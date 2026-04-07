ราชวงศ์ยุโรปยังต้องรัดเข็มขัด!? เพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจและศรัทธา

มาตรการรัดเข็มขัดในระบอบกษัตริย์ โดยเฉพาะ ในรัฐสภาของยุโรปช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มักมีเป้าหมายไปที่การปรับปรุงให้ทันสมัย มีความโปร่งใส และการลดต้นทุนการเป็นตัวแทน เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากประชาชนสืบต่อไป นี่เป็นตัวอย่างมาตรการล่าสุดเมื่อปี 2024/2025 ที่แต่ละราชวงศ์ยังคงใช้กันถึงปัจจุบัน
:: สหราชอาณาจักร
รัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 เข้าสู่ยุคราชวงศ์ที่กระชับขึ้น พระองค์ทรงมุ่งเป้าไปที่การลดขนาดของราชวงศ์ให้เหลือเพียง “สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่” เพื่อลดค่าใช้จ่าย และทำให้โครงสร้างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการตัดงบประมาณ และเพิ่มความโปร่งใส อย่างเช่น รายรับและรายจ่ายของเงินอุดหนุนจากรัฐ จะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประจำทุกปี
:: สวีเดน
ราชวงศ์ที่ได้ชื่อว่าใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน ทรงลดขนาดราชวงศ์ โดยการถอดถอนพระราชอิสริยยศของพระราชโอรสและพระราชธิดา (ของเจ้าชายคาร์ล ฟิลิป และเจ้าหญิงมาเดลีน) และทรงถอดถอนพวกเขาออกจากราชวงศ์อย่างเป็นทางการ พวกเขาจะไม่ได้รับเงินพระราชทานอีกต่อไป และไม่จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการอีกต่อไป
:: เดนมาร์ก
มีการเพิกถอนพระยศเช่นเดียวกัน สมเด็จพระราชินีมาร์เกรเธที่ 2 (ก่อนทรงสละราชบัลลังก์) ทรงเพิกถอนพระยศเจ้าชาย/เจ้าหญิงของ “เจ้าชายโยอาคิม” พระโอรสองค์เล็ก เพื่อปรับปรุงสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่รัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริกที่ 10
:: สเปน
สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่ 6 ทรงให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและการลดเงินเดือนของสมาชิกราชวงศ์ ทรงรับสั่งให้มีการตรวจสอบบัญชีโดยหน่วยงานภายนอก และควบคุมการรับของขวัญอย่างเข้มงวด งบประมาณของราชวงศ์สเปนอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับราชวงศ์อื่นๆ ในยุโรป พระองค์ทรงระงับการจ่ายเงินเดือนของสมาชิกราชวงศ์หลายครั้ง และทรงตัดเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวของพระบิดา “อดีตกษัตริย์ฮวน การ์ลอสที่ 1” อย่างสิ้นเชิง
:: เนเธอร์แลนด์
สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม-อเล็กซานเดอร์ ทรงปรับเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายของราชวงศ์จะถูกนำมาหารือและปรับเปลี่ยนในเชิงการเมือง โดยเฉพาะ ค่าใช้จ่ายส่วนพระองค์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งมักถูกวิพากษ์วิจารณ์บ่อยครั้ง