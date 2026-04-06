ไอคอนสยาม เตรียมคว้า หลิง-ออม และ 4EVE สวมบทนางสงกรานต์ ปรากฏโฉมความงามในชุดไทยสุดวิจิตร

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เตรียมจัด Water Festival มหาสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ “ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026 : สาด สนุก สุข สิริมงคล สงกรานต์ไทย” ตอบโจทย์ทั้งเล่นน้ำสนุก และนำเสนอเสน่ห์ของประเพณีวัฒนธรรมไทยที่หาชมได้ยาก ยกระดับให้สงกรานต์ประเทศไทยเป็นเทศกาลระดับโลก (Global Festival) ชูไฮไลต์ส่งมอบประสบการณ์แบบ THAICONIC ที่ผสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยกับความบันเทิงแห่งยุค คว้า “หลิงออม” และ “4EVE” ไอคอนแห่งยุคปรากฏโฉมเป็นนางสงกรานต์ประจำปี 2569 นำขบวนแห่สงกรานต์สุดวิจิตรตระการตา นำความเป็นไทยปรากฏสู่สายตาผู้คนจากทั่วโลก
งานมหาสงกรานต์ไทยที่ไอคอนสยามครั้งนี้ ตอกย้ำคุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติที่จับต้องไม่ได้จากยูเนสโก และตอกย้ำภาพลักษณ์ของไอคอนสยาม ในฐานะ Global Experiential Destination จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ระดับโลก ที่มอบประสบการณ์การฉลองปีใหม่ไทยแบบครบทุกมิติ โดยงานจะจัดขึ้นวันที่ 10 – 15 เมษายน 2569 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม
THAICONIC HERITAGE สุขใจวิถีไทย ชมขบวนแห่นางสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ตระการตา ในวันที่ 11 เมษายน 2569 พบกับคู่หวานไอคอนแห่งยุค หลิงหลิง คอง และ ออม กรณ์นภัส แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์รากษสเทวี ในชุดไทยประยุกต์งามสง่า เปล่งประกายท่ามกลางขบวนแห่สุดตระการตา จากนั้นวันที่ 13 เมษายน 2569 พบกับ 7 สาว 4EVE มายด์, โจริญ, ตาออม, แฮนน่า, ฝ้าย, พั้นช์ และอ๊ะอาย เป็นนางสงกรานต์รากษสเทวี ในลุคชุดไทยสวยสง่าหวานละมุน แบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ถ่ายทอดความงดงามในรูปแบบร่วมสมัย พร้อมอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารไทยต้นตำรับและเมนูพื้นถิ่นจากทั่วประเทศ รวมถึงเมนูคลายร้อนทั้งไทยและนานาชาติจากร้านอาหารชื่อดังกว่า 170 ร้าน ภายในไอคอนสยาม เมืองสุขสยาม และ ICS (ตรงข้ามไอคอนสยาม) นอกจากนี้ขอเชิญร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในวันผู้สูงอายุ 13 เมษายน เพื่อแสดงถึงความเคารพต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ได้ที่ไอซีเอส
THAICONIC ENTERTAINMENT นอกจากความยิ่งใหญ่งดงามของขบวนแห่นางสงกรานต์แล้ว ไอคอนสยามยังมอบความสนุกสุดมันกับปรากฏการณ์ความบันเทิงแบบจัดเต็ม โดยรวมศิลปินและไอคอนแห่งยุคมามอบความสุข สนุกในเทศกาลสงกรานต์ กับมินิคอนเสิร์ตจาก 76 ศิลปินชั้นนำ และกองทัพศิลปินอีกมากมายกว่า 300 ชีวิต เปิดให้ชมฟรีทุกวัน ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม และ Event Space ชั้น M ICS Lifestyle Complex
