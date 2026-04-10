เสิร์ฟเมนูเด็ดชวนอร่อย ในงาน “เมกาบางนา มหาสงกรานต์”

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุกๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ชวนทุกคนมาอิ่มอร่อยรับเทศกาลสงกรานต์ในงาน “เมกาบางนา มหาสงกรานต์” วันที่ 3 - 15 เมษายน 2569 ณ ชั้น 1 โซนธนาคาร ที่ยกขบวนร้านดังและร้านอร่อยจากทั่วไทย พร้อมเมนูชวนลิ้มลองหลากหลายสไตล์มาเสิร์ฟความสุขให้ได้เอ็นจอยกันตลอดวัน ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวรสเด็ด ของว่างทานเพลิน ขนมไทยหอมหวาน หรือเครื่องดื่มชื่นใจ ท่ามกลางบรรยากาศตลาดแบบไทยที่เต็มไปด้วยสีสัน ความคึกคัก และเสน่ห์ของเทศกาลปีใหม่ไทย เหมาะสำหรับทั้งครอบครัว คนรักอาหารไทย และสายตะลุยชิมที่กำลังมองหาความสุขและความอร่อยในช่วงวันหยุดสงกรานต์
เติมเต็มความอร่อยของเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ให้พิเศษยิ่งขึ้น ด้วยไฮไลต์ร้านอร่อยที่เมกาบางนาคัดสรรมาจากหลายจังหวัดทั่วไทย และหลากหลายประเภทเมนูมาไว้ในงานเดียว อาทิ
ร้านขาหมูงามวงศ์วาน โดดเด่นด้วยการตุ๋นขาหมูด้วยเครื่องเทศอย่างดี จนได้เนื้อสัมผัสเปื่อยนุ่มละลายในปาก หอมกลิ่นเครื่องพะโล้อ่อนๆ ชวนให้นึกถึงรสชาติความอร่อยแบบดั้งเดิม
ร้านจรุงใจ ขนมไทย ขนมไทยรสละมุนที่เกิดจากความรักและความตั้งใจของแม่ ที่อยากทำขนมอร่อยๆ ให้ลูกๆ ได้ทานอย่างปลอดภัย พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการทำ เพื่อให้ได้ขนมไทยแบบโฮมเมดที่ทั้งอร่อยและมีคุณภาพ
ร้านข้าวหลามชุติมา อิ่มอร่อยกับข้าวหลามหนองมนสูตรดั้งเดิมและหน้ากะทิ ของฝากขึ้นชื่อจากจังหวัดชลบุรี ที่คงเอกลักษณ์ความหอมของข้าวเหนียวและกะทิไว้อย่างลงตัว
ร้านแสนจินดา หมูแผ่นทอดกรอบ เอาใจสายของทานเล่นด้วยหมูแผ่นกรอบไร้น้ำมันที่หอม อร่อย และไขมันต่ำ เคี้ยวเพลินจนหยุดไม่ได้ พร้อมเมนูสุดฮิตอย่างหมูหยองที่มีสัมผัสเป็นเอกลักษณ์ ทั้งกรอบ ฟู นุ่ม และละลายในปาก
ร้านขนมสาลี่ แม่จำเนียร หนึ่งในผู้ผลิตขนมสาลี่เก่าแก่ของอำเภอสามชุก และเป็นแบรนด์ขนมสาลี่ชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยเอกลักษณ์ของเนื้อขนมที่นุ่ม ฟู เป็นขนมไทยที่ทานง่ายและถูกใจทุกวัย
ร้านบอลยกทะเล สดอร่อยแบบเน้นๆ กับปูม้าแกะสดใหม่ ส่งตรงจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่คัดสรรมาอย่างดี สะอาด สดใหม่ เอาใจคนที่ชื่นชอบอาหารทะเลคุณภาพดี และอยากลิ้มลองความสดหวานของเนื้อปูแบบเต็มคำ
ร้านอิ่มอุ่นเคบับ อร่อยไปกับเนื้อย่างที่นำมาย่างบนเตาแบบหมุนจนหอมกรุ่น ก่อนสไลซ์เนื้อบางๆ เสิร์ฟคู่กับแป้ง ซอส และผักหลากชนิดอย่างลงตัว เป็นเมนูที่ทานง่าย อิ่มอร่อย
