิจกรรมSUMMER KID'S FASHION SHOWS พบกับแฟชั่นโชว์จากเหล่าหนูน้อยที่พร้อมมาสร้างรอยยิ้มและความน่ารักบนเวที กับเสื้อผ้าจากแบรนด์ชั้นนำที่ช่วยเติมสีสันให้บรรยากาศซัมเมอร์คึกคักยิ่งขึ้น
4 เม.ย. 69 – 5 เม.ย. 69เอาใจคอกีฬาและผู้ที่ชื่นชอบความตื่นเต้นเร้าใจไปกับกิจกรรมมวยมั้ย สัญจร กำแพงเพชร ครั้งที่ 1 กับบรรยากาศการแข่งขันมวยสุดเข้มข้นที่ชวนให้ผู้ชมร่วมลุ้นและร่วมเชียร์ติดขอบเวที
12 เม.ย. 69 – 15 เม.ย. 69มาสนุกให้สุดในงานSONGKRAN MUSIC FESTIVAL 2026 เทศกาลดนตรีและเพลงฮิตจากวงสุดฮอตใน TikTok ที่ขนความบันเทิงและความคึกคักมาเติมเต็มบรรยากาศช่วงวันหยุดสงกรานต์
29 เม.ย. 69 – 5 พ.ค. 69สัมผัสความแซ่บสุดคึกคักในงานจักรวาลลาภปาก พร้อมเสิร์ฟความอร่อยมาไว้ในงานเดียว ด้วยร้านค้ากว่า 40 ร้าน และ 40 เมนูแซ่บที่ชวนให้เดินชิมกันแบบไม่ซ้ำ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี
1 เม.ย. 69 – 30 เม.ย. 69ร่วมสืบสานประเพณีไทยในกิจกรรมสุขสันต์วันสงกรานต์ สรงน้ำพระมหามงคล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว พร้อมเติมความสดชื่นรับปีใหม่ไทยในบรรยากาศสงบ อบอุ่น และเปี่ยมด้วยความหมาย
4 เม.ย. 69 – 5 เม.ย. 69สาดสนุกกันในงานVIRGIN CONCERTรวมกัน มันส์กว่า สงกรานต์ 2026เตรียมพบกับไลน์อัปศิลปินชื่อดังที่พร้อมยกความสนุกมาเสิร์ฟแบบจัดเต็มนำโดยJoey boy, Silly Fools, Only Monday, F. Hero,จ๊ะ นงผณี และLittle Johnจัดเต็มทุกการแสดง
18 เม.ย. 69ร่วมลุ้นและส่งแรงเชียร์ในงานบาสโลบสาดมันส์วันสงกรานต์เวทีประชันความสามารถในการเต้นเข้าจังหวะแบบสนุกสนาน ที่พร้อมเติมบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองให้คึกคักยิ่งขึ้น ท่ามกลางความครื้นเครงของเทศกาลสงกรานต์
19 เม.ย. 69พาเด็ก ๆ มาเติมสีสันรับซัมเมอร์ในกิจกรรมKID'S SUMMER FASHION ชมแฟชั่นโชว์สุดคิวต์จากน้อง ๆ ที่มาพร้อมความสดใส ความน่ารัก และความมั่นใจบนเวที เสริมความสนุกด้วยบรรยากาศช้อปเพลิน เดินเพลิน และกิจกรรมที่ช่วยคลายร้อน
24 เม.ย. 69 – 25 เม.ย. 69พลาดไม่ได้! กับความมันส์ที่ทุกคนรอคอยในงานชาวปลวกเฟสติวัลวันไหลสงกรานต์ พบกับโชว์ความบันเทิงสุดจัดจ้านจาก แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยองกุ๊กกุ๊ก ที่พร้อมมาสร้างสีสันด้วยเอกลักษณ์ความสนุกแบบเป็นกันเอง
30 เม.ย. 69 – 2 พ.ค. 69สนุกแบบจัดเต็มในงานลานมันส์เมืองลิง กับบรรยากาศสงกรานต์ที่ชวนทุกคนมาโยก มาเล่นน้ำ และมาสนุกกันให้สุด ท่ามกลางสีสันของงานเฟสติวัลที่คึกคักต่อเนื่อง เก็บตกความสุขช่วงปลายเดือนแบบเต็มอิ่ม ไม่มีคำว่าเบา
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี
3 เม.ย. 69 – 12 เม.ย. 69ชวนอิ่มอร่อยในงานปักใต้เฟส ที่ยกทัพอาหารยอดฮิตมาให้เลือกชิมกันอย่างจุใจจากร้านค้ากว่า 30 ร้านค้า เอาใจสำหรับสายกินที่อยากมาสัมผัสความหลากหลายของรสชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์
