สวยสะกดใจ! รวมคนดังที่เคยแปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์

กลายเป็นสิ่งที่รอคอยกันทุกปี กับความงดงามของนางสงกรานต์ เมื่อเหล่าคนดังจะปรากฏตัวในลุคอันวิจิตรงดงาม ถ่ายทอดภาพของนางสงกรานต์ยุคใหม่ที่เปล่งประกายด้วยความสง่างาม ควบคู่ไปกับพลัง ความมั่นใจ และอัตลักษณ์ของความเป็นไทย เรียกว่าสวยฉ่ำรับเทศกาลสงกรานต์กันไปเลย! แต่ก่อนจะพบกับความงดงามของปีนี้ ขอรวมรวมคนดังที่เคยแปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์สวยสะกดใจในเทศกาลวันสงกรานต์ปีก่อนๆ ให้ชมกันเพลินๆ ตา
โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี : เผยความวิจิตรของชุดไทยจักรพรรดิ ออกแบบโดย ดร. สรรค์ สุดเกตุ แห่ง Vanus Couture ตัวชุดรังสรรค์จาก “ผ้าไหมยกใหญ่ลำพูน” มรดกหัตถศิลป์ชั้นสูงของไทย ผสานสไบผ้าไหมปักลวดลายละเอียดด้วยเทคนิคขั้นสูง เสริมมิติด้วยสไบอัดกลีบในเฉดเดียวกับมงกุฎ และที่ขาดไม่ได้ “มงกุฎ Miss World สีฟ้า” (The Bule Crown) โมเมนต์ประวัติศาสตร์ที่แฟนนางงามทั้งประเทศรอคอย
อิงฟ้า วราหะ และ ชาล็อต ออสติน : ในลุคของนางทุงสะเทวี ชุดเทพธิดาโบราณโดดเด่นด้วยกรอบถันสลักดุนทองคำ เกาะอกผ้าไหมสีทอง นุ่งผ้าจีบหน้านางสีแดงผ้ายกไหมทอง พร้อมสวมเกี้ยวมงคลและเครื่องประดับทองคำโบราณมูลค่ารวมกว่า 50 ล้านบาท
โบว์-เมลดา สุศรี : ในลุคนางสงกรานต์ สวมผ้านุ่งไหมยกทอง ผ้ายกเมืองนคร หายากทรงคุณค่า นุ่งจีบหน้านางชายสะบัดแบบโบราณ ห่มผ้าสไบสีทองปักประดับดิ้นทอง เลื่อม ลูกปัด คริสตัลสีแดง ออกแบบโดย บิ๊ก-พีรมณฑ์ ชมธวัช นักออกแบบเครื่องแต่งกายชั้นนำของไทย
เบลล่า ราณี : นางสงกรานต์มโหธรเทวี งดงามด้วยเครื่องแต่งกายสตรีโบราณ ออกแบบโดย พีรมณฑ์ ชมธวัช สวมใส่เครื่องประดับอัญมณีแท้ มหาสร้อยสังวาลย์ตาบทิศ ผลงานออกแบบของ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ ทั้งยังมีเครื่องประดับประกอบด้วย เกี้ยวยอด จอนหู รัดต้นแขน กรองคอ ประดับทองคำ ต่างหูทองคำ กำไลข้อมือทองคำ ซึ่งมีความวิจิตรงดงามดุจนางในวรรณคดีไทย
อแมนด้า-ชาลิสา ออบดัม : สลัดภาพสาวมั่น เป็นสาวสวยงามอย่างไทย แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์มโหธรเทวี ในงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ขบวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชมพู่ อารยา และน้องแอบิเกล : แม่ชมสวยสง่าในชุดไทยร่วมสมัยนุ่งผ้าจีบหน้านางด้วยผ้ายกทอง ช่วงบนเป็นชุดเกาะอกสีทองแต่งด้วยคริสตัล ประดับใบและดอกทับทิมทำจากดิ้นทองและดิ้นสี งานช่างฝีมือของ กลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณ จังหวัดระนอง สวมเครื่องประดับทองคำและทับทิมโบราณ มูลค่า 125 ล้านบาท ส่วนน้องเกลสวมชุดไทยร่วมสมัยสำหรับเด็ก เสื้อแขนกุดสีทอง จับดอกทับทิมตรงไหล่ ปักระบายคริสตัลประดับลูกไม้และดอกไม้บนชุด
ฟ่าน ปิงปิง : ซุปตาร์ชื่อดังจากเมืองจีน ก็เคยสวมชุดไทยศิวาลัยสีฟ้าอันวิจิตร ปักลวดลายดอกบัวหลวงด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้สีทองคำ มูลค่าสูงเฉียดหนึ่งล้านบาท ผลงานการออกแบบของ ดร. สรรค์ สุดเกตุ แห่งห้องเสื้อ วนัช กูตูร์
แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์มโหธรเทวีสวมพัสตราภรณ์ กรองปักลายราชสำนักอยุธยาโบราณ ผ้าสไบปักดิ้นเงินทองสองชาย นุ่งผ้ายกทองจีบชายสะบัด และเครื่องประดับทองคำแท้สมัยโบราณ ทั้งกระบังหน้า ทับทรวง ต่างหู ธำมรงค์ กำไล รัดแขน สังวาลย์ ปั้นเหน่งและสายเข็มขัดทางมะพร้าว รวมถึงข้อเท้า
ฟรีน & เบ็คกี้ : นางสงกรานต์ Gen Z คู่ฮอต ที่แม้จะนุ่งชุดไทยที่วิจิตรงดงามแล้ว แต่ก็ยังมีความสนุกสนาน สดใสสมวัย
ลีน่า & หมิว : ในชุดไทยโบราณ ห่มผ้าแถบแบบเกาะอกด้วยผ้าเปลือกไหมสอดดิ้นทอง นุ่งผ้าจีบหน้านาง ผ้าไหมยกดอกลำพูน เฉิดฉายด้วยสไบผ้าไหมปักเลื่อมและปีกแมลงทับลายดอกไม้ร่วงแบบโบราณ รัดเกล้ายอดเครื่องประดับทองสุโขทัยจากบ้านทองสมสมัย ซึ่งเป็นทองคำบริสุทธิ์ 99.99%
พลอย เฌอมาลย์ : มาในลุคนางสงกรานต์มโหธรเทวี ที่เคยแต่งไว้ตั้งแต่งานเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ. 2567
ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช : อินเทรนด์กับทุกเทศกาล งานสงกรานต์ปีที่แล้วก็ไม่พลาดที่จะแปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์มโหธรเทวี ใส่ชุดไทยสีทองเหลืองอร่าม มือขวาถือจักร มือซ้ายถือตรีศูล