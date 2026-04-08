“เจนเทิล วูเมน” เล่นใหญ่! โชว์มิติแห่งเสน่ห์แบรนด์ไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ชมพู่ อารยา
GENTLEWOMAN เปิดปีอย่างคึกคักกับอีเวนต์ใหญ่ของปี “GENTLEWOMAN WOMEN : HER THAI STORY” ถ่ายทอดเรื่องราวและตัวตนของผู้หญิงผ่านมุมมองของ GENTLEWOMAN พร้อมสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองต้นกำเนิดของแบรนด์ โดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือ การเปิดตัว ชมพู่ อารยา แฟชั่นไอคอนแถวหน้าของเมืองไทย ที่มาร่วมเป็น Presenter ประจำปี 2026 ของ GENTLEWOMAN อย่างเป็นทางการ สะท้อนตัวตนของแบรนด์ในมิติที่หลากหลายและกลมกล่อมมากขึ้น พร้อมตอกย้ำจุดยืนในฐานะแบรนด์แฟชั่นที่เข้าใจทุกบทบาทของผู้หญิงอย่างแท้จริง

รยา วรรณภิญโญ
ภายในงานถูกออกแบบให้สะท้อนเสน่ห์ของประเทศไทยในมุมร่วมสมัย ตั้งแต่การแสดงสุดอลังการจากทีมเชียร์ลีดดิ้งทีมชาติไทย คู่กับไลฟ์ดีเจ ไปจนถึงการแสดงสดจาก ฮาย อาภาพร นักร้องลูกทุ่งระดับตำนาน ที่มาร่วมตีความความอ่อนโยนในแบบฉบับ GENTLEWOMAN ที่สดใหม่และทรงพลังกว่าเดิม โดยมีแขกคนสำคัญของไทยและต่างประเทศกว่า 300 ท่าน ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย อินโดนีเซีย ที่ทางแบรนด์เพิ่งขยายสาขาไป รวมถึงสิงคโปร์ จีน ฮ่องกง และฟิลิปปินส์ ร่วมงานอย่างคับคั่ง

แยม มทิรา

สาวิตรี โรจนพฤกษ์

เจนเย่-เมธิกา จีรนรภัทร

อรณิชา กรินชัย

ฮาย อาภาพร

เหล่าอินฟลูเอนเซอร์

ชมพู่ อารยา
รยา วรรณภิญโญ
แยม มทิรา
สาวิตรี โรจนพฤกษ์
เจนเย่-เมธิกา จีรนรภัทร
+3