เจ้าหญิงเลโอนอร์ฝึกทหารใกล้จบ เตรียมศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

หลังจากใช้เวลาฝึกโปรแกรมทหารมานานเกือบ 3 ปี ตอนนี้ “เจ้าหญิงเลโอนอร์” มกุฎราชกุมารีแห่งสเปน อยู่ในช่วงการฝึกฐานสุดท้าย ที่ สถาบันทหารอากาศ ซานฮาเวียร์ และจะจบหลักสูตรช่วงกลางปีนี้ จากนี้จึงเป็นช่วงตัดสินใจในก้าวต่อไปของชีวิต นั่นคือการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
ข่าววงในแจ้งว่า ขณะที่เจ้าหญิงเลโอนอร์เสด็จกลับมาในช่วงเทศกาลอีสเตอร์กับครอบครัวที่กรุงมาดริด ไม่ใช่แค่พักผ่อนวันหยุด แต่ทรงมาปรึกษากับพระราชบิดา กษัตริย์เฟลิเป และพระราชินีเลติเซีย ถึงแผนการเรียนในชีวิตขั้นต่อไป ซึ่งจะต้องกลับมาศึกษามหาวิทยาลัยที่สเปน
แต่การเข้ามหาวิทยาลัยของพระองค์ จะแตกต่างจากการตัดสินใจเข้าเรียนของน้องสาว-เจ้าหญิงโซเฟีย ที่เข้าเรียนหลักสูตรระหว่างประเทศ ซึ่งต้องโยกย้ายไปเรียนใน 3 หัวเมืองใหญ่ของยุโรป ทั้ง ลิสบอน ปารีส และเบอร์ลิน ด้วยเพราะเจ้าหญิงเลโอนอร์ต้องคำนึงถึงภาระหน้าที่ในการเป็นมกุฎราชกุมารี ที่จะต้องนั่งบัลลังก์ในอนาคต การเลือกมหาวิทยาลัยและคณะที่เรียน จึงเป็นการตัดสินใจที่สำคัญระดับประเทศ
ตัวเลือกหลักน่าจะหนีไม่พ้น Autonomous University (UAM) มหาวิทยาลัยที่พระบิดาเป็นศิษย์เก่า และเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศ อยู่ไม่ไกลจากพระราชวังซาร์ซัวลา ที่ประทับของราชวงศ์ หรือ Carlos III University มหาวิทยาลัยคาร์ลอสที่ 3 ที่เป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยและโดดเด่นในระดับนานาชาติ รวมไปถึง Complutense University มหาวิทยาลัยที่พระมารดาสำเร็จการศึกษา และน่าจะทรงศึกษาวิชา อย่าง รัฐศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นพื้นฐานของเหล่าเชื้อพระวงศ์ รวมถึงวิชาที่ช่วยนำมาปกครองประเทศในฐานะสตรีในศตวรรษที่ 21 อย่าง เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์การเมือง รวมไปถึงองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