4 เม.ย. 69 – 5 เม.ย. 69ร่วมระเบิดความมันส์ในสนามกับSTREET FUTSAL3*3 TOURNAMENT2026 การแข่งขันฟุตซอลที่เฟ้นหาทีมแกร่งอันดับ 1–4 ของแต่ละรุ่น ได้ประชันฝีเท้าและแสดงพลังกันอย่างเต็มที่ พร้อมลุ้นถ้วยรางวัลและเงินรางวัล
12 เม.ย. 69 – 13 เม.ย. 69ร่วมส่งแรงเชียร์ให้น้อง ๆ ในกิจกรรมหนูน้อยสงกรานต์ เวทีประกวดหนูน้อยสงกรานต์ 2569 ในชุดไทยโบราณงดงาม พร้อมประชันความสามารถ มารยาทไทย และไหวพริบ บนเวทีสุดน่ารักที่อบอวลด้วยความสดใสและบรรยากาศแห่งการสืบสานวัฒนธรรมไทย
18 เม.ย. 69 – 19 เม.ย. 69ชวนเด็ก ๆ มาเปิดประสบการณ์ในKID’S MARKETให้พ่อค้าแม่ค้ารุ่นจิ๋วมาร่วมทดลองขายสินค้า ของเล่น ขนม หรือสินค้ามือสองสภาพดีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
24 เม.ย. 69 – 26 เม.ย. 69เสิร์ฟความมันส์แบบจัดเต็มทั้ง 3 วันต่อเนื่องกับคอนเสิร์ต“มันเยสเปียก” พบ Joey Boy, Slot MachineและJoey Phuwasitที่จะมาร่วมมอบทั้งความมันส์ พลังดนตรี
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ปราจีนบุรี
28 มี.ค. 69 – 6 เม.ย. 69ชวนอัปเดตเทรนด์ยานยนต์ในงานMOTOR & EV EXPO 2026 ที่รวมค่ายรถแบรนด์ดัง ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถไฟฟ้า มาไว้ในงานเดียว
3 เม.ย. 69ร่วมเปิดโอกาสใหม่ในงานมหกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการสร้างงาน สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน พร้อมแนะแนวอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจต่อยอดอนาคตทางอาชีพ
10 เม.ย. 69ชวนทุกคนมาใช้เวลาร่วมกันในกิจกรรมวันผู้สูงอายุ และวันแห่งครอบครัว พบกับสินค้ากลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ พร้อมกิจกรรมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์
17 เม.ย. 69 – 19 เม.ย. 69เตรียมพบกับวันไหลปราจีนบุรีจัดเต็มไลน์อัปศิลปินที่พร้อมเติมความสนุกกันแบบไม่พัก! นำโดย Youngohm, Z9,2K, Sexski,2tflow, JAYQ, URBOYTJ, OnlyMondayและBank Preeti
30 เม.ย. 69 – 3 พ.ค. 69สัมผัสความหอมกรุ่นในงาน BREWTOPIA 2026 เทศกาลงานกาแฟและเบเกอรี่ที่รวมร้านดังมาไว้ในงานเดียว เหมาะสำหรับสายคาเฟ่และคนรักขนมอบที่อยากมาสัมผัสความละมุนของรสชาติและกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี
4 เม.ย. 69 – 5 เม.ย. 69ชวนเติมสีสันให้วันพักผ่อนในกิจกรรมBAG & COLOR WORKSHOP เพียงช้อปครบ 500 บาท รับฟรีสิทธิ์ร่วมเวิร์กชอประบายสีกระเป๋าสุดน่ารัก ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สนุกกับการสร้างสรรค์ผลงานในสไตล์ของตัวเอง
11 เม.ย. 69 – 12 เม.ย. 69มาปล่อยพลังความครีเอทีฟในงานSUMMER COSPLAY SPLASH กับการประกวด Cosplay ในธีมซัมเมอร์สงกรานต์ที่ชวนผู้เข้าร่วมออกมาโชว์ไอเดีย ความมั่นใจ และสไตล์การแต่งตัวสุดสร้างสรรค์