ร้านบังเดช ข้าวหมกไก่ ร้านอาหารมุสลิมเก่าแก่ย่านพระประแดง ที่สืบทอดสูตรข้าวหมกไก่แบบดั้งเดิมมาหลายสิบปี โดดเด่นด้วยเครื่องเทศที่เข้มข้น หอมถึงเครื่อง และน้ำซุปไก่รสจัดจ้านเป็นเอกลักษณ์
ร้านแม่ปราณี อาหารเหนือโดดเด่นด้วยสูตรเด็ดจากภาคเหนือมาปรุงแบบต้นตำรับ ทั้งน้ำเงี้ยวและข้าวซอยที่รสชาติกลมกล่อมถึงเครื่อง เหมาะสำหรับคนที่หลงใหลเสน่ห์ของอาหารพื้นเมืองรสชาติจัดจ้าน
ร้านบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนไส้ทะลัก พลาดไม่ได้! กับขนมไทยสตรีทฟู้ดยอดฮิต ที่นำสูตรโบราณมาปรับให้มีเนื้อสัมผัสนุ่มหนึบยิ่งขึ้น พร้อมอัดแน่นด้วยมะพร้าวอ่อนน้ำหอมเต็มคำ ทุกชิ้นหอมหวานกำลังดี
ร้านสมชาย ชาใต้ เติมความสดชื่นระหว่างเดินงานด้วยชาไทยสูตรปักษ์ใต้แท้ๆ ที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติเข้มข้น หอมใบชา และไม่หวานจนเกินไป ช่วยเติมความสดชื่น และเข้ากันได้ดีกับหลากหลายเมนูของอร่อยภายในงาน
ร้านขนมไทยบ้านคุณยายผ่องศรี ขนมไทยสูตรดั้งเดิมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความตั้งใจ ทุกชิ้นทำจากมะพร้าวขูดขาวสดที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขูดใหม่ทุกวัน จึงได้ขนมที่หอม มัน และคงรสชาติแบบไทยแท้อย่างน่าประทับใจ
ร้านปิ่นมณี ปลาส้มไร้ก้าง ของดีจากชุมชนที่เริ่มต้นจากการเป็นสินค้า OTOP และนำภูมิปัญญาการถนอมอาหารอย่าง “ปลาส้ม” มาพัฒนาให้ทานง่ายยิ่งขึ้นในรูปแบบ “ไร้ก้าง” เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่
ร้านยำวุ้นเส้นโบราณ อร่อยเกินต้านไปกับยำวุ้นเส้นสูตรดั้งเดิมที่รวมความอร่อยไว้ครบทั้งหมูสับ ถั่วทอด พริกแห้ง พริกสด และกระเทียมเจียว ปรุงรสออกมาได้อย่างกลมกล่อม เปรี้ยว เค็ม หวาน ครบรสในคำเดียว
ร้านซ้อสุ เต้าหูดำโพธาราม ของฝากขึ้นชื่อเก่าแก่กว่า 57 ปี จากตลาดโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่มีจุดเด่นในการนำเต้าหู้ถั่วเหลือง 100% ไปต้มเคี่ยวในน้ำพะโล้สมุนไพรสูตรเฉพาะนานถึง 3 วัน 3 คืน จนน้ำพะโล้ซึมเข้าเนื้อเปลี่ยนเป็นสีดำสนิท มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติเค็มนำหวานตาม เนื้อนุ่ม ทานง่าย และเก็บได้นาน
ร่วมเติมเต็มความสุขและความอร่อยต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทยไปกับงาน “เมกาบางนา มหาสงกรานต์” วันที่ 3 - 15 เมษายน 2569 ณ ชั้น 1 โซนธนาคาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา ที่พร้อมชวนทุกคนมาเพลิดเพลินกับหลากหลายเมนูเด็ดจากร้านดังและร้านอร่อยจากทั่วไทย ท่ามกลางบรรยากาศตลาดแบบไทยที่เปี่ยมด้วยสีสันและเสน่ห์ของเทศกาลสงกรานต์