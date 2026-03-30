นฤมิตไพรด์ จับมือ กรุงเทพมหานคร ประกาศปักหมุด! ถนนสีลม จัด “บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2026”

นฤมิตไพรด์ นำโดย “วาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร” ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน “Bangkok Pride Festival” (บางกอกไพรด์ เฟสติวัล) , “วันสมรสเท่าเทียม” (Marriage Equality Day) และ“วาเลนไทน์ วาเลนฐาน – มรดกแห่งรักเหนือกาลเวลา” (Valentine Valen Than : Heritage of Love) จับมือ กรุงเทพมหานคร พร้อมพันธมิตรภาคประชาสังคม ภาครัฐและภาคเอกชน แถลงข่าวประกาศความพร้อมจัดงาน “Bangkok Pride Festival 2026” ภายใต้แนวคิด "Patch the World with Pride" (ถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจ) เนรมิตถนนสีลม ย่านเศรษฐกิจใจกลางกรุงฯ เป็นถนนสีรุ้งแห่งการเฉลิมฉลองความเท่าเทียม สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ในประเทศไทยและระดับโลก พร้อมผลักดันให้ “กรุงเทพมหานคร” ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Bangkok WorldPride ปี 2030 สำเร็จ โดยมีคุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ,รศ.ดร.ชุมพร มูรพันธุ์, คุณสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ,คุณเอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์ ,คุณภัทร เลิศสุกิตติพงศา และ Gawdland(ก็อตแลนด์) ผู้ชนะจากรายการระดับโลก “RuPaul’s Drag Race UK vs The World” ซีซัน 3 ร่วมงานด้วย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร(BACC).
นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “JUNGCEYLON SUMMER 2026” ภายใต้ธีมตกแต่ง “Island Vibes with Joong” ลุยผลักดัน “น้องจุ้ง” มาสคอตประจำถิ่น สู่ทูตวัฒนธรรมการท่องเที่ยวผ่านมุมมองใหม่ โดยมี ประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ให้การต้อนรับ และ อาวุธ หนูเชต รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง, ธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต , สุพัตรา จารุอริยานนท์ เหรัญญิกและอุปนายก ฝ่ายท่องเที่ยวยั่งยืนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และ จินต์ สถาพรสถิตย์สุข ดีไซเนอร์ผู้ออกแบบ “น้องจุ้ง” ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ณ โซนเดอะเบย์ อารีน่า ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต
บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร.เควิน ลี โดค รองประธานกรรมการอาวุโส ภูมิภาคอาเซียน และนางสาวสุเรขา วันเพ็ญ ผู้อํานวยการศูนย์การผลิต พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ คณะสมาชิกจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย (German-Thai Chamber of Commerce: GTCC) นำโดย ดร. โรลันด์ วีน (Dr. Roland Wien) ผู้อำนวยการบริหาร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมฐานการผลิต ณ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้กิจกรรม Member Exclusive Site Visit เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านการผลิตมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ สมาชิกหอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้เข้าชมกระบวนการผลิตและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สกินแคร์ภายใต้มาตรฐานระดับสากล รวมถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญในภูมิภาค โดยศูนย์การผลิตของบริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์แบรนด์ชั้นนำ อาทิ นีเวีย และ ยูเซอริน เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล อาทิ ISO 22716, ASEAN GMP Cosmetics และ PIC/S ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นขององค์กรในการพัฒนานวัตกรรมควบคู่กับคุณภาพ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคทั่วโลกไว้วางใจมาอย่างยาวนานกว่า 130 ปี
อาจารย์สุวรรณ โรจน ผู้ดูแลโครงการ “เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ” วัดจากแดง รับมอบขวดพลาสติกใช้แล้ว จาก นัชชา ปรักกัมนนท์ ผู้จัดการแผนกโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ พร้อมทีมงาน CSR บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
แปรรูปเป็นเส้นใย และถักทอตัดเย็บเป็น “ผ้าไตรจีวร” สำหรับพระภิกษุสงฆ์ ทั้งนี้ ขวดพลาสติกดังกล่าวได้จากการบริจาคของผู้บริหารและพนักงาน บมจ.โอซีซี ที่ตระหนักถึงความสำคัญของวันรีไซเคิลโลก เพื่อร่วมกันเปลี่ยนทรัพยากรที่ถูกใช้แล้ว ให้กลับมามีคุณค่าใหม่ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