10 เม.ย. พิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ ชมชุดการแสดง “มงเท่งมง สงกรานต์ดีใจ”และพบกับคู่จิ้นสุดฮอต ซี - พฤกษ์ พานิช และ นุนิว - ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ มาร่วมพิธีเปิดงานพร้อมนำการแสดงสุดพิเศษมาเซอร์ไพรส์อีกด้วย หลังจากนั้นต่อด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมไทยที่นำเสนอความเป็นไทยร่วมสมัยได้อย่างครื้นเครง และปิดท้ายค่ำคืนด้วยการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากซี-นุนิว
11 เม.ย. ชมขบวนแห่นางสงกรานต์สุดตระการตา และต่อมินิคอนเสิร์ตจาก เติ้ล เฟิร์สวัน และ ตี๋ตี๋-ป๋อ
12 เม.ย. พลาดไม่ได้กับมินิคอนเสิร์ตจาก อู่อู๋-เซฟ, DOMUNDI GEN 5, ริวจิน-แพทจิ และชมลิเกขวัญใจแม่ยก
ศรราม น้ำเพชร สนุกต่อเนื่องไปกับ New Country
13 เม.ย. ชมขบวนแห่นางสงกรานต์สุดตระการตา และสนุกกันต่อกับมินิคอนเสิร์ตจาก ALTERS, INC MATAWEE, CIR*CRL และปิดท้ายค่ำคืนด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก 4EVE
14 เม.ย. ชมการประชันระนาดไทยระหว่าง ครูเบิ่ง ทวีศักดิ์ อัครวงษ์ และ Fino the Ranad” ปาเจร พัฒนศิริ หลังจากนั้น ต่อด้วยการแสดงมินิคอนเสิร์ตที่ทั้งสนุกปนฮากับแจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก ต่อด้วยหนุ่มๆจากวง ATLAS ที่จะมามอบความสุข สนุกส่งท้ายค่ำคืนนี้
15 เม.ย. ไม่ควรพลาดกับมินิคอนเสิร์ตจากคู่จิ้นสุดฮอต ต้าห์อู๋-ออฟโรด ต่อด้วย KT KRATAE ผู้ปลุกกระแสแฟชั่น “ห่มสไบใส่กางเกงยีนส์” จะมาชวนกันแดนซ์กระจายปิดท้ายเทศกาลสงกรานต์
นอกจากนี้ เพลิดเพลินกับการแสดงทางวัฒนธรรมอันงดงามแบบไทยระหว่างวันที่ 9-15 เม.ย. อาทิ ชมการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย (ศรศิลป์ ), การแสดงหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์), การแสดงโขน รามเกียรติ์ ตอน "จองถนน จับสุพรรณมัจฉา พระรามปราบมาร”, การแสดงประชันเปิงมางคอกสำแดงสด และรื่นเริงกับการแสดงดนตรีโปงลางย้อนยุคยามค่ำคืน ในบรรยากาศสนุกสนานในวันที่ 13 เม.ย. ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G
ด้าน ICS Lifestyle Complex (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ได้จัดเต็มความบันเทิงตลอด 6 วัน อาทิ กิจกรรม Thai Dance Challenge การประกวดเต้นเพลงสงกรานต์ดีใจ การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ในชุดผ้าไทยร่วมสมัย และชมการแข่งขันการประกวดร้องเพลง ICS Songkran Singing Contest 2026 รุ่นเด็ก รุ่นเยาวชน และรุ่นเก๋า ร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษจากศิลปินค่าย DOMUNDI ที่จะมามอบความสุขและสนุกให้กับแฟนๆอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เติ้ล-เฟิร์สวัน, ตี๋ตี๋-ป๋อ, อู่อู๋-เซฟ, ริวจิน-แพทจิ, DOMUNDI GEN 5, รวมถึงศิลปิน inthe8ight และ XEBIS ENTERTAINMENT
THAICONIC BLESSED BEGINNINGS สิริมงคล รับพลังบุญ ต้อนรับปีใหม่ไทย ไอคอนสยาม เชิญทุกท่านร่วมสรงน้ำพระปางประทานพร ณ ริเวอร์ พาร์ค และหลวงพ่อเงิน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า 700 ปี จากวัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) จังหวัดอุบลราชธานี พระอุปคุต พระประจำวันเกิด ณ เมืองสุขสยาม และสรงน้ำพระ 4 ภาคได้แก่ หลวงพ่อโสธร ภาคกลาง พระพุทธสิหิงค์ ภาคใต้ พระพุทธชินราช ภาคเหนือ และหลวงพ่อพระใส ภาคอีสาน ณ ICS Lifestyle Complex เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยความสุข ความศรัทธา และความเจริญรุ่งเรือง เสริมพลังชีวิตและความเป็นสิริมงคล ชวนเสริมสิริมงคล