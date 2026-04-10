ส่อง “ร่างทอง” เซเลบคนดัง!? ฝีมือปั้นเทรนเนอร์ชาวไทย

ถึงยุคที่การออกกำลังกายมาแรง ไม่ว่าจะเป็นกระแส HYROX ที่โหมกระหน่ำไปทุกวงการ หรือจะไวรัลแอโรบิกแดนซ์ที่สวนลุมพินี ซึ่งกำลังเป็นกระแสของคนกรุงเทพฯ และเซเลบสายฟิตทั้งหลาย ต่างก็ออกมาโชว์ไลฟ์สไตล์การดูแลตัวเองในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฟิตเนส กีฬาอินดอร์และเอาต์ดอร์ ในแต่ละสไตล์ ทั้ง วิ่ง เทนนิส เวทเทรนนิ่ง โยคะ และพิลาทิส ฯลฯ ที่มาของสุขภาพที่แข็งแรง และหุ่นเป๊ะๆ ที่ไม่ได้มากันอย่างง่ายๆ แต่มีเหล่าผู้ช่วยเป็นเทรนเนอร์ หรือ โค้ชคนเก่ง รวมไปถึงอุปกรณ์และสถานที่ออกกำลังกายสุดโปรด ร่วมด้วยช่วยสร้าง “ร่างทอง” ของแต่ละคน
เริ่มจากนักปั้นร่างทอง ผู้อยู่เบื้องหลังซิกแพ็กหุ่นเลิศๆ ของเหล่าเซเลบและดาราทั้งหลาย “โค้ชเบส-นิธิพันธ์ รุ่งเรืองพันธ์” อินฟูลฯ ด้านการออกกำลังกายคนดัง แชร์คอนเทนต์ดีๆ คำคมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสุขภาพมากมาย และเป็นเจ้าของ Bestfitt Fitness ฟิตเนสครบวงจร ที่มีบริการเทรนส่วนบุคคล สามารถจัดโปรแกรมได้ตามความต้องการของแต่ละคน ไม่ว่าจะลดความอ้วน หรืออยากได้หุ่นซิกแพ็ก เขาปั้นให้ได้หมด ลูกค้าคนดังก็มี เต้-ภูริต ภิรมย์ภักดี, ศิธา ทิวารี, วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รวมถึงดาราอีกมากมาย
ด้านสาวๆ ที่ชื่นชอบกับการออกกำลังกายในร่ม ไม่ต้องไปตากแดดร้อนเหนียวตัว แต่ก็ได้เหงื่อและสร้างกล้ามเนื้อได้เหมือนกัน อย่าง พิลาทิส ต้องยกให้กับ “ครูฝ้าย” ที่ The SPACE BKK สตูดิโอออกกำลังกายย่านทองหล่อ ซึ่งเป็นคนช่วยเทรนด์การฝึกพิลาทิสให้กับคนดังมาแล้วมากมาย ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ไม่ว่าจะเป็น จ๋า-ธนนนท์ นิรามิษ ภริยานายกฯ หนู อนุทิน, กวาง-กุญช์ณิชา พรประภา พึ่งบุญพระ, หนูนา-หนึ่งธิดา โสภณ, แก้ม-วิชญาณี เปียกลิ่น และคนอื่นๆ อีก
ส่วน “ตั๊น-จิตภัสร์ กฤดากร” เซเลบสาวเก่งที่ฟิตแอนด์เฟิร์มสุดๆ เธอออกกำลังกายหลายอย่าง เพราะด้วยภารกิจหน้าที่ และชื่นชอบส่วนตัว สารพัดกิจกรรมที่เธอทำ ล้วนต้องใช้สภาพร่างกายที่แข็งแรง อย่าง การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยกระโดดร่ม แบบ Indoor Skydiving Freestyles ที่ต้องใช้พลังกายแบบสุดๆ ล่าสุด กำลังอินกับการเล่นกีฬาเทนนิส โดยจะลงเล่นบ่อยๆ ที่ Ace of Clubs คอร์ทเทนนิสสุดเก๋ย่านคลองเตย ซึ่งมีนักเทนนิสฝีมือระดับโลก อย่าง บอล-ภราดร ศรีชาพันธุ์ เป็นโค้ชฝึกฝนให้
อีกหนึ่งสาวที่กำลังอินกับเทนนิสเช่นกัน “ปอนด์-หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา” ซึ่งควงคู่สามีลงคอร์ทตีเทนนิสเป็นกิจกรรมยามว่างแสนสนุก แถมยังได้สุขภาพดีตามมา ถ้าใครอยากตีเทนนิสแล้วไม่รู้จะไปตีที่ไหนดี แนะนำให้ติดตาม IG ของเธอ เพราะตระเวนไปตีมาแล้วแทบทุกคอร์ท ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด โรงแรมต่างๆ ไปจนถึงต่างประเทศ ถูกใจที่ไหนก็ตามรอยไปได้เลย
