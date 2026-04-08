“ออม–กรณ์นภัส” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ โชว์สีผมแบบฉบับเจนฯ ใหม่

“โลแลน เนเจอร์ โค้ด” (LOLANE NATURE CODE) เปิดตัว “ออม–กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์” พรีเซนเตอร์คนแรกของผลิตภัณฑ์ “โบทานิค แฮร์ คัลเลอร์ เซรั่ม” พร้อมขับเคลื่อนแคมเปญภายใต้แนวคิด “GEN นี้ GEN ไหนก็ GEN ผมสวยได้ทุก GEN” เพื่อยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์ และเร่งการเติบโตในเซกเมนต์ Hair Color Serum ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้าง Brand Salience ของผลิตภัณฑ์กลุ่มเซรั่มเปลี่ยนสีผมและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเจนฯ ใหม่ โดยเฉพาะ กลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการแสดงตัวตนผ่านลุคและสไตล์ส่วนบุคคล ซึ่ง “ออม กรณ์นภัส” ได้ถูกวางเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีความมั่นใจ กล้าเปลี่ยนและมีความหลากหลายในตัวเอง สอดคล้องกับแนวคิดของแบรนด์ ที่ต้องการให้การเปลี่ยนสีผมเป็นเรื่องง่าย อ่อนโยน และเข้าถึงได้ในทุกเจนเนอเรชัน
เอกศาสตร์ สรรพช่าง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด บจก.เอส.ซี. เสรีชัยบิวตี้ เผยว่า “เทรนด์สีผมปีนี้ปรับเข้าสู่โทน “แฟชั่นชัดขึ้น” โดยเฉพาะ เฉดแดงและชมพูเป็นเฉดที่ได้รับความนิยมสูง ซึ่งสะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการแสดงออกถึงตัวตนมากขึ้น ขณะเดียวกัน โทนคลาสสิกอย่างสีน้ำตาล ยังคงรักษาฐานลูกค้าหลัก ส่งผลให้ตลาดมีลักษณะ “Dual Demand” ที่เติบโตทั้งในกลุ่มแฟชั่นและกลุ่มลุคสุภาพ
สำหรับ LOLANE NATURE CODE โบทานิค แฮร์ คัลเลอร์ เซรั่ม ผสานประสิทธิภาพที่เน้นทั้ง Performance และ Care ไปพร้อมกัน ช่วยให้สีผมชัดโดยไม่ทำลายเส้นผม ช่วยบำรุงให้ผมนุ่ม เงางาม และดูสุขภาพดีหลังการใช้