13 เม.ย. 69ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของเทศกาลในกิจกรรม สุขสันต์วันสงกรานต์ กับขบวนแห่สงกรานต์ที่เต็มไปด้วยสีสัน ความสุข และบรรยากาศคึกคัก
13 เม.ย. 69 – 19 เม.ย. 69ชวนทั้งครอบครัวมาใกล้ชิดความน่ารักของสัตว์สุดเอ็กโซติกในงานENJOY ZOO ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์แบบใกล้ชิดกับสัตว์นานาชนิด พร้อมกิจกรรมสนุก ๆ
25 เม.ย. 69 – 26 เม.ย. 69ร่วมส่งแรงเชียร์และชื่นชมความสามารถของน้อง ๆ ในกิจกรรม KIDS SPLASH BALANCE BIKE กับการแข่งขันจักรยานขาไถที่เปิดพื้นที่ให้น้อง ๆ ได้แสดงพลัง ความกล้าแสดงออก และเสริมพัฒนาการ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด
1 เม.ย. 69 – 10 เม.ย. 69พบกับนวัตกรรมยานยนต์และโปรโมชันสุดพิเศษจากค่ายรถยนต์ชั้นนำในงานMOTOR & EV EXPO 2026 ที่พร้อมให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสความทันสมัยของรถรุ่นใหม่อย่างใกล้ชิด
4 เม.ย. 69 – 5 เม.ย. 69เตรียมระเบิดความมันส์ในกิจกรรมBEYBLADE X งานแข่งขันเบย์เบลดในรูปแบบ Single-Elimination ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้ประชันความเร็วและกลยุทธ์ ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท
18 เม.ย. 69 – 20 เม.ย. 69เตรียมต้อนรับความมันส์ แล้วสาดความสนุกกันต่อเนื่องสามวันสามคืนในงาน101 SONGKRAN FESTIVALพบกับ ก้อง ห้วยไร่,ไหมไทย หัวใจศิลป์ และ ปรางปรางทิพย์ งานวันไหลสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดพร้อมบูธอาหารและเครื่องดื่ม ระบบน้ำจัดเต็ม
25 เม.ย. 69 – 27 เม.ย. 69ชวนคอกาแฟและสายคาเฟ่มาร่วมสัมผัสบรรยากาศในงานCOFFEE TEST ที่เปิดพื้นที่ให้คนรักกาแฟได้พบกับเสน่ห์ของรสชาติและความละมุนในแบบที่ถูกใจคอกาแฟตัวจริง
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ
7 เม.ย. 69ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ในกิจกรรมรวมพลังทำดี บริจาคโลหิต เชิญชวนทุกคนมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และส่งต่อพลังแห่งน้ำใจให้กับสังคม
7 เม.ย. 69เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงและความสนุกจากใหม่ พัชรีศิลปินลูกทุ่งสาวขวัญใจแฟนเพลง
พร้อมส่งมอบความสุขและความบันเทิงให้ทุกคนได้สนุกไปด้วยกันอย่างเต็มอิ่ม
10 เม.ย. 69 – 15 เม.ย. 69ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ไปกับกิจกรรมกลิ่นอายแบบไทยๆสอยดาวมหาสนุก ลุ้นรางวัลพิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุข ความคึกคัก และสีสันของเทศกาล
12 เม.ย. 69 – 16 เม.ย. 69ครั้งแรกของสงกรานต์ที่ผสมผสานความมันส์ของ รถแห่ ดีเจ ศิลปินแบบจัดเต็ม ในงานเปียกก่อนสาดเตรียมสนุกไปกับขบวนศิลปินฮิปฮอปและแรปเปอร์ชื่อดังนำโดยOg-Anic
26 เม.ย. 69ร่วมส่งแรงเชียร์น้อง ๆ ในกิจกรรมSUMMER SHOWCASE เวทีของน้อง ๆ ที่จะมาปล่อยพลังความน่ารักและแสดงความสามารถอย่างสดใส
