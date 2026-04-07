เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ สนับสนุนการจัดงาน Princess Honour Cup 2026

ชมรมยอร์คเชียร์เทอร์เรียประเทศไทย จัดงาน “Princess Honour Cup 2026” ครั้งที่ 5 งานแข่งขันสุนัขทุกสายพันธุ์ระดับนานาชาติ ตามมาตรฐานสากล ณ ชั้น 5 พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน โดยมี แอน ทองประสม มาพร้อมน้องหมาคู่ใจ “แอนดี้” ร่วมพูดคุยสร้างสีสันภายในงาน พร้อมกิจกรรมมากมาย อาทิ เสวนาเกี่ยวกับสุนัขทรงเลี้ยง บูธจำหน่ายสินค้าสัตว์เลี้ยง และบูธถ่ายภาพกับสัตว์เลี้ยง โดย ติ๋ม พันธ์สิริ ช่างภาพแฟชั่นแถวหน้าของเมืองไทย
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือ คอลเลกชันเสื้อจากดีไซเนอร์ชื่อดัง 6 แบรนด์ ซึ่งนำเสนอแนวคิดที่โดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยSIRIVANNAVARI นำเสนอผลงานจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นรูปสุนัขยอร์คเชียร์เทอร์เรีย สุนัขทรงเลี้ยงที่ทรงโปรด, ASAVA ถ่ายทอดเอกลักษณ์สุนัข 3 สายพันธุ์ (ยอร์คเชียร์เทอร์เรีย ดัชชุน และพุดเดิ้ล), ISSUE กับลวดลายคอนเซ็ปต์ MI6 พร้อมเทคนิคสกรีนพิเศษเสมือนงานปัก, JANESUDA ถ่ายทอดเสน่ห์สุนัข 5 สายพันธุ์ สื่อถึงความหลากหลายของบุคลิก, IRADA มาในคอนเซ็ปต์ “Cool Dog Cool Pawrents” สะท้อนความสัมพันธ์ของสุนัขกับเจ้าของ และ MILIN นำเสนอความสนุกสนานผ่านดีไซน์พุดเดิ้ลผสานลวดลายดัลเมเชียนอย่างสร้างสรรค์
ภายในงานยังมีเสื้อสำหรับน้องหมาที่ออกแบบโดยแบรนด์ T and T Bangkok ให้เลือกหลายสไตล์ ส่วนรายได้จากกิจกรรมถ่ายภาพกับสัตว์เลี้ยง และการจำหน่ายเสื้อ หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุน “กองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา” ภายใต้มูลนิธิโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด รวมถึงสัตว์ป่วยที่เจ้าของมีรายได้ไม่เพียงพอ