“เจนเทิล วูเมน” เล่นใหญ่! โชว์มิติแห่งเสน่ห์แบรนด์ไทย

GENTLEWOMAN เปิดปีอย่างคึกคักกับอีเวนต์ใหญ่ของปี “GENTLEWOMAN WOMEN : HER THAI STORY” ถ่ายทอดเรื่องราวและตัวตนของผู้หญิงผ่านมุมมองของ GENTLEWOMAN พร้อมสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองต้นกำเนิดของแบรนด์ โดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือ การเปิดตัว ชมพู่ อารยา แฟชั่นไอคอนแถวหน้าของเมืองไทย ที่มาร่วมเป็น Presenter ประจำปี 2026 ของ GENTLEWOMAN อย่างเป็นทางการ สะท้อนตัวตนของแบรนด์ในมิติที่หลากหลายและกลมกล่อมมากขึ้น พร้อมตอกย้ำจุดยืนในฐานะแบรนด์แฟชั่นที่เข้าใจทุกบทบาทของผู้หญิงอย่างแท้จริง
ภายในงานถูกออกแบบให้สะท้อนเสน่ห์ของประเทศไทยในมุมร่วมสมัย ตั้งแต่การแสดงสุดอลังการจากทีมเชียร์ลีดดิ้งทีมชาติไทย คู่กับไลฟ์ดีเจ ไปจนถึงการแสดงสดจาก ฮาย อาภาพร นักร้องลูกทุ่งระดับตำนาน ที่มาร่วมตีความความอ่อนโยนในแบบฉบับ GENTLEWOMAN ที่สดใหม่และทรงพลังกว่าเดิม โดยมีแขกคนสำคัญของไทยและต่างประเทศกว่า 300 ท่าน ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย อินโดนีเซีย ที่ทางแบรนด์เพิ่งขยายสาขาไป รวมถึงสิงคโปร์ จีน ฮ่องกง และฟิลิปปินส์ ร่วมงานอย่างคับคั่ง