15 ศิลปินจาก 10 ประเทศทั่วโลก เปิดมิติใหม่แห่งศิลปะร่วมสมัย

Art Jewel พื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะของเอเชีย ณ ชั้น 5 สยามพารากอน ร่วมกับ Mighty One × All About Art Gallery ประเทศสิงคโปร์ จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “VISION” รวบรวมผลงานของ 15 ศิลปินร่วมสมัย จาก 10 ประเทศทั่วโลกไว้ด้วยกัน เพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรม มุมมอง และภาษาเชิงทัศนศิลป์ ผ่านผลงานหลากหลายรูปแบบ พร้อมเปิดบทสนทนาทางศิลปะอันไร้ขอบเขต ที่เชื้อเชิญให้ผู้รักงานศิลป์ ร่วมสำรวจมุมมองของศิลปินจากต่างวัฒนธรรม วันนี้-28 เม.ย. 69
รวบรวมผลงานของศิลปินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อาทิ ดูโอศิลปินระดับนานาชาติ พิชีอาโว จากสเปน ที่หลอมรวมความงามของศิลปะคลาสสิก เข้ากับพลังของสตรีทอาร์ตได้อย่างลงตัว, ดาเรีย โคโลโซวา ศิลปินหญิงจากรัสเซีย นำจิตรกรรมบนพื้นผิวทองแดง แรงบันดาลใจจากแสงเหนือ มาถ่ายทอดในรูปแบบของ VIP Pop Art ผสานกับความลุ่มลึกทางความหมาย และ เด็มสกี สายกราฟิตี้จากสเปน ถ่ายทอดผ่านโครงสร้างภาพเชิงทดลอง สู่ผลงานที่ท้าทายการรับรู้ของมนุษย์ ขณะที่ แวนซ์ ดีเอ็นเอ จากเซี่ยงไฮ้ สร้างเอกลักษณ์ผ่าน Transparent Style ที่รื้อสร้างภาพจำของวัฒนธรรมป๊อป ให้กลายเป็นมิติใหม่ทางสายตา และ เซลัม ลิม ศิลปินจากจีน ผู้มีลายเซ็นเป็นเอกลักษณ์ ในการสำรวจเส้นแบบระหว่าง ประเพณี และความร่วมสมัย ผ่านมุมมองงที่เปิดกว้าง
นอกจากนี้ ยังมีศิลปินที่น่าจับตามอง อย่าง เจฮาน ตัวแทนวัฒนธรรมขบถจากสิงคโปร์, ราฟาเอล สลิกส์ จากบราซิล ผู้เปลี่ยนอักษรเมืองสู่ภาษาทัศนศิลป์ระดับสูง, เซวา ศิลปินเกาหลีใต้ผู้ขยายขอบเขตของสเปรย์เพนต์สู่จักรวาลแห่งสีสัน ร่วมด้วยศิลปินนามธรรมร่วมสมัยชั้นครู อย่าง เควิน ดูยเยซ์ จากเบลเยี่ยม, โยมาร์ ออกุสโต ศิลปินบราซิล-อเมริกันผู้เชี่ยวชาญการออกแบบตัวอักษร, วินเซนต์ ลังการ์ด จากนอร์เวย์ ผู้ถ่ายทอดโลกไซเบอร์ ผ่านผืนผ้าใบ และ แกรี กาลยาโน จากสหรัฐอเมริกา ผู้ปลุกเร้าบรรยากาศ และอารมณ์อันยากจะนิยามผ่านรูปทรงและสีสันของศิลปะนามธรรม พร้อมกันนี้ยังนำเสนอผลงานของศิลปินไทยรุ่นใหม่ ที่ก้าวสู่ระดับสากล อย่าง ธัชชัย ช่างเสนาะ กับการตีความ สถาปัตยกรรม สู่รูปทรง นามธรรม, ไฟว์ ศิลปินแนว Retro-Futuristic ที่ดึงเสน่ห์ของรถยนต์คลาสสิกมา สร้างสรรค์ใหม่ และพงศธร ทิพาเสถียร ศิลปินจาก Mighty One Agency ผู้ถ่ายทอดความละเอียดอ่อนของหัวใจมนุษย์ผ่านตัวละคร “ละมุน (Lamoon)”