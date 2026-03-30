Lamborghini Bangkok จับมือ Tecnomar ชวนลูกค้าเปิดประสบการณ์การขับขี่ ที่สุดแห่งขุมพลังไฮบริด

หลัง ออโตโมบิลิ ลัมโบร์กินี ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ The Italian Sea Group ไปเมื่อปี 2020 ด้วยการเผยโฉมเรือยอร์ชสุดหรูภายใต้แบรนด์ Tecnomar ซึ่งนอกจากจะประสบความสำเร็จอย่างมากในหมู่นักสะสม การร่วมมือครั้งนั้นยังเชิดชูความเป็นเลิศของอิตาลี ทั้งในแง่นวัตกรรมทางวิศวกรรมและการออกแบบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งสะท้อนถึงแก่นแท้ของสไตล์และความเชี่ยวชาญของทั้งสองแบรนด์ได้อย่างไร้ที่ติ
ล่าสุด เรนาสโซ มอเตอร์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ลัมโบร์กินีอย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทย ตอกย้ำวิสัยทัศน์ที่ไม่หยุดนิ่ง จับมือกับ Tecnomar โดย ASIAMARINE ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Tecnomar ในภูมิภาคเอเชีย จัดงาน Private Viewing เพื่อส่งมอบประสบการณ์เหนือระดับให้กับกลุ่มลูกค้าที่หลงใหลในเทคโนโลยีและสมรรถนะขั้นสุดแบบเอ็กซ์คลูซีฟในไทย ซึ่งนอกจากจะได้ยลโฉมสองตัวแทนกระทิงดุ อย่าง
Lamborghini Temerario ซูเปอร์สปอร์ตคาร์ปลั๊กอินไฮบริดสมรรถนะสูงรุ่นล่าสุดที่ดีที่สุดในคลาส (FUORICLASSE) และยังเป็นซูเปอร์สปอร์ตคาร์รุ่นแรกในประวัติศาสตร์ของแบรนด์ที่มาพร้อมเครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า ที่สามารถทำความเร็วรอบได้สูงถึง 10,000 รอบต่อนาที
Lamborghini Urus SE ซูเปอร์เอสยูวีปลั๊กอินไฮบริดรุ่นแรกของแบรนด์ในเวอร์ชั่นที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมา มาพร้อมเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบ V8 และระบบส่งกำลัง 800 CV ที่ไร้คู่แข่ง
ภายในงานยังได้ชวนเหล่าลูกค้าคนสำคัญ เปิดประสบการณ์การขับขี่ที่สุดแห่งขุมพลังไฮบริด ไปกับ Lamborghini Temerario และ Lamborghini Urus SE อีกด้วย