สัมผัสรสชาติความอร่อยที่คุ้นเคย ในแคมเปญ “MEGA TASTE OF HOMETOWN”

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุกวันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ชวนทุกคนมาสัมผัสความอร่อยที่คุ้นเคยกับแคมเปญ “MEGA TASTE OF HOMETOWN” ที่รวบรวมเมนูขนมและเครื่องดื่มจาก 12 ร้านดังมาให้ได้อิ่มอร่อยกับรสชาติสไตล์ไทยๆที่ทุกคนชื่นชอบ โดยคัดสรรร้านยอดนิยม ได้แก่ CHONGDEE TEAHOUSE, FUKU MATCHA, GATEAUX HOUSE, GUSS DAMN GOOD, HAAB, KAEW BOUTIQUE, MOLTO, SOURI, SWENSEN’S, YENLY YOURS, ท่านพ่อซาลาเปา และ น้ำเต้าหู้ปูปลา ให้สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด แลกรับฟรี! เพียงใช้คะแนนตามที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2569 ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา
ชวนอร่อยไปกับเมนูขนมและเครื่องดื่มสไตล์ไทยจาก 12 ร้านดัง ที่คัดสรรมาเพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ของรสชาติของดีของเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นเมนูหวานละมุน เครื่องดื่มหอมสดชื่น หรือของว่างที่กินเมื่อไรก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นใจเหมือนอยู่บ้าน โดยสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด แลกรับฟรี! เพียงใช้คะแนนตามที่กำหนด ได้แก่
CHONGDEE TEAHOUSE เติมความสดชื่นแบบไทยด้วย THAI ICED TEA ชาใต้เข้มๆ หอมละมุน ดื่มง่ายทานคู่กับขนมร้อนๆ ให้ความรู้สึกกลมกล่อมชวนเพลิดเพลินในทุกครั้ง มูลค่า 95 บาท ใช้เพียง 30 คะแนน แลกรับฟรี!
FUKU MATCHA ชวนลิ้มลองความหอมละมุนของ ชานมเผือกโมจิ ที่ผสานรสหวานนุ่มของเผือกเข้ากับเนื้อโมจิหนึบหนับได้อย่างลงตัว มูลค่า 105 บาท ใช้เพียง 35 คะแนน แลกรับฟรี!
GATEAUX HOUSE ส่งต่อความอร่อยชวนอบอุ่นด้วย ปังมะพร้าวสด ขนมปังเนื้อนุ่มหอมกลิ่นมะพร้าว ให้รสสัมผัสละมุน กินง่าย และชวนให้นึกถึงรสชาติขนมโปรดในวันสบาย ๆ มูลค่า 51 บาท ใช้เพียง 15 คะแนน แลกรับฟรี!
GUSS DAMN GOOD ชวนอร่อยไปกับ GUSS DAMN FOOD ไอศกรีมรสชาติคอลแลปพิเศษจาก 5 แบรนด์อาหารไทย ที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของรสชาติอาหารไทยยอดนิยมออกมาในรูปแบบไอศกรีมได้อย่างน่าสนุกและน่าลิ้มลอง มูลค่า 129 บาท ใช้เพียง 40 คะแนน แลกรับฟรี!
HAAB ชวนสัมผัสเสน่ห์ของขนมสไตล์ภาคใต้กับ ขนมไข่สงขลา ไซส์ S (10 ชิ้น) ที่โดดเด่นด้วยความหอม นุ่ม และรสชาติละมุน กินเพลินได้ทุกเวลา มูลค่า 90 บาท ใช้เพียง 30 คะแนน แลกรับฟรี!
KAEW BOUTIQUE เติมความอร่อยสไตล์ไทยด้วย ทองม้วนสดกรอบไส้สังขยาชาไทย เมนูที่ผสานความกรอบเพลินเข้ากับรสหอมหวานของสังขยาชาไทยได้อย่างกลมกล่อม ชวนอร่อยได้แบบไม่รู้เบื่อ มูลค่า 95 บาท ใช้เพียง 30 คะแนน แลกรับฟรี!
MOLTO ส่งต่อความสดชื่นแบบมีเอกลักษณ์ด้วย ไอศกรีมมะม่วงเบา บ๊วย วาราบิ โมจิ ที่ผสานรสหวานอมเปรี้ยวของมะม่วงเบาและบ๊วยเข้ากับสัมผัสนุ่มหนึบของวาราบิโมจิได้อย่างลงตัว มูลค่า 105 บาท ใช้เพียง 35 คะแนน แลกรับฟรี!
SOURI ชวนเปิดประสบการณ์ความอร่อยกับ TOM YUM KUNG FATCARON เมนูขนมที่ได้แรงบันดาลใจจากรสชาติต้มยำกุ้ง เมนูไทยยอดนิยมที่หลายคนหลงรัก ให้รสชาติแปลกใหม่น่าลอง มูลค่า 90 บาท ใช้เพียง 30 คะแนน แลกรับฟรี!
SWENSEN’S เติมความสดชื่นรับซัมเมอร์ด้วย มะม่วงอกร่องทองซันเด ไซส์ S พร้อมข้าวเหนียวใบเตยสันป่าตอง เมนูของหวานที่รวมความหอมหวานของมะม่วงและเสน่ห์ของข้าวเหนียวมูนไว้ในถ้วยเดียว มูลค่า 99 บาท ใช้เพียง 30 คะแนน แลกรับฟรี!
YENLY YOURS ชวนคลายร้อนกับ ชาหอมมะม่วงปั่น ขนาด 16 oz เครื่องดื่มรสมะม่วงหอมหวาน สดชื่น ดื่มง่าย มอบความสดใสในทุกครั้งที่ลิ้มลอง มูลค่า 129 บาท ใช้เพียง 40 คะแนน แลกรับฟรี!
ท่านพ่อซาลาเปา ชวนอิ่มอร่อยกับ ซาลาเปาทอดไส้หมูแดงไข่เค็ม เมนูของว่างรสชาติเข้มข้น แป้งทอดหอมกรอบ สอดไส้แน่นเต็มคำ ให้ความอิ่มอร่อยแบบเมนูโปรดที่กินเมื่อไรก็ถูกใจ มูลค่า 45 บาท ใช้เพียง 15 คะแนน แลกรับฟรี!
น้ำเต้าหู้ปูปลา ส่งต่อความอร่อยละมุนด้วย ชุดขนมปังนึ่งสังขยาใบเตย ขนมปังเนื้อนุ่มเสิร์ฟคู่สังขยาใบเตยหอมหวาน เมนูเรียบง่ายที่ให้รสชาติละมุนและความสุขกันทั้งครอบครัว มูลค่า 75 บาท ใช้เพียง 25 คะแนน แลกรับฟรี!
เมกาบางนา ขอเชิญสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด มาร่วมอิ่มอร่อยไปกับเมนูโปรดสไตล์ไทยกับแคมเปญ “MEGA TASTE OF HOMETOWN” เพียงใช้คะแนนตามที่กำหนดเพื่อแลกรับฟรี! ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2569 ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา