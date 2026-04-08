สมาชิกราชวงศ์อังกฤษรวมพล ฉลองอีสเตอร์เกือบพร้อมหน้า

สมกับเป็นวันแห่งเทศกาลสำคัญของเหล่าคริสตศาสนิกชน สำหรับ เทศกาลอีสเตอร์ (Easter) วันสำคัญชาวคริสต์ เฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์หลังจากถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์ไป 3 วัน และสื่อถึงชีวิตใหม่ การเริ่มต้นอะไรดีๆ ซึ่งเหล่าสมาชิกในครอบครัวจะมาสังสรรค์พร้อมหน้ากัน ร่วมทำกิจกรรมสนุกๆ โดยเฉพาะ เด็กๆ ที่มีการตามล่าหาไข่อีสเตอร์ และได้รับช็อกโกแลตแสนอร่อย ซึ่งปีนี้วันอีสเตอร์ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา และเหล่าเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์อังกฤษ ก็ไม่พลาดที่จะร่วมฉลองเทศกาลสำคัญนี้กันแบบเกือบพร้อมหน้า
นับเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญ เพราะเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี ที่ “เคท มิลเดิลตัน” เจ้าหญิงแห่งเวลส์ได้กลับมาร่วมงาน พร้อมเหล่าสมาชิกราชวงศ์อังกฤษหลายสิบชีวิต ที่โบสถ์เซนต์จอร์จ ขาดเพียงครอบครัว “แอนดรูว์ เมานต์แบตเทน วินด์เซอร์” อดีตดยุกแห่งยอร์กที่โดนถอดยศ กับ โซฟี ดัชเชสแห่งเอดินบะระ ผู้มีอาการไม่ค่อยสบายและลูกสาว-เลดี้หลุยส์ ที่ติดเรื่องเรียนที่มหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูว์
นำทัพโดย สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 และพระราชินีคามิลล่า ครอบครัวเจ้าชายแห่งเวลส์ครบทั้ง 5 พระองค์ ครอบครัวดยุกแห่งเอดินบะระ ส่วนครอบครัวเจ้าหญิงแอนน์ ก็พากันมาครบทั้ง 3 เจนเนอเรชั่น ทั้งพระสวามี-เซอร์ทิม ลอเรนส์ บุตรชาย-ปีเตอร์ ฟิลลิป ที่มากับลูกสาว-ซาวานน่า และอิสล่า พร้อมแฮร์เรียต คู่หมั้น รวมไปถึงเหล่าหลานๆ และเชื้อพระวงศ์ชั้นห่างๆ ที่ต่างก็มาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง
งานนี้ไฮไลต์สำคัญคือ บรรดาเจ้าหญิง เจ้าชาย เจ้านาย พระองค์เล็กๆ เหล่าหลานที่เป็นดังความสดใสและสนุกสนานกับเทศกาลสำคัญนี้ กับอีก 2 ดาวเด่นวัยทีนคือ เจมส์ เอิร์ลแห่งเวสเซ็ก วัย 18 ปี ที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงในบรรดาชนชาวอังกฤษ ด้วยรูปร่างหน้าตาราวกับถอดพระบิดา-เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด ดยุกแห่งเอดินบะระมาแบบเป๊ะๆ และมีเสน่ห์สุขุมนุ่มลึกแบบสุภาพบุรุษอังกฤษอย่างแท้จริง กับ จอร์จีน่า ลูกเลี้ยงวัย 15 ปี ของปีเตอร์ ฟิลลิป โดยเธอเป็นลูกติดของแฮร์เรียต คู่หมั้นของเขาที่เพิ่งประกาศพิธีแต่งงานไป ซึ่งผู้คนได้จับตามองการเปิดตัวมาร่วมพิธีกรรมของราชวงศ์อย่างเป็นทางการนี้ และได้เห็นภาพความใกล้ชิดกับลูกสาวของปีเตอร์อีก 2 คน ที่จับกลุ่มอยู่ด้วยกันและสนทนากันอย่างสนิทสนม