SPC รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เวทิต โชควัฒนา กก.ผอ.บมจ.สหพัฒนพิบูล หรือ SPC เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) ในโอกาสที่บริษัทสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ FTI อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย รวมถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
***
ธีรดา อำพันวงษ์ กก.ผจก. และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บมจ.โอซีซี ร่วมงาน EVEANDBOY T-BEAUTY FEST พร้อมให้สัมภาษณ์ในโอกาสที่แบรนด์ KMA Cosmetics ในเครือ โอซีซี กรุ๊ป ได้รับการรีวิวจาก KOL และ TikToker ชาวต่างชาติ และได้รับการคัดเลือกโดย EVEANDBOY ณ อีฟแอนด์บอย สาขาเซ็นเตอร์พอยท์ สยามสแควร์ (แฟล็กชิปสโตร์)
***
Central Park Offices นำโดย นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และกก.ผจญ.กลุ่มงานการเงินการบัญชี และกลุ่มธุรกิจโรงแรมและสำนักงาน บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ให้การต้อนรับ วิลเลียม เจมส์ เพมโบรก Chief Executive Officer บริษัท เอออน ประเทศไทย ในโอกาสลงนามเช่าพื้นที่สำนักงานภายในอาคาร Central Park Offices เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ในประเทศไทย โดยมีผู้บริหารระดับสูงจาก Central Park Offices และ โจนส์ แลง ลาซาลล์ ประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับ