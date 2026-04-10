รับปีใหม่ไทยกับ “สุขสยาม สนุกสนาน สงกรานต์ บ้านฉัน”

สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม จัดงาน “สุขสยาม สนุกสนาน สงกรานต์ บ้านฉัน” ภายใต้แนวคิด “มหาศรัทธาแห่งแม่น้ำมูล สู่ปฐพีบุญลุ่มน้ำเจ้าพระยา” เชื่อมโยงสายธารแห่งศรัทธาจากลุ่มน้ำแม่มูลจังหวัด อุบลราชธานี สู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา วันนี้-15 เม.ย. 69 โดยมี โชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานเปิดงาน และมี วรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย รองกก.ผจก.โครงการสุขสยาม พร้อมด้วยพันธมิตรให้การต้อนรับ กราบสักการะและสรงน้ำ หลวงพ่อเงิน อายุกว่า 700 ปี จากวัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) จ.อุบลราชธานี รวมถึงสรงน้ำขอพร พระอุปคุต และพระประจำวันเกิด
พร้อมร่วมกับ Water Festival 2026 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย ชุมชนท่าวัด, กรมเจ้าท่า, และหน่วยงานเอกชน ร่วมเปิดงานพร้อมร่วมขบวนแห่พระทางน้ำ “เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ปีที่ 11” ประสานชุมชนล่องเรือไปยังท่าวัด 5 พระอารามหลวง เพื่ออัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานยังพระอารามหลวงให้ประชาชนสรงน้ำวันสงกรานต์ 13 เม.ย. 69 เวลา 12.00-14.00 น.
เพลิดเพลินการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค วันนี้-15 เม.ย. 69 เวลา 15.00 น. การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย (ศรศิลป์ ), การแสดงหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์), การแสดงโขน รามเกียรติ์ ตอน "จองถนน จับสุพรรณมัจฉา พระรามปราบมาร”, การแสดงประชันเปิงมางคอกสำแดงสด ส่วนวันที่ 13 เม.ย. 69 เวลา 19.00 น. ชมการแสดงดนตรีโปงลางย้อนยุค
ไฮไลต์สุดพิเศษ 13-14 เม.ย. 69 เวลา 17.00 น. ชมขบวนแห่นางสงกรานต์ “ ศุภนิมิต ศรีธารา” ฟ้อนหางนกยูง, ขบวนนางสงกรานต์ทั้ง 7, ขบวนเทวดา, ขบวนผีตาโขน และขบวนมโหรีเครื่องดนตรีกลิ่นอายอีสาน