สนุกคลายร้อน แอคทีฟรับซัมเมอร์ ในงาน “Summer Fest – Summer Active”

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำการเป็น Central to Life ศูนย์กลางชีวิตของทุกคน คัดสรรกิจกรรมที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ชวนร่วมเติมสีสันและความสดชื่นให้ซัมเมอร์นี้กับงาน “Summer Fest – Summer Active” เนรมิตพื้นที่ศูนย์การค้าให้กลายเป็นจุดหมายคลายร้อนสำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยกิจกรรมสุดแอคทีฟกลางสระน้ำที่พร้อมชวนทุกคนออกมาปล่อยพลังแห่งความสนุกแบบเต็มที่ สัมผัสบรรยากาศสดชื่น และความมันส์รับซัมเมอร์กันได้ที่ โรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร, โรบินสันไลฟ์สไตล์ และโรบินสันไลฟ์สไตล์ บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 27 มี.ค. 69 – 19 เม.ย. 69
สนุกให้สุด ปล่อยพลังให้เต็มแม็กซ์กับกิจกรรมไฮไลต์กลางสระน้ำที่พร้อมชวนทุกคนมาเปลี่ยนวันร้อน ๆ ให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความมันส์แบบไม่มียั้ง ทั้ง“Speedy Jetski”เจ็ทสกีไฟฟ้าสุดซิ่งที่ให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้สัมผัสความตื่นเต้นของการโลดแล่นบนผิวน้ำอย่างสนุกเร้าใจ เติมความคึกคักให้ซัมเมอร์นี้มีสีสันยิ่งกว่าเดิม ต่อด้วย“Water Ball”ลูกบอลมนุษย์กลางสระที่จะชวนทุกคนก้าวเข้าไปวิ่ง เล่น กลิ้ง และทรงตัวบนผิวน้ำ ท่ามกลางเสียงหัวเราะและบรรยากาศสดชื่น สร้างโมเมนต์แห่งความสุขที่สนุกได้ทั้งครอบครัว โดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ง่าย ๆ เพียงแสดงใบเสร็จกิน-ช้อปภายในศูนย์การค้าฯ ครบตามเงื่อนไขที่แต่ละสาขากำหนด หรือชำระค่าบริการต่อรอบต่อเครื่องเล่นได้ ณ จุดกิจกรรม
โรบินสันไลฟ์สไตล์มุ่งมั่นสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของสมาชิกทุกคนในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
ผ่านกิจกรรมและอิเวนต์ที่ช่วยเติมสีสัน ความสุขและช่วงเวลาแห่งการใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างลงตัวในทุกเทศกาล ขอเชิญชวนทุกครอบครัวออกมาร่วมสนุกคลายร้อน และปล่อยพลังความมันส์ไปกับงาน“Summer Fest – Summer Active”ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร วันที่27มี.ค.69 – 29มี.ค.69,ฉลอง วันที่10เม.ย.69 – 12เม.ย.69และ บุรีรัมย์ วันที่17เม.ย.69 –19เม.ย.69