27 เม.ย. 69ร่วมสร้างพลังแห่งการให้ในกิจกรรมบริจาคโลหิต และอวัยวะ จังหวัดชัยภูมิ ที่ชวนทุกคนมารวมพลังแบ่งปันครั้งสำคัญ เพื่อช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ไปด้วยกัน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุรินทร์
3 เม.ย. 69 – 17 เม.ย. 69ร่วมสืบสานประเพณีไทยในกิจกรรมสงกรานต์ เฟสติวัล 2026 เชิญชวนทุกคนมาร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว
5 เม.ย. 69เติมสีสันรับซัมเมอร์ในกิจกรรมSONGKRAN FEST FASHION SHOW เมื่อผ้าสไบไทยมาเจอกับความน่ารักสดใสของน้อง ๆ บนเวทีแฟชั่นโชว์ ที่พร้อมถ่ายทอดเสน่ห์ของความเป็นไทยในมุมมองร่วมสมัย
10 เม.ย. 69 – 26 เม.ย. 69ชวนผจญภัยในโลกดึกดำบรรพ์กับJURASSIC MANIA ที่จะพาทุกคนไปพบกับเหล่าไดโนเสาร์จำลองสุดตื่นตา ชวนสนุกและเรียนรู้กันทั้งเด็กและผู้ใหญ่
25 เม.ย. 69 – 26 เม.ย. 69ชวนเดินช้อปของดีท้องถิ่นในกิจกรรมของดีอีสานสัญจร พบกับงานฝีมือสุดประณีต สินค้าไอเดียสร้างสรรค์ และสินค้าเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่ทั้งสวยงามและเปี่ยมด้วยเสน่ห์เฉพาะตัว
โรบินสันไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร
2 เม.ย. 69 – 6 เม.ย. 69ชวนเปิดประสบการณ์ความอร่อยในงานJAPAN TASTIVAL เทศกาลอาหารญี่ปุ่นที่ยกเมนูยอดนิยมและเสน่ห์ของรสชาติแบบญี่ปุ่นมาให้ได้ลิ้มลองกันอย่างเพลิดเพลิน
4 เม.ย. 69เตรียมปล่อยพลังเกมเมอร์ในกิจกรรมTRUE5G ESPORTS TOURNAMENT 2026 กับการแข่งขันชิงแชมป์เกม ROV ระดับจังหวัด ที่เปิดเวทีให้ผู้เข้าแข่งขันได้โชว์สกิลและกลยุทธ์กันอย่างเต็มที่
4 เม.ย. 69 – 5 เม.ย. 69เปิดพื้นที่สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในกิจกรรมคัดเลือกทหารกองเกินประจำปี 2569 (เกณฑ์ทหาร) เชิญชวนชายไทยร่วมรับใช้ชาติ
10 เม.ย. 69ชวนเด็ก ๆ มาเปิดประสบการณ์ในกิจกรรมKID’S MARKET ตลาดนัดพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยที่เต็มไปด้วยความน่ารักสดใส พร้อมเปิดพื้นที่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การขาย การสื่อสาร และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
11 เม.ย. 69ร่วมส่งแรงเชียร์และชื่นชมความสดใสของน้อง ๆ ในกิจกรรมหนูน้อยสงกรานต์ เวทีประกวดความสามารถของหนูน้อยอายุไม่เกิน 12 ปี ที่มาพร้อมรอยยิ้ม ความกล้าแสดงออก และเสน่ห์น่ารักสมวัย
12 เม.ย. 69ร่วมสืบสานประเพณีไทยในกิจกรรมบุญมหาสงกรานต์ กับบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองที่มาพร้อมกิจกรรมรำวง กลองยาว และสรงน้ำพระ ชวนทุกคนออกมาสัมผัสเสน่ห์ของปีใหม่ไทยอย่างใกล้ชิด
17 เม.ย. 69 – 18 เม.ย. 69สาดสนุกกับงาน วันไหลเมืองมุกสงครามแห่งสายน้ำครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนลานจอดรถหน้าศูนย์การค้าฯให้กลายเป็นทะเลความมันส์!พบกับ ครูเต้ย อภิวัฒน์,ลำเพลิน วงศกร,โก๊ะนิพนธ์,อ๊อฟ สงกรานต์, MC Punch, DJ Potae, Jackieและ ชิ-นนท์
