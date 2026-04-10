ปฏิบัติการยกกระชับกล้ามเนื้อชั้นลึก พร้อมผสาน เวชสำอางฝรั่งเศส - เยอรมนี

ฟิลิป เวน – ปัญหาผิวอ่อนล้า ร่วงโรยจากมลภาวะ และภาวะฮอร์โมนไม่สมดุล ส่งสัญญาณสะท้อนในรูปแบบความหย่อนคล้อย ริ้วรอยแก่ก่อนวัย พร้อมปัญหาเม็ดสี
MEDI LIFT โปรแกรมที่ถูกออกแบบ และพัฒนาเพื่อฟื้นฟูผิวหน้าในทุกมิติ ในการรีเซ็ตทั้งใบหน้า ด้วยเทคนิคการนวดแบบเฉพาะที่ฟิลิป เวน เพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณจุดเกาะต้น ของกรอบตา พวงแก้ม และกรอบหน้า เพื่อคืนความกระชับ และความอ่อนเยาว์ให้กับโครงสร้างผิวอย่างเป็นธรรมชาติ
อีกทั้งร่วมกับการใช้ความล้ำหน้าของ Medi Skincare ลิขสิทธิ์เฉพาะที่ Phillip Wain แบรนด์ CUTHYS จากประเทศฝรั่งเศส ที่คิดค้นโดยแพทย์ผิวหนัง และ แบรนด์ QMS จากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณประเทศเยอรมนี ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องการฟื้นฟูผิวระดับเวชสำอาง
Key Ingredient คือ HEXA PEPTIDE จากพืช ที่เน้นการทำงานเสมือน Botox ในการช่วยชะลอการหดตัวของกล้ามเนื้อบนใบหน้า ทำให้ริ้วรอยดูจางลงอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อม Nano Growth Factor จากยีสต์ธรรมชาติ ที่ช่วยฟื้นฟูผิวอย่างล้ำลึก มอบความชุ่มชื้นยาวนานตลอด 24 ชั่วโมง
และเพื่อให้มั่นใจว่าผิวหน้าที่ได้รับการฟื้นฟู และยกกระชับแล้ว จะกลับมาแน่นตึง แล้วจะได้รับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง MEDI LIFT มีการกระตุ้นด้วย Microcurrent EMS ที่ เข้ากระตุ้นกล้ามเนื้อมัดเล็ก และการสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการผสมผสานของ Medi Skincare ระดับยุโรป ,เทคโนโลยี Microcurrent และเทคนิคการนวดเฉพาะทาง MEDI LIFT จึงไม่ใช่เพียงทรีตเม้นต์ดูแลหน้า แต่เป็นการฟื้นฟูโครงสร้างผิวอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ผิวกลับมาดูอ่อนเยาว์ กระชับ และเปล่งประกายจากภายใน
