3 พันธมิตรย่านสยามเนรมิตสงกรานต์ระดับโลก

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์, สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) และบมจ.เอ็ม บี เค ร่วมประกาศ “Big Move” เนรมิตย่านสยามจัดมหกรรม “มหาสงกรานต์ย่านสยาม 2569 ” 10-15 เม.ย. 69 สนับสนุนโดย สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มุ่งยกระดับ “ย่านสยาม” สู่ Global Songkran Landmarkพร้อมนำเสนอ Curated Experiences ของแต่ละพื้นที่ดังนี้ สยามพารากอน จัดงาน “SIAM PARAGON SUMMERBEATS MUSIC FEST 2026” 10-15 เม.ย. 69 มิวสิคเฟสติวัลจากทัพศิลปินกว่า 150 ชีวิต แสง สี เสียงจัดเต็ม และงานคราฟต์ไทยล้ำสมัย สู่งาน “NEXTOPIA: Culture of Tomorrow” ที่ชั้น 5 NEXTOPIA ชูไฮไลต์เจดีย์คริสตัลจากพลาสติกรีไซเคิล
สยามเซ็นเตอร์ ฉลอง 40 ปี Jolly Bears จัดงาน “SIAM CENTER x Jolly Bears: THE SUMMER CARNIVAL” กับอาร์ตอินสตอลเลชั่น “Jolly Bears on the Beach” และ “Summer Playground & Splash Pool” พร้อมมุมถ่ายรูปสุดปัง วันนี้-4 พ.ค. 69
สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม จัดแคมเปญ “The Summer Exploratorium” สนุกกับสงกรานต์อย่างมีสไตล์ วันนี้-31 พ.ค. 69
ส่วนพื้นที่ สยามสแควร์-บรรทัดทอง-สามย่าน ถูกเนรมิตให้เป็น “สงกรานต์สแควร์สุดยิ่งใหญ่” ผ่าน 3 โซนคือ สยามสแควร์วอล์คกิ้งสตรีท และสยามสแควร์วัน จัดงาน “สงกรานต์สยาม 69” คอนเซ็ปต์ “Waterland สวนน้ำกลางสยาม” ชวนห่มสไบ สรงน้ำพระ สนุกกับเครื่องเล่นน้ำตลอดเส้น Walking Street และคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง การแสดงจากนิสิตจุฬาฯ 12-15 เม.ย. 69
ต่อด้วย บรรทัดทอง “Water Street” กับกิจกรรม Random Dance, อุโมงค์น้ำ, ด่านผจญภัย และ Water Tower 12-14 เม.ย. 69ส่วนลานหน้าจามจุรีสแควร์ พบกับ “Chamchuri Beach Club” บีชคลับ ดนตรีสด บูธอาหาร และเวิร์กชอป 11-16 เม.ย. 69
ฝั่ง MBK Center จัดงาน " MBK Songkran Thai Cultural Celebration 2026" 11-15 เม.ย. 69 ณ ลาน SkyWalk เวลา 16.00 น. และ 18.00 น. ชม "โขน" ชุด “ศึกวานร รบ อสุรา”, ศิลปะป้องกันตัว มวยไทย พร้อมโปรโมชันคลายร้อน วันนี้-26 เม.ย. 69