22 เม.ย. 69 – 26 เม.ย. 69อร่อยละมุนลิ้นในงานเทศกาลขนมหวาน ที่รวบรวมร้านขนม เบเกอรี่ และเครื่องดื่มหลากหลายเมนูมาไว้ในงานเดียว เติมความสุขในวันพักผ่อน และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศน่ารัก ๆ ที่ชวนให้อิ่มใจและอิ่มอร่อยตลอดงาน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง
9 มี.ค. 69 – 23 เม.ย. 69ชวนออกมาใช้ชีวิตรับซัมเมอร์กับแคมเปญSUMMER FEST ที่รวมบรรยากาศกิน ช้อป และโปรโมชันสุดคุ้ม ตอบโจทย์สำหรับทุกครอบครัว
28 มี.ค. 69 – 9 เม.ย. 69อัปเดตลุครับหน้าร้อนในงานROBINSON MEN FASHION FAIR ที่ยกทัพสินค้าแฟชั่นมาลดราคาสูงสุด 80% ตลอดรายการ พร้อมพบกับศิลปินดังที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน เหมาะสำหรับสายแฟที่อยากเลือกช้อปไอเทมใหม่ ๆ
4 เม.ย. 69ร่วมเติมสีสันแฟชั่นรับซัมเมอร์ในกิจกรรมTRANG SUMMER FASHION FEST พบกับแฟชั่นโชว์สุดเก๋ที่พร้อมเผยลุคสดใสก่อนใคร ท่ามกลางบรรยากาศของ SUMMER FEST ที่คึกคักและมีชีวิตชีวา
11 เม.ย. 69 – 15 เม.ย. 69มาสนุกฉ่ำรับปีใหม่ไทยในงานTRANG SONGKRAN FESTIVAL กับอุโมงค์น้ำสุดชุ่มฉ่ำที่พร้อมเติมความสดชื่นตลอดเทศกาล และขบวนทรูปวัฒนธรรมที่ช่วยสร้างสีสันและบรรยากาศแห่งความสุขให้เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสงกรานต์
โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง
3 เม.ย. 69 – 5 เม.ย. 69ชวนออกมาใช้เวลาสบาย ๆ ในงานฉางชิลล์มาร์เก็ต กับบรรยากาศตลาดแฮงเอาต์ที่เต็มไปด้วยเมนูอาหารอร่อยน่าลองและมุมพักผ่อนชิล ๆ พร้อมดนตรีสดฟังสบายตลอดงาน
7 เม.ย. 69เปิดพื้นที่สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในกิจกรรมคัดเลือกทหารกองเกินประจำปี 2569 (เกณฑ์ทหาร) เชิญชวนชายไทยร่วมรับใช้ชาติ
9 เม.ย. 69 – 19 เม.ย. 69เชิญชวนทุกคนมาร่วมงานสรงน้ำพระประจำวันเกิดเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข ท่ามกลางบรรยากาศสงบ อบอุ่น และเปี่ยมด้วยความหมาย
18 เม.ย. 69สนุกไปกับความบันเทิงในงานมอม สาด สนุก พบกับ จ๊ะ นงผณีศิลปินสาวมากเสน่ห์และเอนเตอร์เทนเนอร์ตัวจริงพร้อมมาสร้างบรรยากาศการเฉลิมฉลองให้เต็มไปด้วยความคึกคัก
20 เม.ย. 69ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ในกิจกรรมรวมพลังทำดี บริจาคโลหิต เชิญชวนทุกคนมาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และส่งต่อพลังแห่งน้ำใจให้กับสังคม
25 เม.ย. 69ชวนเด็ก ๆ มาร่วมเปล่งประกายบนเวทีในกิจกรรมKIDS SUMMER TALENT SHOW เวทีที่เปิดโอกาสให้หนูน้อยได้โชว์ความสามารถอย่างเต็มที่ พร้อมสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับทุกคนในครอบครัว
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง
