อีฟแอนด์บอยปลุกพลังแบรนด์ไทย ยกระดับให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

เมื่อความงามไม่ใช่เพียงเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอก หากแต่คือภาพสะท้อนของตัวตน นวัตกรรม และรากเหง้าทางวัฒนธรรม ที่ถูกตีความใหม่ให้ร่วมสมัย ในยุคที่โลกเปิดกว้างและไร้พรมแดน อุตสาหกรรมความงามไทย หรือ "T-Beauty" Product of Thailand กำลังก้าวสู่ยุคทองอย่างเต็มภาคภูมิ “อีฟแอนด์บอย” (EVEANDBOY) บิวตี้สโตร์ของไทย จึงรังสรรค์แคมเปญระดับประเทศ จัดงาน EVEANDBOY T-BEAUTY FEST จุดหมายปลายทางด้านความงามของไทยสู่ระดับโลก ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘I Love T-Beauty’ เพื่อตอกย้ำแนวคิด "เครื่องสำอางแบรนด์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก" ณ EVEANDBOY The Underground Siam Square One ชั้น LG
ภายในงานพบกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “EVEANDBOY T-Beauty Siam Takeover” ด้วยการจัดดิสเพลย์นำเสนอ "ที บิวตี้ มัสต์บาย" (T-Beauty Must-Buy) จากแบรนด์ไทยชั้นนำกว่า 300 แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นแป้งฝุ่นตำนานจาก Srichand, กันแดดสุดฮอตจาก Baby Bright, MizuMi เครื่องสำอางสุดชิค จาก Cathy doll หรือสกินแคร์นวัตกรรมใหม่จาก Her Hyness, INGU และ Fleen Beauty แต่ละแบรนด์ล้วนถูกนำเสนออย่างเต็มภาคภูมิ
ปิดท้ายด้วย T-Beauty Power ภาพประวัติศาสตร์ของการผนึกกำลังเจ้าของแบรนด์ไทยมากกว่า 80 ชีวิต ที่มาร่วมแสดงพลัง ยกระดับแบรนด์ไทยสู่เวทีโลกอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน และพบกับความบันเทิงสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก โฟร์ท ณัฐวรรธน์ พร้อมมาสคอตลูกชายสุดน่ารัก ลูกคุณหนู และโชว์สุดพิเศษจากศิลปินวง ATLAS ที่มาสร้างสีสันให้เวทีนี้ตลบอบอวลไปด้วยความสุข