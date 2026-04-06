เต–นิว & Polcasan เสิร์ฟประสบการณ์สุดประทับใจ มอบความบันเทิงเต็มอิ่ม

ครั้งแรกกับ American Eagle แบรนด์ยีนส์ไลฟ์สไตล์ ที่จับมือกับสองนักแสดงชื่อดังอย่าง เต ตะวัน วิหครัตน์ และ นิว ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ พร้อมด้วย Polcasan ยกขบวนมาทั้งครอบครัว ในงาน Special Event: American Eagle x TayNewPolcasan เพื่อมอบประสบการณ์สุดน่าประทับใจให้กับผู้โชคดีทั้ง 30 คนอย่างใกล้ชิด
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสะท้อนความตั้งใจของแบรนด์ในการสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับแฟชั่น และคอมมูนิตี้แฟนคลับเข้าด้วยกันอย่างมีเอกลักษณ์ โดยในครั้งนี้ ‘ครอบครัวหมีวาฬ’ มาในลุคเท่ที่แฝงไปด้วยความสดใส ถ่ายทอดสไตล์ที่สนุกและเข้าถึงง่าย ผ่านกางเกงยีนส์ทรงโคร่งคอลเลกชั่นใหม่ประจำปี 2026 ที่มาพร้อมหลากหลายซิลูเอต ไม่ว่าจะเป็น Baggy Flare, Barrel และ Baggy ทั้งขาสั้นและขายาว จับคู่กับเสื้อยืดโลโก้กราฟฟิคไอคอนิกของแบรนด์ สะท้อนตัวตนและความสดใสอย่างมั่นใจในแบบเดียวกับ ‘น้องซัง’ ได้อย่างลงตัว
ภายในงานอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความสนุกสนานจากครอบครัวหมีวาฬที่มาร่วมสร้างสีสันและมอบความบันเทิงให้กับแฟนๆ อย่างเต็มอิ่ม ผ่านโชว์สุดน่ารัก กิจกรรมถ่ายภาพร่วมกันอย่างใกล้ชิด พร้อมแจกตุ๊กตาและเซอร์วิสแฟนคลับแบบจัดเต็ม สร้างรอยยิ้มและความประทับใจตลอดทั้งงาน
เหล่าอุนย่า อุนยายสามารถตามลุคของปาป๊า พ่อพ่อ และซังซังได้แล้ววันนี้ ที่ร้าน American Eagle ทุกสาขา