9 มี.ค. 69 – 20 เม.ย. 69ชวนช้อปคุ้มรับซัมเมอร์ในงานSUMMER FEST พบสินค้าราคาพิเศษลดสูงสุด 50% พร้อมลุ้นคูปองแทนเงินสด และเพลิดเพลินกับบรรยากาศช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยสีสันของหน้าร้อน
1 เม.ย. 69 – 20 เม.ย. 69ร่วมสืบสานประเพณีไทยในกิจกรรม สรงน้ำพระมหามงคล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว พร้อมเติมความสดชื่นรับปีใหม่ไทยในบรรยากาศสงบ อบอุ่น และเปี่ยมด้วยความหมาย
1 เม.ย. 69 – 5 เม.ย. 69เตรียมระเบิดความเร็วในกิจกรรมTAMIYA ROAD TO PHILIPPINES กับการแข่งขันรถทามิย่า Mini 4WD ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้ประชันฝีมืออย่างเต็มที่ พร้อมชิงเงินรางวัลรวมสูงสุดกว่า 100,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนร่วมแข่งขันที่ประเทศฟิลิปปินส์
4 เม.ย. 69 – 5 เม.ย. 69 และ 25 เม.ย. 69 – 26 เม.ย. 69
เปิดประสบการณ์ในKID’S MARKET ตลาดนัดของหนูน้อยที่ชวนมาร่วมเป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวจิ๋ว พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์ เวิร์กช็อป D.I.Y. และโซนเรียนรู้ Dayone Learning & Beyond ที่ช่วยเสริมทักษะและความกล้าแสดงออกในบรรยากาศสนุกสนาน
14 เม.ย. 69 – 15 เม.ย. 69ร่วมสัมผัสเสน่ห์ศิลปวัฒนธรรมไทยในกิจกรรมTHAI CULTURE MUAY THAI กับการแสดงมวยไทยที่มุ่งส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้คู่ชาติไทย ทั้งความงดงามของท่วงท่า การเรียนรู้ และพลังแห่งเอกลักษณ์ไทย
17 เม.ย. 69 – 19 เม.ย. 69ชวนมาร่วมลุ้นการแข่งขันสุดเข้มข้นในBEYBLADE X BY HASHTAGTOYS กับการประลอง Beyblade X สุดมันส์ที่เปิดเวทีให้ผู้เล่นได้โชว์สปีดและกลยุทธ์อย่างเต็มที่ พร้อมลุ้นของรางวัล Limited Edition
24 เม.ย. 69 – 26 เม.ย. 69ต่อเนื่องความมันส์กับการแข่งขันในJB BEYBLADE X TOURNAMENT เวทีประชันฝีมือของสายเบลดที่พร้อมเปิดศึกกันอย่างดุเดือด พร้อมลุ้นรับของรางวัล Limited Edition สุดพิเศษ
ทุกวันจันทร์ - อังคาร เม.ย. 69ชวนเปิดโลกแห่งจินตนาการต้อนรับปิดเทอมในกิจกรรม WORKSHOP ART & MUSICเพลิดเพลินเสริมความรู้ไปกับกิจกรรมเวิร์คช็อปศิลปะ วาดภาพระบายสี งานประดิษฐ์ เพื่อฝึกฝนทักษะ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉลอง
1 เม.ย. 69 – 8 เม.ย. 69ชวนอิ่มอร่อยและเพลิดเพลินกับบรรยากาศคึกคักในงานพุงกาง เสน่ห์ไทย ที่รวบรวมร้านค้ากว่า 70 ร้านค้า ทั้งอาหารและเครื่องดื่มมาไว้ในที่เดียว พร้อมกิจกรรมหลากหลาย อาทิ โชว์พิเศษสำหรับครอบครัว และเกมชิงรางวัล ช่วยเติมสีสันให้วันพักผ่อน
4 เม.ย. 69 – 14 เม.ย. 69สนุกสุดหรรษากับงานKID’S UNIVERSE มหกรรมของเล่นต้อนรับหน้าร้อนที่ทุกคนรอคอย พลาดไม่ได้! กับของเล่นราคา 100 บาททุกชิ้น ส่งเสริมจินตนาการของเด็ก ๆ
10 เม.ย. 69 – 12 เม.ย. 69ชวนสนุกคลายร้อน แอคทีฟรับซัมเมอร์ ในงานSUMMER FEST SUMMER ACTIVEปล่อยพลังความมันส์กลางสระน้ำทั้ง Speedy Jetski เจ็ทสกีไฟฟ้าสุดซิ่ง และ Water Ball ลูกบอลมนุษย์ตื่นเต้นเร้าใจ
