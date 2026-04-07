ซัมเมอร์นี้เสื้อผ้าบีชแวร์ต้องเข้า!? เลือกบิกินีฝีมือเซเลบไทยใส่รับลมร้อน

ฤดูร้อนมาเยือนคราใด ทริปท่องเที่ยวทะเล มักอยู่ในแพลนคลายร้อนของหลายๆ คน ว่าแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าและพร็อพให้พร้อมไปนั่งเล่นเย็นใจริมชายหาด เดินย่ำทราย เตะคลื่นริมหาดแบบชิลๆ พร้อมดำผุดดำว่ายในทะเล บางคนก็ชอบเล่นกีฬาทางน้ำ บางกลุ่มก็จัดทริปล่องนั่งเรือยอชต์ท่องทะเล
สำหรับยุคนี้ การไปทะเลไม่เพียงแค่ใส่บิกินีไปเล่นน้ำ แต่เป็นการหาเสื้อผ้าที่ใช้โพสต์ท่าถ่ายรูปให้เข้ากับบรรยากาศซัมเมอร์ ที่มีท้องฟ้าสดใส ในแบบที่มีดีไซน์สวยเก๋ โดดเด่น ทำให้คอลเลกชันบีชสไตล์ถูกสร้างสรรค์มาเพื่อตอบโจทย์นี้กันมากมาย วันนี้ เซเลบออนไลน์จะพามาดูกันว่า หนุ่มสาวคนดังของสังคมไทยคนไหนกันบ้าง ที่หันมาทำธุรกิจชุดว่ายน้ำและเสื้อผ้าบีชแวร์สัญชาติไทย แถมยังโดนใจทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
เริ่มที่ ดีไซเนอร์สาวเก่ง “นัท-ณิชชา ธนาลงกรณ์” ภริยาของนักแสดงสุดหล่อ อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม ได้รังสรรค์เสื้อผ้าสไตล์บีชแวร์ที่มีเอกลักษณ์ แบรนด์ “My Only Sunshine” ซึ่งไม่เพียงใส่เดินเล่นแถวชายหาดหรือว่ายน้ำเท่านั้น แต่ด้วยดีไซน์สุดเก๋ยังสามารถเลือกนำไปสวมใส่ได้ในหลายโอกาส ทั้งไปเที่ยวต่างประเทศ ไปออกงานอีเวนต์ หรือใส่ไปเดินเล่นในสถานที่ต่างๆ ถูกใจเหล่าแฟชั่นนิสต้าถ้วนหน้า
ต่อด้วยเซเลบสาวร่างเล็กคุณแม่ลูกหนึ่ง “ปลาเข็ม-กรัชเพชร อิสสระ” ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ “Kemissara” ที่สร้างสรรค์เสื้อผ้าที่มีสไตล์เฉพาะตัว เคยออกแบบชุดว่ายน้ำและเสื้อผ้าสไตล์บีชแวร์ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น สีสันสดใส และแบบที่เรียบหรู แต่มีดีเทลสุดเก๋ ใส่ได้ในหลายโอกาสเช่นกัน สมกับดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 1 ปริญญาตรีจาก London College of Fashion ประเทศอังกฤษ
มาถึงนางแบบและนักสดงสาวมากความสามารถ “โยเกิร์ต-ณัฐฐชาช์ บุญประชม” เจ้าของแบรนด์ชุดว่ายน้ำและบีชแวร์ “Tantan BKK” ที่ศิลปินสุดฮอตระดับโลก อย่าง ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล” เคยหยิบบิกินีของแบรนด์นี้ไปใส่พักผ่อนในช่วงฤดูร้อน อย่างน่ารักสดใสมาแล้ว ด้วยสไตล์เก๋ๆ ทันสมัย แถมเซ็กซี่ สีสันสดใสของแบรนด์ ยังได้รับความนิยมจากคนดังมากมาย แถมยังมีชุดคลุมสไตล์บีชแวร์ให้เลือกใส่ได้อย่างสุดเซ็กซี่
ด้านเซเลบสาว “เม-พิชชา ธนาลงกรณ์” ทายาทธุรกิจชุดชั้นในของไทย “ซาบีน่า” (Sabina) ซึ่งนอกจากจะผลิตชุดชั้นในและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับชุดชั้นในแล้ว ยังผลิต ชุดว่ายน้ำ ชุดออกกำลังกาย ชุดชั้นในที่สวมใส่ด้านนอกได้ นอกจากนี้ ยังคอลแลบส์กับแบรนด์ชุดชั้นในยอดนิยม อย่าง “Aprilpoolday” ของ “มิญช์-ลีลานันทน์ รณเกียรติ และ อิสซี่-พลช ลิลิตธรรม” ที่มีสไตล์สนุก สีสันสดใส ดีเทลสุดเก๋ ถูกใจสาวๆ ที่ต้องการความโดดเด่นไม่เหมือนใคร เพราะบิกินีของ Aprilpoolday เป็นชุดว่ายน้ำที่ใส่ไปท่องเที่ยวได้ ในแบบหวานซ่อนเปรี้ยว
ส่วนเซเลบหนุ่มนักธุรกิจผู้ชื่นชอบการดำน้ำและปีนเขา “เป๋า-สรรพสิทธิ์ ฟุ้งเฟื่องเชวง” ผู้ก่อตั้งและเจ้าของแบรนด์กางเกงว่ายนํ้าชายระดับอินเตอร์ “ทีโม่ ทรังก์ส” (Timo Trunks) แบรนด์ไทยที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก มากว่าหลายสิบปี ด้วยดีไซน์อันทันสมัยจึงได้รับความนิยมอย่างมาก วางจำหน่ายทั้งในไทยและต่างประเทศ แถมเขายังเคยทำธุรกิจเพื่อสังคม ด้วยการให้น้องๆ จาก มูลนิธิ ณ กิตติคุณ องค์กรพัฒนาศักยภาพเพื่อบุคคลออทิสติก ออกแบบแล้วเขานำมาพรินต์บนกางเกงได้อย่างน่าสนใจ พร้อมนำรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือมูลนิธิอีกด้วย