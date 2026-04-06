รวมตัวไฮโซของแทร่ ในงานวันเกิด "ลูกแดง-ดวงภัทร โพธิรัตนังกูร" ทายาทนายเลิศปาร์ค

เรียกว่าเป็นงานที่รวมตัวไฮโซตัวจริง ผู้ดีเก่าของแทร่ ในงานวันเกิดของ "ลูกแดง-ดวงภัทร โพธิรัตนังกูร" ทายาทคนโตของบ้านโพธิรัตนังกูร ที่จัดงานฉลองวันเกิดอย่างอบอุ่นกับคุณแม่สัณหพิศ โพธิรัตนังกูร คุณหนูเล็ก-ณพาภรณ์ และแพท-พัชรวิภา น้องสาว รวมถึงคนสนิทของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงต้น-ปิยภัสร์ ภิรมย์ภักดีพี่มาพร้อมลูกสาวทั้ง 2 คน , ครอบครัวปังคุ์ศรีวงศ์ , ครอบครัวลิ่มอติบูลย์ , ครอบครัวไกรฤกษ์ , ครอบครัวทัพพะรังษี , ครอบครัวซอโสตถิกุล นามสกุลคุ้นหูกันทั้งนั้น!!
ซึ่งแขกที่มาร่วมงานพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นงานที่อบอุ่น งดงามและโรแมนติกสุดๆ โดยไอเดียการจัดงานมาจากสามีของคุณลูกแดง อีแวน ลีซาเช็ก (Evan Lysacek) อดีตนักสเก็ตลีลาชายชาวอเมริกันผู้ยิ่งใหญ่ เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกฤดูหนาว 2010 ที่แวนคูเวอร์, แชมป์โลกปี 2009 และแชมป์สหรัฐฯ 2 สมัย ได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศสเก็ตลีลาแห่งสหรัฐอเมริกาในปี 2016 ซึ่งทั้งคู่แต่งงานกันมาตั้งแต่ปี 2019 แต่ยังไม่มีทายาทและเอนจอยกับการใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน
เป็นงานวันเกิดสุดอบอุ่นที่รวมตัวไฮโซคนดังให้เราได้เห็นหน้าเยอะที่สุดงานหนึ่งเลยทีเดียว
#Gossip #Celebonline #ไฮโซ #บ้านนายเลิศ #ลูกแดงดวงภัทร #ครอบครัวโพธิรัตนังกูร #EvanLysacek