18 เม.ย. 69 – 19 เม.ย. 69ร่วมส่งแรงเชียร์เจ้าตัวเล็กในกิจกรรมBALANCE BIKE KIDS กับการแข่งขันจักรยานขาไถที่เปิดเวทีให้เด็ก ๆ ได้แสดงความมั่นใจ ความกล้า และทักษะการทรงตัวอย่างสนุกสนาน
25 เม.ย. 69ชวนคนรักรถมารวมตัวกันในงานROBINSON LIFESTYLE CAR SHOW 2026 พบกับ Custom Car & Bike Show & Contest ที่รวมรถเท่กว่า 500 คัน จากทั่วประเทศ พร้อมการประกวดสุดดุดัน ชิงถ้วยเกียรติยศ
25 เม.ย. 69เตรียมระเบิดความมันส์ใน BEYBLADE X COMPETITION กับการแข่งขันของเหล่านักเบลดที่มาประชันพลังและกลยุทธ์กันอย่างดุเดือด บนสนามแข่งขันที่เปิดรับผู้เล่นจำนวนมากกว่า 100 คน พร้อมชวนทุกคนมาร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ และสัมผัสบรรยากาศความสนุกสุดเข้มข้น
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุวรรณภูมิ
4 เม.ย. 69ชวนร่วมชมความงดงามในงานHELLO SUMMER กับการประกวดแมวสวยงามที่เปิดเวทีให้เหล่าแมวเหมียวได้อวดเสน่ห์ ความสง่างาม และเอกลักษณ์เฉพาะตัว ชิงถ้วยพระราชทาน
6 เม.ย. 69 – 20 เม.ย. 69ร่วมสืบสานประเพณีไทยในกิจกรรมSIAM SCENT BLESSING CEREMONY กับพิธี Thai Water Blessing หรือสรงน้ำพระ ที่เชิญชวนทุกคนมาร่วมเสริมสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เหมาะสำหรับการพาครอบครัวมาร่วมเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยใจที่ร่มเย็น
11เม.ย. 69 – 15 เม.ย. 69เติมความสนุกไปกับกิจกรรมSIAM SCENT LUCKY DRAW (สอยดาวย้อนยุค) เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกและลุ้นรับความพิเศษ กิจกรรมพิเศษสำหรับช่วงสงกรานต์นี้
11 เม.ย. 69 – 15 เม.ย. 69มาสร้างลุคสุดโดดเด่นในกิจกรรมSIAM SCENT NEON PAINT กับ Neon Body & Face Painting ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้แต่งแต้มสีสันบนใบหน้าและร่างกายอย่างสนุกสนาน ช่วยเพิ่มความสดใสให้การเล่นสงกรานต์มีสไตล์มากยิ่งขึ้น
11 เม.ย. 69 – 15 เม.ย. 69เก็บภาพความประทับใจในกิจกรรมSIAM SCENT PHOTO STUDIO ที่ชวนทุกคนมาสนุกกับการแต่งกายในธีมไทยและถ่ายภาพย้อนยุคอย่างมีเสน่ห์ เป็นอีกหนึ่งมุมพิเศษที่ช่วยสร้างโมเมนต์น่ารัก ๆ และเติมกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยให้เทศกาลสงกรานต์
13 เม.ย. 69ร่วมสัมผัสความครึกครื้นของเทศกาลในกิจกรรมSIAM SCENT PARADE BAND กับขบวนแห่แตรวงในเทศกาลสงกรานต์ สร้างสีสันและเสียงแห่งความสุขต้อนรับเทศกาลสงกรานต์อย่างมีชีวิตชีวา
13 เม.ย. 69ชวนมาคลายร้อนอย่างสดชื่นในกิจกรรมSUMMER FEST กับความสนุกของโซนเล่นน้ำ และปาร์ตี้โฟม เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ออกมาปล่อยจอยและเพลิดเพลินกับบรรยากาศฉ่ำๆ รับซัมเมอร์
18 เม.ย. 69 – 19 เม.ย. 69เพลิดเพลินในกิจกรรมSUMMER WORKSHOP กับเวิร์กช็อปเพ้นท์หมวกรับลมร้อน ที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่
25 เม.ย. 69 – 26 เม.ย. 69ร่วมประลองไหวพริบในกิจกรรมSIAM CHESS BATTLE กับการแข่งขันหมากรุกไทยที่เปิดเวทีให้ผู้เข้าแข่งขันได้โชว์กลยุทธ์และความสามารถอย่างเต็มที่
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา
3 เม.ย. 69 – 6 เม.ย. 69พบกับความสนุกครบรสในงานสาดฉ่ำ แปดริ้ว สงกรานต์เฟสติวัลจากศิลปินชื่อดังหลากหลายสไตล์ ทั้ง จ๊ะ นงผณี, Zeal, SaranและJoey boyเต็มรูปแบบ แสง สี เสียง อัปดีกรีบรรยากาศการเฉลิมฉลองให้คึกคัก
6 เม.ย. 69 – 12 เม.ย. 69ร่วมสืบสานประเพณีไทยในกิจกรรมสงกรานต์เย็นใจ สรงน้ำพระไทย ร่วมรับพรชัยรับสงกรานต์ เติมความร่มเย็นให้ทุกคน ต้อนรับปีใหม่ไทยอย่างงดงาม
12 เม.ย. 69ร่วมสัมผัสสีสันแห่งเทศกาลในกิจกรรมSPLASH PARADE กับขบวนแห่แตรวงแสนครื้นเครงที่พร้อมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์อย่างมีชีวิตชีวา เติมเต็มบรรยากาศด้วยความสนุก เสียงหัวเราะ และความสดใส
โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน
2 เม.ย. 69 – 6 เม.ย. 69อิ่มอร่อยและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศความสุขในงานเทศกาลอาหารและดนตรีวันวาน ณ โคราช สนุกกับฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินที่หมุนเวียนมามอบความบันเทิงทุกวัน อาทิ เชิงเซ โคราช,มายด์ ไมค์ทองคำเด็ก,พลอย เดอะวอยซ์,แบงค์ลูกทุ่งไอดอล และ โบ้ จักรินทร์ หมอลำซิ่ง
4 เม.ย. 69 – 30 เม.ย. 69เอาใจคนรักทุเรียนในงานDURIAN LOVER มหกรรมทุเรียนหมอนทองจากสวนโดยตรง ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลิ้มรสความอร่อยแบบเต็มคำตลอดทั้งเดือน เหมาะสำหรับสายผลไม้ที่อยากมาเลือกชิมและเพลิดเพลินกับเสน่ห์ของทุเรียนคุณภาพอย่างใกล้ชิด
5 เม.ย. 69เตรียมระเบิดความมันส์ในกิจกรรมBEYBLADE X BOWIN กับศึกเบลดเดอร์สุดเข้มข้นที่ชวนผู้เข้าแข่งขันมาประชันพลังและกลยุทธ์กันอย่างเต็มที่
11 เม.ย. 69 และ 25 เม.ย. 69ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ในกิจกรรมรวมพลังทำดี บริจาคโลหิต เชิญชวนทุกคนมาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และส่งต่อพลังแห่งน้ำใจให้กับสังคม
26 เม.ย. 69 – 27 เม.ย. 69ชวนใส่ใจสุขภาพในกิจกรรม HEALTHY LIFE DAY กับบริการตรวจสุขภาพฟรีที่เปิดโอกาสให้ชุมชนชาวบ่อวินได้เข้ามาดูแลสุขภาพของตนเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขอเชิญชวนทุกคนออกมาใช้เวลาร่วมกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยความเป็นสิริมงคล และความสุขสนุกสนาน เติมเต็มวันพักผ่อนให้พิเศษกว่าที่เคย ทั้งกับครอบครัว คนรัก และเพื่อน ๆ พร้อมสัมผัสสีสันความสนุกตลอดเดือนภายใต้ธีม“Let’s Celebrate Songkran Fest” ตลอดเดือนเมษายน 2569 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศ
